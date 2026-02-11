Julito Martínez cobró 458.000€ de Plus Ultra en 5 años a través de 3 sociedades, casi la misma cantidad que pagó a Zapatero

Los pagos a Martínez se justificaron como honorarios mensuales por elaboración de informes, coincidiendo algunos con la negociación del rescate de Plus Ultra por la SEPI.

Las tres sociedades empleadas por Martínez presentan estructuras similares: objetos sociales amplios, ausencia de empleados fijos y domicilios coincidentes.

La cantidad facturada por Martínez a Plus Ultra coincide con lo que pagó al expresidente Zapatero por consultorías globales.

'Julito' Martínez facturó 458.000 euros a Plus Ultra en cinco años a través de tres sociedades: Análisis Relevante, IOT Domotic Europe y Voli Analítica.

'Julito' Martínez cobró 458.000 euros de Plus Ultra en cinco años a través de tres sociedades, casi la misma cantidad que él pagó a Zapatero.

Así lo ha corroborado EL ESPAÑOL en documentos internos de la aerolínea en los que se constata que el comisionista empleó la sociedad -ya conocida- Análisis Relevante, SL, pero también otras dos: IOT Domotic Europe, SL y Voli Analítica, SL.

Martínez empleó estas tres sociedades para facturar 458.000 euros sin IVA a Plus Ultra entre julio de 2020 y enero de 2025.

Esa cifra coincide con la que el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, reconoce haber cobrado de Análisis Relevante en concepto de "consultorías globales".

La documentación refleja que, desde Análisis Relevante, el amigo del expresidente facturó entre el 31 de julio de 2020 y marzo de 2021 una factura de 5.000 euros al mes en concepto de "honorarios mensuales por elaboración de informe".

En este período, como ha revelado este jueves EL ESPAÑOL, aparecen apuntes internos de Plus Ultra que vinculan seis pagos al rescate, pues los anotó bajo el concepto de "Dirección SEPI".

Esas facturas están fechadas entre septiembre de 2020 y febrero de 2021, coincidiendo con la negociación del rescate con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi).

Durante los nueve meses se empleó la misma fórmula para justificar la emisión de los documentos de cobro: "honorarios mensuales por elaboración de informe".

El amigo de Zapatero dejó de usar Análisis Relevante para facturar a Plus Ultra en febrero de 2021. La retomó en febrero de 2023, para facturarle mensualmente 6.000 euros más IVA hasta el 21 de noviembre de 2025.

Como concepto para justificar las facturas empleó el de "honorarios mensuales, por elaboración de informe".

En total, y a través de esta sociedad, el amigo de Zapatero percibió 249.000 euros.

Hasta el momento sólo se conocía que el empresario había utilizado la sociedad Análisis Relevante para cobrar de la aerolínea. Sin embargo, la documentación en poder de EL ESPAÑOL refleja que empleó otras dos empresas más.

La primera de ellas es IOT Domotic Europe, SL. Desde el 15 de diciembre hasta enero de 2022 emitió seis facturas por un total de 110.799 euros sin IVA.

Se trata de facturaciones que se corresponden con distintos conceptos. Seis de ellas por "servicios prestados por sacsa [sic]" en diciembre de 2021 y en enero de 2022. El importe de todas ellas es de 6.000 euros sin IVA.

En febrero de 2022 se emitió una factura por 3.799 euros más IVA por "servicios prestados" y el 1 de febrero de 2023 se emitió otra por 65.000 euros más IVA por los "servicios prestados por gestión de vuelos operados" en el trayecto Caracas - Madrid.

Por último, en enero de 2025 se emitió otra factura de 6.000 euros bajo el concepto de "honorarios por prestación de servicios de análisis técnico".

'Julito' Martínez también empleó para cobrar de Plus Ultra la sociedad Voli Analítica, SL, que comenzó a utilizar en marzo de 2021 y hasta febrero de 2022.

Con esta sociedad facturó 99.167 euros con IVA a través de 19 facturas diferentes. Los importes van desde los 3.273 euros hasta los 7.260.

Todas ellas se emiten con conceptos similares que justifican "servicios de vuelos Madrid - Caracas" o simplemente "servicios prestados".

Este diario se ha puesto en contacto con Plus Ultra para contrastar los datos y recabar su versión sin que haya recibido respuesta hasta el momento.

Los 458.000 euros percibidos por 'Julito' Martínez de Plus Ultra coinciden con los que pagó a Rodríguez Zapatero, tal y como él mismo reconoció al periódico El Mundo.

El expresidente reconocía esta semana en el Ateneo estar vinculado al empresario del que, además, es amigo.

"Realizo en mi entidad privada una prestación de servicios. Creo que es un derecho, solo faltaría ¿no?, que ejerzo y que está, absolutamente conforme, como no podía ser de otra manera, a la legalidad", dijo Zapatero.

