Enrique Santiago (Sumar) : "Hay que tener miedo a Netanyahu en España. Ya ha bombardeado a un aliado de EEUU"

Los socios de Pedro Sánchez cierran filas con el Gobierno tras las acusaciones del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, contra el jefe del Ejecutivo español.

El diputado de Sumar y líder de IU, Enrique Santiago, ha asegurado que el mandatario israelí "es una amenaza" para todo el planeta porque ha demostrado que "no tiene límites".

"Si ya ha bombardeado un país aliado, ¿qué problema tendría en seguir atacando a otro?", ha señalado en el Congreso de los Diputados, donde ha criticado la incursión de Jerusalén contra una milicia de Hamás en Catar.

Santiago ha remarcado que este país árabe, ubicado en el golfo Pérsico, es un "aliado de EE. UU." y ha calificado el bombardeo de "perfidia" y "ilegalidad". Incluso ha sentenciado que Netanyahu "es capaz de organizar un ataque contra nuestro país".

A continuación, ha aclarado que "hay muchos tipos de ataques": "Ciberataques, ataques económicos, ataques propagandísticos", ha enumerado, para concluir que "es evidente" que el primer ministro israelí "ya ha empezado a atacar a España".

El diputado de Sumar considera que "hay que tener miedo a Netanyahu" porque "es una amenaza" y "no tiene límites". Incluso se ha preguntado: "¿A dónde quiere llegar?".

De cara a este fin de semana, Santiago ha pedido a la ciudadanía madrileña "que salga a la calle" cuando la vuelta ciclista a España pase por la capital, para "mostrar su rechazo al genocidio".

En esa línea ha tildado de "supuesto equipo ciclista" al Israel-Premier Tech, y ha abogado por su expulsión, poniendo como ejemplo al equipo ruso Gazprom, que fue excluido tras la invasión de Ucrania. Según Santiago, los ciclistas del IPT "tienen como finalidad blanquear a Israel".

El representante de Sumar también ha pedido que no se permita a Israel participar en competiciones como Eurovisión y se ha congratulado de la condena que hicieron los locutores de RTVE durante el festival de la canción celebrado en mayo.

A su juicio, España "tiene una posición avanzada" en el conflicto de Oriente Medio, tras ver a Sánchez cómo calificaba la invasión de Gaza como "genocidio". Nuestro Gobierno estará entre los que más han trabajado para evitarlo", ha asegurado tras felicitar a los gobiernos de España e Irlanda

Aunque Sumar no quiere que se quede ahí y llevarán una propuesta a la comisión de Hacienda para que se incluya en todos los contratos públicos una cláusula de exclusión de todas las empresas que estén "contraviniendo el derecho humanitario"

La idea es acabar con las "que están haciendo negocios" con el "genocidio en Gaza".

Contra el PP

Santiago también ha criticado al PP. " El señor Miguel Tellado tiene que dejar de hacer el fascista y dejar de llamar a la violencia", ha asegurado tras un tuit del secretario de organización de PP en el que criticaba la actitud de la izquierda tras el asesinato del influencer republicano Charlie Kirk.

"¿Qué pasaría en España si una persona de ultraderecha asesinara a tiros a un activista de izquierdas?", se preguntaba el número dos del PP en un tuit en la red social X que no ha gustado a la izquierda.

Santiago ha lamentado que "el señor Tellado sea el primer apologista del señor Trump" y ha pedido que "deje de comportarse como un fascista". "Es inaceptable que el PP opere cada vez que Trump abre la boca", ha terciado y ha augurado que EEUU va camino de un Estado fallido.