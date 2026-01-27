Sindicatos policiales alertan al Gobierno del "efecto llamada" por la regularización masiva de inmigrantes: "Es irresponsable"

Un inmigrante en situación irregular, custodiado por policías nacionales, a su llegada al puerto de Málaga, en diciembre de 2016. Reuters

Suele ser complicado poner de acuerdo a las asociaciones profesionales de la Policía Nacional, pero el Gobierno lo ha conseguido con el anuncio de una regularización masiva de hasta 500.000 inmigrantes. Desde SUP, UFP y JUPOL coinciden en mostrar su preocupación ante una medida que se adopta sin reforzar las plantillas policiales.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha sido el más contundente lanzado un comunicado donde califica de “absoluta irresponsabilidad” esta decisión del Gobierno porque “se plantea sin refuerzo de plantillas, ni garantías operativas, trasladando toda la carga a la Policía Nacional y agravando la presión en fronteras y servicios ya saturados”.

El plazo para que los ciudadanos inmigrantes se puedan acoger a esta medida extraordinaria se inicia en abril y se prolongará hasta finales de junio.

Desde el SUP reprochan que ni el Ministerio del Interior ni el de Migraciones han facilitado alguna instrucción a la Policía Nacional, para explicar a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras “cómo se va a garantizar la seguridad”, “quién va a asumir el control policial y con qué medios reales se pretende ejecutar”.

“A día de hoy, no existe explicación alguna sobre quién verificará identidades, cómo se comprobarán antecedentes reales ni cómo se va a absorber una carga de trabajo que puede afectar a más de un millón de personas, en un cuerpo policial ya saturado”, tal y como critica SUP.

También advierte al Gobierno de que esa regularización puede ser una tabla rasa para todo tipo de perfiles. “Conviene decirlo alto y claro: no tener antecedentes penales no significa no tener antecedentes policiales. Hay personas investigadas, identificadas o vinculadas a hechos delictivos que no han sido condenadas, y regularizar de forma masiva sin un análisis individualizado es una temeridad desde el punto de vista de la seguridad pública”.

Esta regularización masiva de inmigrantes no es inédita. Existen otros procedentes en España desde los años ochenta, tanto con gobiernos dirigidos por el PSOE como por el PP. De hecho, durante los dos ejecutivos de José María Aznar se regularizó a un total de 524.621 inmigrantes no comunitarios.

Pero esos precedentes no evitan que las asociaciones profesionales alerten de que se genera un efecto llamada y de que está beneficiando a las mafias que tratan con seres humanos. Así lo ha alertado Justicia Policial en su cuenta de X: "Crea un efecto llamada claro, que hará que miles de personas se jueguen la vida en manos de las mafias”.

Desde JUPOL también coinciden con SUP en la falta de agentes operativos para llevar a cabo este proceso: “La Policía Nacional no está preparada”. “Nuestras Brigadas de Extranjería no tienen el personal suficiente y además está mayoritariamente hipotecado con la tramitación de asilos". Todo ello, ha llevado a esta asociación a reclamar "una política clara" en materia de inmigración, "no errática a golpe de mitín".

La Unión Federal de Policía (UFP) ha optado por no hacer valoraciones sobre la gestión del Ministerio de Migraciones: "Son decisiones políticas y valoraremos lo que pueda afectar al colectivo policial". Pero coincide con los otros colectivos profesionales en alertar de los efectos que tendrá la regularización masiva sobre la carga de trabajo policial:

"Nos preocupa que las unidades de Extranjería y Documentación se vean aún más tensionadas de lo que ya están. Nos preocupa que aumente la presión en frontera y los saltos y asaltos fronterizos. Queremos que la Ley de Extranjería, herramienta de trabajo del policía, sea sólida y estable, no permeable y sujeta a los vaivenes políticos y discursos interesados".

Estas tres asociaciones profesionales reclaman más agentes, más medios materiales y protocolos claros, para evitar el colapso administrativo de las unidades de Extranjería y el desgaste de los profesionales que repercuta en otras tareas, como velar por la seguridad ciudadana.