La dirección del PP vuelve a contemplar la opción de Carlos Mazón como candidato en la Comunidad Valenciana

La posición de Carlos Mazón dentro del PP ha cambiado de unos meses a esta parte. Su labor de reconstrucción tras la dana, el nuevo contexto de la política nacional y los resultados de las encuestas llevan al partido a contemplarlo de nuevo como candidato a las elecciones autonómicas de 2027.

Según fuentes del PP consultadas por EL ESPAÑOL, lo que hace poco parecía impensable, no es ahora en absoluto descartable.

La decisión sobre el futuro rol del presidente de la Generalitat, en cualquier caso, ni será inminente ni resulta sencilla de tomar.

La adoptará, tal y como establecen los estatutos del PP, el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo. Pocos se aventuran a dar por hecho nada. "Nadie está ahora con eso", resumen fuentes populares ante un escenario totalmente abierto.

Sin embargo, el mero planteamiento de que Mazón pueda repetir como candidato es ya una novedad con consecuencias palpables. El primer lugar, significa que, salvo contratiempos -sobre todo los judiciales- Génova apuesta por que Mazón acabe la legislatura, sin apartarlo de su cargo.

Esto último es justo lo contrario de lo que se propuso Feijóo hace tan solo unos meses. Como publicó este periódico el pasado mes de mayo, el líder del PP estudiaba su relevo tras el congreso nacional del partido, que se produjo el pasado mes de julio.

Agosto se vislumbraba entonces como la fecha probable en la que activar la operación salida pese a todas las complicaciones que comportaba. El PP consideraba entonces a Mazón la gran distorsión en su expectativa de voto, según los resultados de las encuestas nacionales en las que tanto se fija Feijóo.

Desde entonces, sin embargo, han sucedido muchas cosas que han hecho cambiar de parecer al líder popular y que, por lo pronto, permiten al presidente de la Generalitat ganar tiempo. Ya se verá si algo más.

Carlos Mazón, junto a Miguel Tellado, Toni Pérez y Juanfran Pérez Llorca. EFE/Morell

Una de las principales es la de la crisis del PSOE por todos sus escándalos judiciales. El llamado caso Cerdán apunta desde junio a una gran trama de 'mordidas' en adjudicaciones públicas que salpica a los dos últimos secretarios de Organización del partido: Santos Cerdán y José Luis Ábalos.

El goteo de informaciones y novedades judiciales ha trasladado el foco nacional a los socialistas y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Algo que le ha dado un respiro a Mazón.

Esto se suma a un elemento muy importante en la toma de decisiones de Feijóo: las encuestas. Hasta este verano, el presidente de la Generalitat restaba en los sondeos que maneja el PP. Ahora no.

En cuanto a los de la Comunitat Valenciana, dibujan entre 52 y 53 diputados para la suma del bloque de derechas, lo que les daría de nuevo el Gobierno con el respaldo de Vox.

Así, y aunque la figura de Mazón no haya dejado de ser un problema electoral para el PP, al ser el centro de la diana por la gestión de la dana, sí cunde ahora la sensación de que ha dejado de ser un problema urgente.

Un componente relevante en este asunto también han sido los cambios en la dirección nacional del PP, celebrada en la organización valenciana y por el propio presidente de la Generalitat.

El nuevo secretario general, Miguel Tellado, es un perfil más próximo a Mazón. Probablemente, sea el mayor defensor que ha tenido durante todos estos meses en la dirección nacional. Tanto en público como en privado.

Un hecho que ha comportado que se normalice el trato con Génova y que haya muestras evidentes de respaldo, como la que Tellado volvió a demostrar este viernes en la cena de inicio de curso del PPCV en Benidorm.

Carlos Mazón y Miguel Tellado, el pasado viernes. EFE/Morell

"Quiero una vez más darte las gracias por el trabajo que estás desarrollando", le dijo a Mazón. A continuación, pidió a los populares de la Comunitat que trabajen unidos "bajo el liderazgo" del presidente de la Generalitat: "Los ciudadanos nos lo van a agradecer. Y ese es el deber que hoy tenemos entre manos".

A ello se añade toda la polémica por los incendios de este verano. Entre los populares se ha extendido la sensación de que lo ocurrido con la dana no fue, ni es, una singularidad, sino una suerte de manual político del PSOE ante cualquier catástrofe natural.

Consideran que Sánchez también ha aprovechado los fuegos para atacar la gestión de las autonomías del PP, a imagen y semejanza de lo que ocurrió con las riadas del fatídico 29-O.

Sin congreso regional

Además de que Mazón, salvo contratiempos, agotará la legislatura, también parece una decisión tomada que no habrá congreso regional en la Comunitat Valenciana antes de las elecciones autonómicas de 2027.

En el partido, según ha podido constatar EL ESPAÑOL, lo dan ya por hecho y, de acuerdo con algunas fuentes, esta circunstancia ya ha sido transmitida por Génova.

