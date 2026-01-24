Sánchez dice, sin aclarar cómo, que asume "todas las responsabilidades" por el accidente de trenes en Adamuz
La AP-7 en Martorell (Barcelona) en dirección sur reabrirá un carril este sábado a las 14 horas
La autopista AP-7 a la altura de Martorell (Barcelona) en sentido sur reabrirá el carril izquierdo a partir de las 14 horas de este sábado, después del corte por seguridad que se produjo tras el derrumbe de un muro de contención de la vía, lo que provocó el choque de un tren de Rodalies en Gelida (Barcelona), ha informado el director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel.
En declaraciones a los medios este viernes, Lamiel ha explicado que la elección del carril izquierdo se ha hecho después de que técnicos del Ministerio de Transportes evaluaran el estado de la vía y hayan concluido que es "perfectamente seguro".
"Se hará una segregación del carril con New Jersey, que es una medida de seguridad interesante para alinear los coches a la izquierda y que ningún coche se vaya a la derecha", ha explicado.
Ha añadido que la hora elegida es para evitar el pico más alto de la operación salida de este fin de semana y que el peaje de la C-32 seguirá siendo gratuito los próximos días para facilitar la movilidad alternativa.
La reapertura se ajustará a las medidas de seguridad de la vía y estará gestionada por el SCT, con el apoyo de la división de Trànsit de los Mossos d'Esquadra.
Cataluña amanece un día más sin el servicio completo de Rodalies
Cataluña amanece este sábado de nuevo sin el servicio ordinario de Rodalies.
Tras ocho horas de reunión, Renfe y Adif comunicaron al Govern alrededor de las 3 horas de la madrugada que no operarían en la mayoría de líneas tras un nuevo desprendimiento en una de las vías en la jornada de ayer, que se suma al trágico accidente de Gelida acontecido el pasado martes.
El Govern mantiene los servicios alternativos para que los usuarios no se queden sin opciones de movilidad, explica la propia administración pública en un comunicado. Y emplaza a las partes a reunirse de nuevo este sábado a las 9 horas en la sede de la conselleria de Territorio para "encontrar soluciones y retomar el servicio".