El Gobierno quiere prohibir la entrada de menores de 18 años a corridas de toros y eventos violentos con animales
El tirón del empleo en el último trimestre eleva a 22,4 millones el número de ocupados y baja del 10% la tasa de paro
Editorial: Regularizar inmigrantes por decreto sin contar con el Congreso es inadmisible
El número de ocupados aumentó en 76.200 personas en el último trimestre del año y alcanzó un récord histórico de 22,46 millones, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados este martes por el INE.
El estancamiento de la población activa total a final de año en cerca de 25 millones de personas permitió además un recorte de medio punto sobre la tasa de paro, hasta dejarla en un 9,93%, por primera vez desde 2008 por debajo de la cota del 10%.
La mayor parte del crecimiento de la ocupación en 2025 fue en el sector privado, con un incremento de 555.300 personas, frente a las 50.100 en el sector público. Es decir, el sector privado es responsable de casi el 92% de la mejora de la ocupación en España, con el incremento, 18,82 millones de empleos.
El Ministerio de Economía destaca que la fortaleza de ese mercado laboral se refleja en los hogares, con un aumento de 263.000 en 2025 con todos sus miembros ocupados, mientras que bajó en 60.200 entre quienes estaban todos en paro (772.300).
Irene Montero: "La regularización de inmigrantes no se lleva al Congreso porque los derechos no se debaten"
La secretaria política y eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha aplaudido que su partido "ha conseguido lo que el PSOE no quería hacer" tras lograr un acuerdo para la regularización extraordinaria de casi 500.000 migrantes.
"Demostramos con esto que Podemos sirve y que cuando nos plantamos las cosas funcionan", ha afirmado este martes en Ser Catalunya.
Esta regularización se aprobará por real decreto, por lo que no tendrá que pasar por la convalidación del Congreso. Ante esto, Montero ha señalado que" "la regularización de inmigrantes no se lleva al Congreso porque los derechos no se debaten".
También ha comentado que los beneficiarios tendrán que demostrar al menos cinco meses de estancia en España. El acuerdo pauta una serie de requisitos para acogerse a la regularización, como es carecer de antecedentes penales relevantes.
Para acreditar la residencia en España durante cinco meses, los migrantes podrán aportar documentos como el padrón, informes de citas médicas, certificados de asistencia a recursos sociales o documentos como un contrato de alquiler, justificantes de envíos de dinero, billetes de transporte, entre otros.
Preguntada si esta medida podría provocar un efecto llamada, como ya denuncia Vox, Montero ha sido clara: "Estas personas ya están en España, trabajan aquí y tienen a sus hijos aquí. Son nuestros vecinos".
El Ministerio de Juventud e Infancia propone impedir la entrada de menores de edad a eventos donde se ejerza violencia contra animales, como corridas de toros, a través de la reforma de la ley de protección a la infancia frente a la violencia (Lopivi).
El departamento de Sira Rego propondrá en esa reforma legislativa que no se permita ni la participación ni la asistencia de los menores en actividades, eventos o espectáculos en los que se ejerza violencia contra los animales, explican fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia.
Con estas medidas se quiere hacer cumplir la recomendación que ya en 2018 hiciera el Comité de los Derechos del Niño de la ONU a España, que reclamaba “prohibir la asistencia de menores de 18 años”, con el propósito de "prevenir los efectos nocivos de las corridas de toros en los niños".
El Gobierno aprueba hoy una regularización extraordinaria de migrantes pactada con Podemos
El Consejo de Ministros aprueba este martes el inicio de la tramitación de un real decreto para la regularización extraordinaria de personas extranjeras que ya se encuentran en España, una medida que ha pactado con Podemos.
El Ejecutivo anunció ayer esa iniciativa minutos después de que la secretaria política y eurodiputada de Podemos, Irene Montero, haya adelantado el acuerdo con el PSOE, que tiene como objetivo regularizar a en torno medio millón de personas, que podrán beneficiarse de la medida hasta el próximo 30 de junio.
En un acto celebrado en Madrid bajo el título 'Regularización Ya', Montero ha hecho este anuncio, que significará papeles para todas las personas que estuvieran en España antes del 31 de diciembre del año 2025 que no tengan antecedentes penales y que puedan demostrar al menos cinco meses de residencia.
El servicio de Rodalies se presta hoy "con una razonable normalidad"
El portavoz de Renfe en Cataluña, Antonio Carmona, ha asegurado este martes que el servicio de Rodalies y Regionales "se está prestando con una razonable normalidad, dentro de lo que estaba previsto para el día de hoy", combinando oferta ferroviaria y servicio por carretera.
En una comparecencia ante la prensa para valorar el inicio en esta jornada del servicio de recuperación parcial de Rodalies, tras el caos ferroviario generalizado vivido ayer en Cataluña, Carmona ha indicado que durante el día de hoy "seguiremos trabajando con los técnicos de Adif para seguir reabriendo tramos".
"Trabajamos para restablecer lo antes posible la oferta del servicio de Rodalies", ha señalado Carmona, que ha agregado que quieren "recuperar la confianza de los viajeros en un servicio esencial para su movilidad".
Junts y ERC insisten en la dimisión de Óscar Puente y piden que "Renfe y Adif desaparezcan" de Cataluña
Junts y ERC han insistido este lunes en pedir la dimisión del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y de la consellera de Territorio y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, tras los incidentes registrados en Rodalies en los últimos días.
En sendas entrevistas de '3CatInfo', el portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés, ha reclamado "que Renfe y Adif desaparezcan de una vez por todas" de Cataluña y que el Govern pueda gestionar los trenes catalanes, y reitera que han pedido la dimisión de Puente y Paneque tras las incidencias.
El portavoz adjunto de ERC en el Parlament, Jordi Albert, ha afirmado que las incidencias registradas estos días en Cataluña en la red de Rodalies son "el mejor ejemplo de que el Estado español ha dimitido en este país" y, sobre si mantiene que deben dimitir Puente y Paneque, responde que continuarán exigiendo estas dimisiones hasta que no haya soluciones.