También negó haber tenido vinculación con el rescate de Plus Ultra: "Nada. Cero absoluto".

Estructura societaria

Las tres empresas con las que Martínez facturó a Plus Ultra forman parte de una red de sociedades más amplia bajo control del amigo de Zapatero. Siempre con una estructura muy similar.

IOT Domotic Europe, SL se constituyó el 13 de junio de 2019 bajo el nombre Aplicaciones Portuarias, SL. El 15 de diciembre de 2020 adoptó su denominación actual.

Su domicilio social y comercial se ubica en la calle La Carrasqueta, en Petrer (Alicante), dirección que más tarde compartiría con Voli Analítica SL y asociada a otras muchas empresas de Martínez.

Su objeto social se centra en el desarrollo de aplicaciones informáticas, creación de software y gestión de equipos tecnológicos. Cuenta con un capital social de 50.000 euros.

Pese a declarar beneficios contables en 2021 y 2022, la sociedad arrastraba pérdidas de ejercicios anteriores que situaban su patrimonio neto en -36.648 euros al cierre de 2022.

Ese año facturó 22.799 euros, frente a los 68.000 euros de 2021 y, según las memorias anuales, no dispone de trabajadores fijos.

Voli Analítica, SL presenta una trayectoria similar en cuanto a transformaciones. Se constituyó el 2 de abril de 2018 como Rentas Litoral, SL, con un objeto social inmobiliario, domicilio en Vera (Almería) y capital de 200.000 euros.

El 17 de marzo de 2021 cambió su nombre por Voli Analítica, SL y modificó su objeto social hacia el transporte aéreo de pasajeros.

En concreto, definió su actividad como intermediación en vuelos comerciales, chárter y ACMI, actuando como bróker aéreo. Ese mismo día, Julio Martínez Martínez asumió la administración única de la sociedad.

El 10 de enero de 2024 trasladó su domicilio social a la calle La Carrasqueta, en Petrer, la misma dirección que IOT Domotic Europe SL. La coincidencia refuerza la conexión operativa entre ambas sociedades.

En 2021 facturó 71.895 euros y obtuvo un beneficio de 40.788 euros. En 2022 la cifra de negocio descendió a 27.273 euros y cerró con pérdidas de 31.005 euros.

A pesar de registrar gastos de explotación relevantes -17.511 euros en 2021 y 68.613 euros en 2022- declaró no tener trabajadores fijos.

Por último, Análisis Relevante, SL completa el triángulo societario relacionado con Plus Ultra.

Se constituyó el 10 de febrero de 2020 con domicilio inicial en la calle Zurbano, en Madrid, trasladado el 3 de febrero de 2022 a la calle Diego de León, en la misma ciudad.

Su capital social fue de 4.000 euros, ampliado posteriormente hasta 15.000 euros.

Su CNAE corresponde a actividades de consultoría de gestión empresarial. El objeto social incluye asesoría estratégica, estudios de mercado y consultoría de marketing.

En sus memorias anuales, al igual que el resto de empresas, tampoco declara empleados fijos.

Pese a ello, en 2021 facturó 183.775 euros y en 2022 alcanzó los 200.572 euros. Ese ejercicio cerró con un beneficio de 12.678 euros. En 2023 la facturación descendió a 125.875 euros y registró pérdidas de 39.551 euros.



Las tres sociedades comparten una estructura de costes basada en gastos de explotación sin plantilla estable. Esta configuración permite operar mediante servicios externalizados o colaboraciones puntuales.

Además, dos de ellas convergen en el mismo domicilio social en Petrer y las tres están bajo el control de Julio Martínez Martínez como administrador único.

En el caso de Voli Analítica, SL, el cambio de objeto social hacia la intermediación en transporte aéreo la sitúa en un perfil compatible con actividades relacionadas con una aerolínea como Plus Ultra.

Análisis Relevante, SL, por su parte, encaja en un esquema de consultoría estratégica y de mercado. IOT Domotic Europe, SL aporta una vertiente tecnológica.

El denominador común es la flexibilidad societaria. Objetos sociales amplios o adaptables, ausencia de personal fijo y domicilios coincidentes configuran un modelo empresarial ligero.

En el entorno de Plus Ultra, estas características permiten articular servicios de intermediación, asesoramiento o soporte sin una estructura laboral compleja.

La coincidencia temporal en los cambios de objeto social y administradores refuerza la idea de una estrategia coordinada.



Las tres sociedades muestran cifras de negocio moderadas, oscilaciones en resultados y una operativa basada en servicios, no en activos o plantillas.

Ese patrón, unido a la relación con el entorno del expresidente, explica su papel como vehículos societarios para canalizar trabajos de consultoría en un contexto empresarial vinculado al sector aéreo y a operaciones estratégicas más amplias.