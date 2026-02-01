Dubái, Algeciras y Canarias: el triángulo para introducir 57 toneladas de coca en Europa de una mafia radicada en España

Las claves nuevo Generado con IA Una mafia radicada en España introdujo 57 toneladas de cocaína en Europa usando rutas entre Dubái, Algeciras y Canarias. Una tienda de náutica en La Línea de la Concepción servía como centro de distribución y lavado de activos en el Campo de Gibraltar. La Operación Sombra Negra ha detenido a 105 personas, incluyendo los dos lugartenientes de la organización, aunque el líder principal sigue fugado. La red utilizaba narcolanchas, buques nodriza y tecnología avanzada para transportar droga desde Sudamérica, y pagó hasta 12 millones de euros para evitar delaciones.

Una pequeña tienda de náutica en la Línea de la Concepción se convirtió en un objetivo crucial para la UDYCO Central de la Policía Nacional.

En este negocio, de apariencia absolutamente legal, se vendían ropa de mar y suministros para embarcaciones. Pero también teléfonos móviles.

Tras ella se encontraba uno de los enclaves de una organización que movía millones de euros y que llegó a meter 57 toneladas de cocaína en Europa.

Ese pequeño negocio era, en realidad, el mayor centro de distribución y lavado de activos del Campo de Gibraltar. Allí se utilizaban comunicaciones encriptadas y tecnología puntera que permitía operar durante la noche a los narcos, que actuaban desde Sudamérica hasta Europa.

Este era tan solo uno de los enclaves localizados en una de las principales operaciones de los últimos años, la que ha desmantelado a la organización española con mayor capacidad a la hora de meter centenares de miles de kilos de droga.

Uno de los mandos de la UDYCO Central de la Policía Nacional destaca a EL ESPAÑOL el alcance que esta investigación ha supuesto para el mundo del narcotráfico. Se bautizó como Operación Sombra Negra, el primer golpe se asestó el pasado verano y ahora la segunda parte de la operación se culmina con una cifra total de 105 detenidos.

Esa zona, el campo de Gibraltar, era uno de los enclaves de una red que se extendía de Latinoamérica a Canarias, y después Oriente Próximo, pasando por Marruecos. En esta segunda fase se ha conseguido interceptar a los dos lugartenientes, los número dos de la organización.

Sin embargo, el principal dirigente de la red continúa sin ser detenido. El gran capo es un tipo cuya vida se divide entre el tiempo que pasa en Dubái, la cárcel de oro de los líderes de las grandes mafias, y Marruecos, el paraíso del hachís.

Entre los arrestados, explican en UDYCO, figuran también los coordinadores de las operaciones marítimas, de las salidas de abastecimiento o del operativo en tierra, desplegado principalmente en Cádiz y Canarias, pero con ramificaciones en Galicia, Portugal, y diversas provincias andaluzas. Incluso en Cataluña.

La red estaba especializada en la introducción de grandes cantidades de cocaína en territorio español a través de embarcaciones de alta velocidad conocidas como "narcolanchas". El epicentro de sus operaciones, pese a que la droga llegaba por el archipiélago canario, era el río Guadalquivir y otros ríos pertenecientes a las provincias de Cádiz, Huelva o Almería.

Poderío

El poderío de la mafia radicaba en su capacidad para asumir alijos de cocaína a más de 1.000 millas de España. Esta y otras organizaciones son las que han abierto los ojos a los especialistas sobre la magnitud de estas bandas.

En puntos remotos de la costa, los lancheros de esta banda eran capaces de quedarse durante meses en alta mar hasta que llegaba el buque nodriza desde Colombia o Brasil.

La droga luego viajaba a España y Portugal, para entrar por los cauces fluviales como el Guadalquivir o el Guadiana. Esta organización era una de las que logró convertir ambos ríos en sendas autopistas de la droga.

Incluso llegaron a incautarles 6,6 toneladas de cocaína que viajaban en un semisumergible que llegó a las costas del sur de Portugal.

La red llegaba a contar con un buque abandonado en la costa de Lanzarote, el Telamon, como plataforma de repostaje y avituallamiento. Ese pecio encallado en la costa isleña se convirtió en el almacén de gasolina y víveres, una suerte de puerto flotante para las semirrígidas que plagan la costa andaluza.

12 millones de euros

En total se han registrado 49 inmuebles e intervenidos 10,5 toneladas de cocaína.

También se incautaron 70 vehículos, 30 embarcaciones, seis apartamentos, tres armas de fuego, múltiples cuentas bancarias, dos hexacópteros, más de 800.000 de euros, más de 150 teléfonos móviles, numeroso material de última generación que utilizaban para las comunicaciones y útiles destinados al tráfico marítimo valorado en cerca de 2.500.000 euros.

La operación policial, dirigida por la Fiscalía Antidroga de la Audiencia Nacional y comandada por la UDYCO Central de la Policía Nacional, se ha realizado en cooperación con la National Crime Agency (NCA), Drug Enforcement Administration de Estados Unidos (DEA), Dirección General de Seguridad Nacional de Marruecos (DGSN), EUROPOL, Centro de Análisis y Operaciones Marítimas en materia de Narcotráfico (MAOC-N) y autoridades de Portugal, Francia, Colombia y Cabo Verde además del apoyo directo del Centro Nacional de Inteligencia –CNI-

Los agentes incluso llegaron a descubrir que la organización llegó a pagar 12 millones de euros a la familia de uno de los tripulantes de sus lanchas, fallecidos en un alijo, para garantizar su silencio y evitar así cualquier vinculación con las actividades delictivas. Ese era el verdadero poder de la red.