Los Reyes inician su primer viaje oficial a China en pleno acercamiento del Gobierno al régimen de Xi Jinping

La Reina Letizia presidirá actos culturales vinculados a la promoción del español y la conmemoración del 150 aniversario de Antonio Machado.

La agenda contempla foros empresariales, actos culturales y visitas a empresas españolas en China, así como eventos para conmemorar el 20º aniversario de la Asociación Estratégica Integral entre ambos países.

El viaje incluye reuniones con el presidente Xi Jinping y otros altos cargos chinos, y coincide con un momento de acercamiento diplomático entre España y China.

Los Reyes Felipe VI y Letizia realizan su primer viaje oficial a China del 11 al 13 de noviembre, acompañados por los ministros de Exteriores y Economía.

El Rey Felipe VI y la Reina Letizia emprenderán este lunes su primer viaje oficial a China, cuya agenda se extiende entre el 11 y el 13 de noviembre.

Ambos ya viajaron al país asiático en 2006, cuando aún eran príncipes. Por su parte, Juan Carlos I y la Reina Sofía realizaron dos visitas a Pekín (en 1978 y 2006) durante su reinado.

El Jefe de Estado se reunirá con su homólogo chino, Xi Jinping, en una muestra del intento por acercar a ambos países mientras las tensiones entre China y Occidente parecen haberse rebajado, tras la tregua comercial alcanzada el pasado 30 de octubre por el propio Xi y el presidente estadounidense, Donald Trump.

El viaje de los Reyes se produce pocos meses después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, realizase una visita a China el pasado mes de abril. Entonces, Sánchez también se reunió con Xi, cuya última visita a España se produjo en noviembre de 2018.

Felipe VI y Letizia Ortiz comenzarán su viaje en Chengdú, en el centro del país, antes de trasladarse a Pekín.

Los monarcas estarán acompañados por el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.

La visita representa el punto culminante de la celebración del 20º aniversario del establecimiento de la Asociación Estratégica Integral entre España y China, aunque las relaciones diplomáticas entre ambos países datan de 1973.

También pone el broche a una intensa agenda bilateral que ha tenido lugar en 2025, con las visitas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del ministro Albares, al país asiático.

Los reyes comenzarán su viaje en el suroeste chino con la visita a la ciudad de Chengdú, ubicada en el centro del país y con una población de 20 millones de habitantes.

Donald Trump y Xi Jinping intercambian un apretón de manos en Corea del Sur. Evelyn Hockstein Reuters

Esta parte del viaje tendrá un marcado carácter económico y cultural. Allí, el Rey presidirá el primero de los dos foros empresariales que hay previstos, pues una parte importante del programa está dedicado a las reuniones con empresas chinas para generar una atracción de las inversiones en España.

En total, hay unas 600 empresas españolas implantadas en China, la mayoría pequeñas compañías que buscan desarrollar su exportación en diversos sectores (energía, servicios financieros, consultoría, textil, automoción, electrónica). Pero también hay presencia de grandes empresas como Gestamp, Indra, Mondragón, Grupo Antolín, Alsa o Telefónica.

En paralelo, la Reina Letizia presidirá un acto cultural vinculado a la poesía con motivo del 150 aniversario del nacimiento de Antonio Machado, que da nombre a la biblioteca del Instituto Cervantes de Pekín.

En Pekín, los Reyes serán recibidos oficialmente por el presidente Xi Jinping y su esposa, con una ceremonia oficial de bienvenida el miércoles 12. El día anterior, a su llegada a la capital china, está previsto que los cuatro mantengan una cena privada.

El jefe del Estado español también se reunirá con el primer ministro Li Qiang y con el presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, Zhao Leji.

Durante la misma jornada, Letizia visitará un centro de personas con discapacidad junto a la primera dama china. Después, la agenda se cerrará con una cena de gala en el Gran Palacio del Pueblo y un concierto de la Orquesta Titular del Teatro Real de Madrid en el Centro Nacional de Artes Escénicas.

Pedro Sánchez y Xi Jinping pasean tras su reunión por los jardines de la casa de huéspedes Diaoyutai, en Pekín. Reuters

El jueves 13 tendrá lugar otro foro económico, la reunión del Consejo Asesor Empresarial España-China en Pekín a la que asistirá Felipe VI, que también visitará ese día la fábrica de la multinacional española de componentes para vehículos Gestamp, a las afueras de la capital china.

De nuevo, centrada en eventos más cercanos al ámbito cultural, la reina asistirá a un acto de promoción del español en la Universidad de Lenguas Extranjeras de Pekín.

El viaje de Estado finalizará con una recepción a los representantes de la colectividad española en China, conformada por poco más de 5.000 ciudadanos, una cifra notablemente inferior a los 200.000 de nacionalidad china que viven en España.