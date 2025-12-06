Feijóo acusa a Pedro Sánchez de presidir el Gobierno que "más ha atacado a la Constitución en estos 47 años"

Las claves nuevo Generado con IA Alberto Núñez Feijóo acusa a Pedro Sánchez de presidir el Gobierno que más ha atacado la Constitución en los últimos 47 años. Feijóo sostiene que el Ejecutivo actual ha degradado las instituciones, la separación de poderes y la igualdad ante la ley. El líder del PP promete que, si llega al Gobierno, iniciará una etapa de restitución constitucional y orgullo por la Carta Magna. Feijóo critica la hipocresía del PSOE en el 'caso Salazar' y señala que el presidente pacta con quienes quieren destruir la Constitución.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este sábado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de presidir el Ejecutivo que más ha atacado la Constitución en sus 47 años de vida.



A su llegada al Congreso para los actos de celebración del Día de la Constitución, Feijóo ha reclamado que el Gobierno no está haciendo una defensa de la carta magna, sino que Sánchez preside "el Gobierno que más ha atacado la Constitución en estos 47 años".



Feijóo ha añadido que nunca ha habido un Gobierno que "degradase" tanto las instituciones y que "atacase tanto la Constitución, la separación de poderes, la igualdad de los ciudadanos ante la ley y la neutralidad de los poderes públicos", como el de Pedro Sánchez.

El popular se ha comprometido a que, si llega al Gobierno, enterrará una época "decadente" de la política española para pasar a una etapa "restituyente" del texto constitucional.



En el 50 aniversario de la ley fundamental de España, que se celebrará en 2028, habrá "un gobierno constitucionalista" que "se sienta orgulloso de la Constitución, de defenderla, de practicarla", ha augurado.



Feijóo también se ha referido a la ausencia de Vox en los actos de celebración y ha dicho que les da igual "quién venga o quién falte", ya que lo importante del día de hoy es decir sí a la Constitución, a la Transición y a sentirse orgulloso de lo hecho y de lo que queda por hacer.

'Caso Salazar'

El líder popular también ha criticado la "hipocresía" del PSOE en el 'caso Salazar', una característica que, a su juicio, "forma parte de las políticas de igualdad del Gobierno de Sánchez".

Además, Feijóo ha añadido que el PSOE "debería conocer" las actitudes "machistas y punibles" de Paco Salazar —exasesor de Sánchez—, quien "trabajó en las primarias".

El dirigente del PP ha subrayado que la hipocresía es "una práctica generalizada" del Gobierno y ha criticado que el presidente defienda la Constitución mientras pacta con los que "quieren destruirla".