No se trata de algo que solo afecte a este territorio, sino a todos. Feijóo no tiene intención de abrir melones en las autonomías, pues su principal objetivo es estar fuerte y con el partido unido para un hipotético adelanto de las elecciones generales.

Autorizar los cónclaves regionales -de los cuales cuelgan, además, los provinciales y locales- podría despertar tensiones internas innecesarias, a juicio del líder del PP.

También en la Comunitat Valenciana, donde podría evidenciar una importante fractura. En este territorio influyen otros elementos, como que el expresidente de la Generalitat Francisco Camps ya ha anunciado su candidatura para presidir el partido.

Esto quiere decir que los tiempos se alargarán. Sin congreso, habrá una designación directa por parte de Génova que muchos creen que podría darse a última hora: a comienzos de 2027.

Y cuanto más tarde en producirse esa designación directa, más opciones tendrá Mazón de ser el elegido.

Cabe añadir que apostar por el presidente de la Generalitat también permite a Feijóo ahorrarse importantes problemas, como encontrar una alternativa potente para la candidatura que no genere una división en el partido, o convencer al propio Mazón de que no entre en disputa.

Los inconvenientes

Pero no son todo ventajas, ni mucho menos. Los inconvenientes y posibles contratiempos son muchos, y algunos de ellos tan graves que pueden hacer al PP cambiar de nuevo de parecer y descartar otra vez que Mazón sea el candidato.

Sin duda, el peor de los contratiempos sería una imputación judicial del presidente valenciano. Su aforamiento garantiza que solo pueda ser investigado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

La jueza de la dana no puede citarlo en esa condición, aunque sus autos, en los que le invita a declarar voluntariamente, se interpretan como que ya habría sido llamado de no ser por su cargo.

En el camino, en todo caso, pueden surgir otras dificultades. Como ejemplo, las aparecidas los últimos días. Mazón ha diseñado un 'plan de otoño' que pasa por ampliar las ayudas a afectados de la dana, anunciar nuevas bajadas de impuestos, realizar una remodelación del Gobierno en noviembre e intentar aprobar nuevos presupuestos en diciembre.

Pero las novedades trascendidas sobre su actuación del 29 de octubre ensombrecen su relato. Los nuevos horarios expuestos por la periodista Maribel Vilaplana sobre la comida que mantuvieron en El Ventorro revelan que salió alrededor de las 18:45, y no una hora antes, como había dicho previamente Vilaplana.

Carlos Mazón, en el Palau de la Generalitat. Rober Solsona / EP

Aunque él sigue sosteniendo que tras la comida se fue al Palau -previamente, aseguró que llegó allí sobre las 18:00-, el hecho de que no haya precisado las horas de todos sus pasos desde el principio ha dañado fuertemente su credibilidad y ha dado una valiosa munición a la oposición.

"No estaba donde tenía que estar el 29 de octubre", repiten con brío PSOE y Compromís. Según admiten en el seno del PP, esta acusación le sigue persiguiendo pasados casi 11 meses de la dana, y seguirá siendo su gran punto débil como presidente y posible candidato.

El propio Núñez Feijóo admitió abiertamente en una entrevista concedida a Onda Cero que Mazón "estuvo noqueado" tras la dana.

La instrucción judicial tampoco le resulta beneficiosa. Las últimas resoluciones han ido dirigidas a incorporar una grabación del Cecopi en la que su exconsellera de Emergencias, Salomé Pradas, daba instrucciones sobre la alerta que se envió a la población, pese a que dijo lo contrario ante la magistrada. También, a citar como testigo a su actual vicepresidenta, Susana Camarero.

Primer aniversario

Son solo dos ejemplos de muchos de los contratiempos que pueden llegar. El próximo 29 de octubre se cumple el primer aniversario de la dana. Momento de balances de gestión y de un más que probable pico de tensión.

Queda pendiente, del mismo modo, su comparecencia en la comisión de la dana del Congreso. La intención de la izquierda es activarla con la presencia de Mazón en octubre, antes del aniversario. El presidente de la Generalitat también tendrá que acudir a la de Les Corts Valencianes.

A su vez, una nueva candidatura de Carlos Mazón contaría con voces discrepantes en el seno del PP nacional, algo con lo que también debería lidiar Fiejóo.

La izquierda de PSPV y Compromís no pasa por su mejor momento en la Comunitat Valenciana, donde, al menos por el momento, no ha sido capaz de construir una alternativa sólida ni potenciar a sus líderes.

Por eso mismo, el deseo de sus adversarios -por mucho que reclamen su dimisión- es que Mazón repita como candidato y propicie una campaña visceral e imprevisible en la que logren recortarle distancia.

Todos estos pros y contras serán sopesados en su momento por Génova, mientras el presidente de la Generalitat centra su estrategia en continuar y en, si puede, volver a ser cabeza de lista, algo que ya se contempla en la calle Génova.