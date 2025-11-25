El Rey advierte de la "deriva peligrosa" del orden mundial por los "signos de desafección" en regímenes democráticos

El rey Felipe VI ha advertido de la "deriva peligrosa" que atraviesa el orden mundial por los "signos de desafección, en muchos regímenes democráticos, hacia valores fundamentales de la convivencia".

En este contexto, ha subrayado el papel de las universidades como "contrapunto de la resignación y la parálisis".

"No dejáis que la sociedad se acomode en el dogma, imprimís un dinamismo hecho de preguntas, alertáis contra cualquier amago de radicalidad, de fanatismo, de intolerancia. Una universidad activa es sinónimo de una sociedad saludable", ha recalcado.

Así lo ha manifestado el monarca en su discurso en el Solemne Acto de Apertura del Curso de las universidades españolas 2025-206, celebrado este martes en el Paraninfo de la Universitat de València (UV).

El Rey ha comenzado su intervención con unas palabras en valenciano y ha querido hacer mención a uno de los proyectos puestos en marcha por la dana impulsados por las universidades valencianas, como Salvem les fotos.

Gracias a la labor altruista de la UV -junto con otras instituciones culturales- se han podido recuperar miles de imágenes personales que quedaron dañadas en la riada.

"El patrimonio emocional de miles de valencianos, las fotografías deterioradas por el agua de la dana y el barro que, de no mediar una rápida restauración, se perderían irremisiblemente. No hay palabras para describir lo que esas imágenes suponen para tantas familias", ha señalado el monarca.

Después, Felipe VI ha alertado sobre "la compleja situación que atraviesa el orden mundial basado en normas que nos hemos dado a partir de 1945, una crisis coincidente con signos de desafección, en muchos regímenes democráticos, hacia valores fundamentales de la convivencia".

"Es esta una deriva peligrosa: tenemos, en la historia del siglo XX, algunos ejemplos imborrables de adónde puede llevarnos", ha remarcado.

También ha resaltado la labor de las instituciones académicas en la economía y la sociedad, ya que "de la universidad parten soluciones que impulsan el crecimiento y los avances sociales, que mejoran la calidad de vida de las personas".

"Buscáis y ofrecéis respuestas a retos como la transición digital, la emergencia climática o la provisión futura de los servicios públicos de calidad. Cuestiones complejas que exigen un enfoque poliédrico, y donde hay que ser capaces de trabajar todos a una: la academia, las administraciones, las empresas y los actores sociales", ha dicho.

Tampoco ha olvidado hablar sobre las TIC y las redes sociales, que en palabras del Rey, "pueden convertirse en enemigos de la realidad si no pasan por el tamiz del pensamiento crítico".

Para ello, según Felipe VI, "la universidad tiene un papel clave a la hora de cultivar esa capacidad de discernimiento". "Porque aquí se asienta la conversación pública razonable y razonada, que es la base de la democracia y del progreso".

Curso académico 25/26

Felipe VI ha presidido el acto solemne de apertura del curso académico nacional 2025/2026 de las Universidades Españolas en la Universitat de València. Por primera vez en su historia la institución ha acogido la apertura del Curso Universitario.

La celebración coincide con los actos del 525 aniversario de la Universidad valenciana. Es la segunda vez que Valencia ha sido la ciudad escogida para celebrar la inauguración del curso Universitario.

En el año 2018, el Rey lo inauguró en la Universitat Politècnica de València, con motivo de los 50 años del centro.