Cae la primera célula terrorista de 'The Base' en España: la organización neonazi dispuesta a atentar contra la Democracia

La Policía Nacional ha desarticulado la primera célula terrorista en España vinculada a la organización neonazi 'The Base', con nueve detenidos en la provincia de Castellón.

La Policía Nacional ha desarticulado la primera célula terrorista asociada a la organización neonazi The Base en España.

Tras una serie de actuaciones desarrolladas en la provincia de Castellón, nueve personas han sido detenidas por su presunta pertenencia a esta agrupación. Tres de ellas identificadas como coordinadores clave del grupo.

El operativo ha incluido la incautación de dos armas de fuego, veinte armas blancas, munición, propaganda supremacista y documentos que ensalzan a otras organizaciones terroristas.

El líder de la célula ya ha ingresado en prisión por orden de la Audiencia Nacional. Había estado en contacto directo con el fundador de The Base.

Una organización que, según apuntan los agentes, es de claro carácter supremacista y aceleracionista, cuyo objetivo es socavar los pilares democráticos mediante la violencia.

🚩Desarticulada la primera célula terrorista de carácter aceleracionista detectada en #España 🇪🇸



👮‍♂️Detenidas 3 personas por su presunta pertenencia a ‘’The Base’’ ➡️una organización considerada terrorista en la #UE, #Canadá, #ReinoUnido, #Australia y #NuevaZelanda… pic.twitter.com/rzvhVTQzfc — Policía Nacional (@policia) December 1, 2025

La investigación, dirigida por la Fiscalía de la Audiencia Nacional en colaboración con Europol, se inició a principios de año tras detectar la radicalización extrema de algunos individuos en redes sociales y su alineamiento con los postulados más violentos del colectivo.​

Durante la misma se descubrió la existencia de una célula en España integrada por otros dos individuos "altamente radicalizados" hasta el punto de basar su vida en los postulados de la organización terrorista.

Según ha informado la Policía Nacional, habían realizado ya varios entrenamientos tácticos utilizando material paramilitar y se encontraban "en disposición de realizar atentados".

Los agentes han podido comprobar que los detenidos utilizaban las redes sociales para reclutar nuevos militantes y ensalzar acciones violetas de otras organizaciones terroristas.

Parte de la instrucción incluía el intercambio de manuales de combate y exaltación de acciones terroristas, así como la preparación para ataques selectivos contra las instituciones democráticas.​

La investigación ha llevado a realizar cinco registros practicados en la provincia de Castellón.

Se han intervenido nueve armas, dos de ellas de fuego, munición, más de una veintena de armas blancas, un completo equipamiento táctico militar, material de carácter aceleracionista y supremacista, parafernalia neonazi, así como documentación ensalzando otras organizaciones violentas.

El caso continúa siendo investigado bajo la dirección de la Audiencia Nacional que ha decretado el ingreso en prisión del líder de la célula.

Estrategia terrorista

The Base, fundada en 2018, funciona como una red descentralizada y clandestina compuesta por pequeñas células a escala global.

Con fuerte arraigo en países anglosajones, está considerada una agrupación terrorista en la UE, Canadá, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda.

La organización se caracteriza por abogar la supremacía blanca a través del terrorismo y el uso de tácticas paramilitares para la autoinstrucción y la ejecución de atentados.

Todo bajo el paraguas ideológico del aceleracionismo y la preparación para una supuesta "guerra racial".​

Las autoridades han revelado que el líder de la célula española mantenía comunicación directa con el fundador internacional.

Quien hace apenas un mes instó públicamente a la consolidación de grupos secretos en varios países y a la comisión de atentados para provocar el colapso de las democracias occidentales.

La operación ha sido liderada por la Comisaría General de Información con el apoyo de la Brigada Provincial de Castellón, todo ello bajo la dirección de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

Agentes de Europol han participado en la fase de análisis llevada a cabo durante la investigación.