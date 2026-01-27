La secretaria política y eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha aplaudido que su partido "ha conseguido lo que el PSOE no quería hacer" tras lograr un acuerdo para la regularización extraordinaria de casi 500.000 migrantes.

"Demostramos con esto que Podemos sirve y que cuando nos plantamos las cosas funcionan", ha afirmado este martes en Ser Catalunya.

Esta regularización se aprobará por real decreto, por lo que no tendrá que pasar por la convalidación del Congreso. Ante esto, Montero ha señalado que" "la regularización de inmigrantes no se lleva al Congreso porque los derechos no se debaten".

También ha comentado que los beneficiarios tendrán que demostrar al menos cinco meses de estancia en España. El acuerdo pauta una serie de requisitos para acogerse a la regularización, como es carecer de antecedentes penales relevantes.

Para acreditar la residencia en España durante cinco meses, los migrantes podrán aportar documentos como el padrón, informes de citas médicas, certificados de asistencia a recursos sociales o documentos como un contrato de alquiler, justificantes de envíos de dinero, billetes de transporte, entre otros.

Preguntada si esta medida podría provocar un efecto llamada, como ya denuncia Vox, Montero ha sido clara: "Estas personas ya están en España, trabajan aquí y tienen a sus hijos aquí. Son nuestros vecinos".