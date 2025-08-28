La OTAN calcula que el gasto militar en España ya ha alcanzado el 2% del PIB

La ministra de Defensa, Margarita Robles saluda a su llegada a la base militar 'El Goloso'. Rodrigo Jiménez / EFE

España cumple al fin los deberes con la OTAN. La Alianza Atlántica calcula que el gasto militar alcanza ya el 2% del PIB, como había prometido el presidente del Gobierno Pedró Sánchez, según un una nueva estimación recién publicada.

Aunque España se mantiene entre los aliados que menos proporción de su PIB destina a la inversión en Defensa, se cumple por primera vez con el objetivo de gasto que los miembros de la OTAN acordaron en 2014 para la década posterior.

En la comparación interanual, según cifras de la Alianza, España ha aumentado su gasto en Defensa en un 43,11%, de 22.693 millones de euros en 2024 a 33.123 millones en este curso.

Pedro Sánchez en su comparecencia tras la cumbre de La Haya. Reuters

En un comunicado, la OTAN señaló que se trata de cifras recopiladas hasta el 3 de junio de este año y estimó que todos sus países miembros cumplen ya con el objetivo de gasto del 2% acordado en la cumbre de Gales en 2014 de cara a la década posterior, hasta 2024. El año pasado, sólo 19 de los 31 llegaban a este hito.

Junto a España en el 2% se sitúan Bélgica, República Checa, Luxemburgo y Portugal, mientras que otra decena de países registran porcentajes de gasto en Defensa entre el 2 y el 2,1% de su PIB.

Bajo la presión combinada del presidente estadounidense, Donald Trump, y la amenaza rusa por la invasión de Ucrania, los países de la OTAN acordaron el pasado mes de junio un incremento radical de su gasto militar hasta el 5% de sus PIB de aquí a 2035.

Esa cifra, según lo ratificado en la cumbre de La Haya, es la suma de dos tipos de gasto: el grueso (3,5%) corresponde a gasto militar estricto, como compras de armas, el pago de los salarios y pensiones de las Fuerzas Armadas, misiones y maniobras o investigación. Además, los países deberán gastar un 1,5% adicional de su PIB en seguridad en un sentido amplio.

España, aunque ratificó el acuerdo, se desmarcó de esa hoja de ruta. Sánchez anunció que para cumplir con las capacidades que le exige la OTAN será suficiente invertir un 2,1% y no el 5%. Esta postura desató las críticas entre algunos aliados y llevó a Trump a amenazar al Gobierno con sanciones económicas diciendo que "les voy a hacer pagar el doble".

El presidente anunció el pasado mes de abril un ambicioso plan de inversiones y gasto para cumplir con los compromisos en materia de Defensa y Seguridad con la OTAN y la Unión Europea. En total , 10.471 millones de euros extra para pasar del 1,4% del PIB al 2%. El Ejecutivo ha presumido estos meses que lo lograría "sin subir impuestos ni tocar un céntimo de euro en inversión en estado de Bienestar".