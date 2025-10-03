Defensa compró a Israel material militar después de que el Gobierno aprobase el decreto del embargo de armas

El Ministerio de Defensa adjudicó por 15.000 euros un contrato de material militar a una empresa israelí después de que el Gobierno aprobase el real decreto ley del embargo total de armas a Israel. El embargo incluía la prohibición expresa de importar y exportar material de defensa y tecnología.

Según la documentación a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Este del Ejército de Tierra firmó ese contrato el pasado 26 de septiembre. Al tratarse de un contrato menor no salió a concurso y fue adjudicado a la empresa Guardian Homeland Security.

Esta compañía estuvo en el centro de la polémica el pasado mes de abril tras anular el Gobierno la compra de 15 millones de balas que le había firmado el Ministerio del Interior.

La operación consistió en la "adquisición de estructura modular para entrenamiento de tiro en la Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales (EMMOE), Huesca (Jaca)".

La compra se publicó en el Portal de Contratación del Sector Público tres días después de que el Consejo de Ministros diera luz verde al real decreto ley de medidas urgentes contra el genocidio en Gaza, y dos días más tarde de su publicación en el BOE.

Consultado el Ministerio de Defensa, señala que lo que figura en el Portal de Contratación está inactivo o cancelado, pese a que los contratos consultados han sido ya formalizados. De hecho, en ninguno de ellos figura que se haya procedido a su anulación.

Más adjudicaciones

En los últimos meses Puertos del Estado, dependiente del Ministerio de Transportes, y al menos dos ayuntamientos gobernados por el PSOE han adquirido también elementos de seguridad policial a la misma empresa israelí.

Las cantidades de las adjudicaciones no son elevadas, pero evidencian la falta de control y las contradicciones en esta materia del partido en el Gobierno.

Uno de esos contratos tiene fecha del pasado 2 de agosto.

Ese día, la Presidencia de la Autoridad Portuaria de Ferrol, dependiente de Puertos del Estado, adquiría por 6.400 euros "paneles balísticos, funda y bolsa para las nuevas incorporaciones a la plantilla de la Policía Portuaria". El adjudicatario: Guardian Homeland Security.

El Ayuntamiento socialista de San Fernando de Henares (Madrid), acaba de adquirir a esa misma empresa 18 chalecos antibalas para los miembros de la Policía Local. El coste, 9.300 euros.

El contrato se rubricó la semana pasada, el día 25 de septiembre, con el real decreto ley ya en vigor. Ha aparecido en el Portal de Contratación del Sector Público este 1 de octubre.

El pasado 27 de abril, el Ayuntamiento de Torrelavega (Cantabria), en el que gobiernan en coalición el Partido Regionalista de Cantabria (PRC) y el PSOE, adjudicaba por valor de 40.051 euros otro contrato a esa misma empresa israelí. El objetivo, el suministro de barreras portátiles antiembestida para la Policía Municipal.

La ministra de Defensa dio hace dos semanas por concluido el vínculo industrial y militar de su departamento con la industria militar israelí.

Margarita Robles alegó el retraso en formalizar esa ruptura en la complejidad y en la necesidad de "hacer las cosas bien".

De hecho, recordó que ya se puso en marcha un plan de "desconexión" militar de la industria israelí, cuyos productos serán sustituidos sin perjuicio de las capacidades militares.

La ministra, sin embargo, no pudo negar la evidente "dependencia tecnológica" de las Fuerzas Armadas con respecto de productos fabricados por empresas israelíes.