Cae en Barcelona la primera célula del Tren de Aragua en España: 13 detenidos, entre ellos el hermano del líder mundial

El chalet en el que se ocultaban algunos de los miembros. Policía Nacional

Una operación de la Comisaría General de Información (CGI) de la Policía Nacional ha terminado con la desarticulación de la primera célula del “Tren de Aragua” en España, la banda criminal más poderosa y temible de Venezuela.

Tal y como reveló EL ESPAÑOL, esta organización buscaba nuevos lugares de asentamiento tras la presión que las autoridades estadounidenses están ejerciendo contra ella. La Policía estaba colaborando en los últimos meses con el FBI para seguir el rastro a delincuentes venezolanos, salvadoreños o de otros lugares de Latinoamérica que acaban en las filas de estas organizaciones y que ahora pueden recalar en España.

Al redoblarse en Estados Unidos la persecución contra los integrantes del Tren de Aragua, sus líderes han buscado nuevos territorios en los que hacerse fuertes. En ese éxodo de criminales, España ha ocupado un lugar prioritario.

La Policía desmantela en Barcelona la primera célula del Tren de Aragua en España

En esta operación se han detenido a 13 personas, los integrantes de la célula en España.

Los arrestos han sido realizados en Barcelona (8), Madrid (2), Girona (1), A Coruña (1) y Valencia (1). Además, se han llevado a cabo cinco registros en Barcelona (2), Madrid (1), A Coruña (1) y Girona (1) donde se han intervenido diversas cantidades de drogas sintéticas, cocaína y una plantación de marihuana indoor.

También se han desmantelado dos laboratorios de la sustancia conocida como tusi, muy habitual en el desarrollo criminal de esta organización.

La operación responde a la segunda fase de la operación Interciti, realizada a mediados de 2024, cuando se detuvo en Barcelona al hermano del “Niño Guerrero” -líder de la organización a nivel mundial- por una Orden Internacional de Detención en vigor interpuesta por las autoridades venezolanas por su presunta participación en delitos de terrorismo, tráfico de seres humanos, tráfico de armas, extorsión, blanqueo de capitales y asociación para delinquir.

Tras su localización y detención, los investigadores se centraron en determinar si el arrestado, que se había instalado en España, intentaba implantar y expandir su estructura en nuestro país, con el fin de operar a semejanza de cómo lo hace en los países del continente americano de donde es originaria.

Fruto de la investigación, los agentes detectaron un entramado de personas, ubicadas en diferentes partes del territorio nacional, que conformaban una organización criminal que se financiaba, principalmente, del tráfico de drogas, especialmente tusi y cocaína.

La célula tenía una distribución jerarquizada en la que el líder contaba con un lugarteniente con el que dirigía dos subestructuras que llevaban a cabo la actividad ilícita a nivel nacional. Los arrestados se dedicaban al “cocinado” de tusi en el interior de sus propios domicilios y su posterior distribución para financiarse, pero también al tráfico de cocaína que almacenaban previamente.

Los investigadores continúan las pesquisas de cara a detectar otros miembros del entramado, analizando todos los efectos intervenidos en los registros y, muy especialmente, las ramificaciones internacionales de esta organización que se caracteriza por su componente de actividad transnacional.

Ello se enmarca dentro del grupo de trabajo creado en la Policía Nacional para combatir este fenómeno delincuencial, en cuyo seno se llevan a cabo este tipo de investigaciones.

Cabe destacar que durante toda esta compleja investigación se ha contado con el apoyo de la Policía Nacional de Colombia y el proyecto AMERIPOL-EL PACTO 2.0 de la Unión Europea.

La investigación se encuentra bajo la dirección de titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, quien ha decretado el ingreso en prisión para cuatro de los arrestados.