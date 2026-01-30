Un informe de Europol señala a España como epicentro de los submarinos de la droga y alerta del aumento del tráfico de coca

El río Guadalquivir y la costa andaluza son puntos clave para la entrada y distribución de cocaína, con un incremento de la violencia y la presencia criminal en estas zonas.

Las organizaciones latinoamericanas colaboran con bandas europeas como el Cártel de Los Balcanes y la Mocro Maffia para enviar grandes cargamentos de cocaína a través de rutas marítimas hacia España.

El uso de semisumergibles y nuevas tecnologías, como drones y globos de helio, ha aumentado notablemente entre las redes criminales para el tráfico de drogas.

España se ha convertido en el epicentro de la llegada de narcosubmarinos que transportan cocaína hacia Europa, según un informe de Europol.

El tráfico de cocaína hacia Europa, y concretamente hacia España, continúa creciendo "a unos niveles sin precedentes". Tanto que el litoral peninsular se ha convertido en el epicentro de la llegada de narcosubmarinos.

Así lo revela el último informe de Europol, Diversificación del tráfico marítimo de cocaína: métodos operativos, al que ha tenido acceso este periódico.

España, señala el documento, no es el destino final exclusivo, sino punto de entrada, tránsito y redistribución dentro del continente.

"El uso de embarcaciones semisumergibles para el transporte de cocaína hacia Europa se ha incrementado de manera significativa en los últimos años", describe.

Pese a los éxitos policiales el panorama sigue resultando preocupante: "Las redes criminales ya utilizan drones y globos de helio para traficar con bienes ilícitos, así como drones submarinos".

Y Europol cree que el narco continuará mejorando sus tecnologías. "Por eso, es probable que los semisumergibles autónomos, equipados con antenas y un módem, ya sean capaces de cruzar el Atlántico sin tripulación".

España es el país hacia el que se dirigen los narcosubmarinos fletados por organizaciones latinoamericanas que trabajan con bandas como el Cártel de Los Balcanes o la Mocro Maffia.

El informe, elaborado con datos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otras policías europeas, destaca que estas embarcaciones son capaces de transportar varias toneladas de cocaína en travesías transoceánicas y que, tras completar la entrega, "a menudo son abandonadas o hundidas deliberadamente para eliminar pruebas".

Rápida evolución

El fenómeno hasta hace años era residual. Antes de 2019, cuando se interceptó el primer narcosubmarino en las costas de Galicia, esta forma de transportar la droga a través del Atlántico era apenas una leyenda que los especialistas en la lucha contra el narco rara vez conseguían destapar.

Desde entonces, la Policía Nacional, la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han interceptado al menos 6 narcosubmarinos cargados de cocaína.

Uno más fue interceptado hace apenas unos días por la Policía Judicial de Portugal en Las Azores con 9 toneladas de droga en su interior.

Estas recientes incautaciones de semisumergibles "confirman la amplia gama y la capacidad técnica de estas naves" y de los clanes que las utilizan.

"La transición hacia las transferencias marítimas, los semisumergibles y la ocultación a gran profundidad han creado nuevos puntos ciegos en los sistemas de vigilancia marítima, rastreo financiero e inspección. Cada innovación de las redes criminales explota las debilidades en las interfaces entre las tecnologías policiales y las instituciones".

Durante décadas, los grandes puertos del norte de Europa como el de Amberes o el de Róterderam concentraron buena parte de la atención policial.

El endurecimiento de los controles ha tenido un efecto directo: las organizaciones criminales han buscado rutas alternativas y más flexibles. El mar, y en particular el Atlántico, vuelve a ocupar un lugar central. Y con él, las extensas costas españolas.

El informe de Europol subraya que una de las tendencias más significativas es el aumento de las transferencias en alta mar.

Grandes cargamentos de cocaína parten de América Latina en buques nodriza (pesqueros, mercantes o embarcaciones específicamente preparadas) y son trasbordados lejos de la costa a embarcaciones más pequeñas.

Estas operaciones, realizadas a cientos de kilómetros de tierra firme, dificultan la detección y permiten una enorme flexibilidad logística.

En este punto España adquiere especial relevancia. Europol señala que las transferencias realizadas en el Atlántico Sur terminan, en numerosos casos, en la España peninsular.

Las redes criminales han incrementado exponencialmente el uso de narcolanchas, con gran capacidad de carga y preparadas para operar muy lejos de la costa.

Según el informe, estas lanchas pueden permanecer hasta 100 millas náuticas mar durante días, gracias a un apoyo logístico que incluye combustible, comunicaciones y equipos de navegación avanzados.

Una vez alcanzada la costa, Andalucía aparece como un punto clave de entrada. El documento de Europol menciona de forma expresa el uso del río Guadalquivir como vía de penetración.

"Al entrar en la costa andaluza, las redes criminales utilizan el río Guadalquivir para transportar la cocaína tierra adentro y distribuirla. El uso de esta ruta atrae a nuevos actores criminales a la zona y, con ellos, la capacidad y la disposición para usar la violencia para protegerlos", señala Europol.

La agencia policial comunitaria se hace así eco de la alarma de unidades como la UDYCO Central de la Policía Nacional o la UCO de la Guardia Civil, desde donde llevan más de un año alertando de que el río se ha convertido "en una verdadera autopista de la droga".