Ana Vázquez enciende una baliza en el Congreso para denunciar el "macro contrato" de la V16, impuesta por la DGT

La diputada del PP Ana Vázquez ha alertado este miércoles en el Congreso de las presuntas irregularidades en las balizas V16 iluminando su escaño con una de ellas.

"Para algunos, el caso Balizas apunta a convertirse en un nuevo caso Koldo", ha advertido la portavoz de Interior del Grupo Popular.

La diputada popular ha cuestionado la ausencia de informes independientes que respalden el cambio normativo y apuntó a posibles irregularidades.

Según ha dicho, la implantación de las V16 ha favorecido "a una red china investigada por blanqueo, a una pequeña sociedad que recibió un macrocontrato para la Guardia Civil y al líder del PSOE en Pontevedra, vinculado a la empresa que impulsó el dispositivo".

"España hoy se asemeja a un coche averiado parado en el arcén en la carretera", ha añadido la diputada popular.

El gesto ha servido para ilustrar su crítica a la gestión del Ministerio del Interior y a la implantación obligatoria de este dispositivo.

"Las balizas V16 se han convertido en un símbolo del despropósito del Gobierno".

Mientras mostraba la luz intermitente ante el hemiciclo, ha denunciado que el Ejecutivo genera confusión normativa y además lo hace trasladando más costes a los ciudadanos.

La baliza homologada cuesta cerca de 36 euros.

Interior, a juicio de Vázquez, "ha permitido durante años dispositivos como los triángulos, que ahora declaran inútiles". Si es por seguridad, ha remarcado, "las tendrían que haber regalado".

El Caso Baliza será el nuevo Caso Koldo del PSOE.



¿Quién gana con este cambio?

-Ganó la red china

-Ganó una empresa con 2 trabajadores

-Ganó el SG del PSOE en Pontevedra

-Ganó la empresa a la que Leire Díez, desde Correos, le compró las balizas en 2023



@anadebande a Marlaska pic.twitter.com/gZdAj9AwtT — Grupo Popular Congreso (@GPPopular) February 11, 2026

Según la diputada, la obligatoriedad de las balizas conectadas con la DGT supone "un gasto más para las familias".

"Además, su luz apenas se ve de día y la batería puede agotarse antes de que llegue la grúa. Y aunque dijeron que no multarían, ya han empezado a imponer sanciones de 80 euros por no tenerla", ha denunciado.

Asimismo, ha criticado que "los ciudadanos ya han pagado las balizas y un IVA que cifra en 300 millones de euros, fondos que no irán a la investigación contra el cáncer ni a los enfermos de ELA, sino a sostener la corrupción política del Gobierno de Sánchez".

En el tramo final de su intervención, Vázquez ha recordado a los guardias civiles Miguel Ángel y David, asesinados por los narcos en Barbate en el segundo aniversario de su muerte, y ha criticado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "siguen abandonadas y los narcos campando a sus anchas".

"Y Marlaska sigue sin asumir su responsabilidad", ha zanjado.