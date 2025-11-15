Unos traficantes resguardan tres narcolanchas en Barbate: el mismo lugar donde asesinaron a dos guardias civiles en 2024

El ciclo sin fin. La imagen del puerto de Barbate (Cádiz) con narcolanchas enclavadas en sus aguas se repite. Tres embarcaciones con sus tripulaciones a bordo, rostros cubiertos, aguantando los envites de la mar y el viento, que sopla de fuerza siete.

Frente a ellos, vehículos de la Guardia Civil preparados para impedir que entren. Además, la playa del Carmen ha amanecido con decenas de garrafas de plástico con las que se suministra combustible a las neumáticas.

Las narcolanchas se encuentran en el mismo punto donde en febrero de 2024 fueron asesinados dos guardias civiles después de que les embistiese una embarcación similar.

El motivo de su ubicación es buscar refugio ante la mala mar provocada por la borrasca Claudia. En estos momentos, la Guardia Civil vigila la situación. Los accesos a esa zona del puerto de Barbate están cerrados. La lluvia, el fuerte viento y el gran oleaje no cesan en esta parte de la costa gaditana. Antes de las ocho de la tarde de hoy sábado, las tres embarcaciones han abandonado el puerto.

En los últimos días, Barbate no ha sido el único refugio elegido. También se ha podido observar la presencia de estas embarcaciones en Conil de la Frontera e incluso en la capital gaditana.

Esta vez, la embarcación apareció encallada en la playa Victoria, en Cádiz capital, después de haber sido abandonada la noche anterior. Según fuentes de la Policía Nacional, la lancha, de unos 12 metros de eslora, fue vista navegando junto a la costa en medio de un fuerte oleaje.

Al acercarse a tierra, al menos dos de sus ocupantes se arrojaron al mar y escaparon a nado, continuando luego su huida a pie. El episodio se desarrolló alrededor de las once de la noche, cuando la embarcación quedó varada sobre la arena.

Con la llegada del día, agentes de la Guardia Civil procedieron a retirarla, valiéndose de un tractor para remolcarla hasta el Paseo Marítimo y llevar a cabo su incautación. La investigación sigue en marcha y, por el momento, no se han producido detenciones.

En distintos puntos de la provincia de Huelva han aparecido otras tantas, abandonadas a su suerte. La causa es clara: sin combustible y con el mal tiempo dificultando los repostajes —pues los petaqueros no arriesgan sus vidas en estas condiciones—, muchos tripulantes se ven obligados a buscar amparo en tierra firme.

Cabe recordar que estos barcos están prohibidos desde 2018, una decisión que, lejos de frenar la actividad, impulsó el negocio de la llamada "narcologística", una red que continúa llenando los bolsillos de numerosos clanes.

Denuncia policial

"El temporal exhibe la impunidad del narco en Cádiz ante la parálisis del Gobierno y la indefensión de la Guardia Civil", ha denunciado la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que en sus redes sociales han publicado imágenes de estas embarcaciones rápidas aludiendo a que están varadas en Playa Victoria, "a plena luz del día".

Desde AUGC han lamentado la "absoluta impunidad" con la que las organizaciones criminales operan en la Bahía de Cádiz, "utilizando puertos como el de Sancti Petri o el río Guadalete como si fueran sus refugios privados".

"El narco no se esconde, se exhibe", han denunciado, recordando la tragedia de Barbate de febrero de 2024 en la que fallecieron dos guardias civiles arrollados por una de estas narcolanchas que se refugió de otro temporal dentro del puerto gaditano.

Para AUGC, es "intolerable" que el Congreso de los Diputados mantenga paralizada la reforma del Código Penal, impulsada por el Senado, que busca tipificar y castigar la logística del 'narco'. "Esta parálisis es una luz verde para los criminales y una sentencia de riesgo para los guardias civiles", han añadido.

Jupol ha sido otra de las organizaciones policiales que han recurrido a sus redes sociales para difundir vídeos de la presencia de narcolanchas este viernes tratando de buscar refugio en el puerto de Barbate.

"El Plan Especial del Campo de Gibraltar es un fracaso", ha expuesto este sindicato de la Policía Nacional, aludiendo también al reciente operativo antidroga en Isla Mayor (Sevilla) en el que resultó herido de bala un agente.

"Después de la tragedia de Barbate, donde los narcos asesinaron a nuestros compañeros, nada ha cambiado; lo de Isla Mayor no fue una excepción", ha indicado Jupol, que han reiterado su petición de que dimita el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.