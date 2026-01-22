Trump vuelve a atacar a España al presentar su Junta de Paz por el gasto en Defensa: "No sé qué pasa con ellos, van por libre"

Las claves nuevo Generado con IA Donald Trump ha criticado nuevamente a España por no cumplir con el aumento del gasto en Defensa al 5% del PIB acordado en la última cumbre de la OTAN. Trump presentó su 'Junta de Paz' en el Foro de Davos, asegurando que el organismo colaborará con Naciones Unidas y estará integrado por líderes de varios países, incluyendo Argentina y Hungría. El expresidente estadounidense insistió en los logros de su administración en la mediación de conflictos internacionales y prometió trabajar para poner fin a la guerra en Ucrania. Trump ha ampliado el objetivo inicial de la Junta de Paz, que nació para supervisar el alto el fuego en Gaza, y ahora busca convertirla en un organismo global para gestionar conflictos internacionales.

Donald Trump se ha vuelto a subir al escenario del Foro de Davos para hacer un autoelogio sin disimulo de sus logros al frente de la Casa Blanca en el primer año de su segundo mandato. Con la excusa de presentar su Junta de Paz, ha repasado todos los conflictos en los que, a su juicio, su Administración ha sido clave para mediar y cesar las hostilidades, desde India y Pakistán hasta la guerra de los 12 días entre Israel e Irán.

Pero también ha aprovechado para dar un nuevo tirón de orejas al Gobierno de Pedro Sánchez por desmarcarse del gasto del 5 % en Defensa acordado en la última cumbre de la OTAN y ser un "aprovechado". "No sé qué está pasando con España. Quieren ir por libre, vamos a tener que sentarnos a hablar con ellos", ha lamentado el presidente estadounidense.

Acompañado de algunos de los mandatarios que integran la polémica Junta de Paz, como el presidente argentino Javier Milei o el primer ministro húngaro Viktor Orbán, Trump ha prometido que el organismo que él mismo encabezará "trabajará con Naciones Unidas", a pesar de los recelos que había suscitado por la posibilidad de rivalizar con la ONU.

Trump on Spain:



I secured commitments from virtually all NATO allies to increase their defense spending to five percent of GDP — everyone except Spain.



I don’t know what is happening with Spain. Why wouldn’t they do that? They want a free ride I guess?



El mandatario republicano, que ha invitado a su proyecto a un variopinto grupo de países y colegas, como Vladímir Putin o Benjamin Netanyahu, ha reconocido que la Junta está formada en su origen por "líderes muy populares" y "en otros casos no tan populares". También ha asegurado que "todo el mundo quiere ser parte" del comité, aunque algunos socios europeos como Reino Unido, Suecia o Francia ya han confirmado que no se unirán por el riesgo de socavar el actual sistema internacional.

"Estos son solo los países que están aquí", ha explicado el presidente de EEUU en referencia a los representantes de Mongolia, Uzbekistán, Emiratos Árabes, Turquía, Arabia Saudí, Catar, Paraguay, Pakistán, Kosovo, Kazajistán, Jordania, Indonesia, Hungría, Bulgaria, Azerbaiyán, Armenia, Argentina, Marruecos y Bárein.

Además de arremeter contra España por sus reticencias a aumentar el gasto militar, como ya ha hecho en numerosas ocasiones en los últimos meses, Trump también ha repetido algunas de sus promesas basadas en la política de paz por la fuerza, como la desmilitarización de Hamás o su intención de mantener negociaciones con Irán tras bombardear sus instalaciones nucleares y amenazar al régimen de los ayatolás con una intervención militar por la represión de las protestas de las últimas semanas.

En su discurso ha analizado una por una las supuestas ocho guerras que ha logrado frenar, que en muchos casos están lejos de terminarse, y ha prometido que parará otra "muy pronto", en referencia a la invasión rusa de Ucrania. "La que pensé que iba a ser fácil ha resultado ser la más complicada, aunque estamos haciendo muchos avances", ha concedido, antes de reunirse con Volodímir Zelenski y de que su enviado especial Steve Witkoff se desplace hasta Moscú para verse con Putin.

Pero luego se ha vuelto a poner medallas: "Hoy el mundo es más rico, más seguro y mucho más pacífico que hace apenas un año".

Si bien la Junta de Paz estaba originalmente concebida para supervisar y garantizar el alto el fuego en la Franja de Gaza, Trump le ha dado un impulso para convertirla en un nuevo organismo global. "Una vez que esta junta esté completamente formada, podremos hacer prácticamente lo que queramos. Y lo haremos en colaboración con las Naciones Unidas", ha garantizado.