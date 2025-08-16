Galicia y Castilla y León, en jaque por las llamas: sólo en Orense los incendios han quemado ya 40.000 hectáreas

España sigue ardiendo sin control. Ya hay 16 fuegos activos en el nivel 2, en un viernes en el que las altas temperaturas empeoraron aún más la situación, sobre todo en los incendios que azotan a Castilla y León y Galicia.

En esta última comunidad, el fuego avanza sin control en una ola de incendios que supera las 40.000 hectáreas sólo en la provincia de Orense. El de Chandrexa de Queixa, con 16.000 hectáreas arrasadas, ya es el peor de la historia de la comunidad.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha telefoneado este viernes al presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, al de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y a la presidenta de Extremadura, María Guardiola, para interesarse por la situación de esas comunidades autónomas ante los incendios que afectan a estos territorios. Todos ellos le han trasladado al jefe del Ejecutivo más medios y recursos para luchar contra el fuego.

Ante esta dramática situación, Sánchez, presidirá este sábado, mediante videollamada, la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (CECOD) para abordar la situación provocada por los incendios en España.

El presidente será quien presida este sábado la reunión de este comité, en lugar del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien lo ha encabezado este viernes.

Marlaska ha garantizado este viernes que las ayudas a las zonas quemadas en los incendios van a ser "inmediatas" para que los afectados "puedan volver a una vida mínimamente en condiciones de normalidad".

Por su parte, la ministra de Defensa, Margarita Robles, visitará este sábado a los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) que participan en la lucha contra los incendios que se desarrollan en distintas localidades de Galicia y Castilla y León.

Galicia

Según ha informado la Consejería de Medio Rural, el fuego de Chandrexa se ha unido al que afectaba a Vilariño, por lo que ahora son un único incendio con más de 16.000 hectáreas arrasadas.

La superficie quemada en Orense supera las 31.000 hectáreas, con Chandrexa como principal foco activo. Europa Press

Junto a ese fuego, están activos en Orense los de Maceda (Santiso y Castro de Escuadro, que también se unieron, con 2.500 hectáreas), Oímbra-A Granxa (10.000), A Mezquita-A Esculqueira (9.000 ha), Vilardevós-Vilar de Cervos (700 ha), Vilardevós-Moialde (100), Vilardevós-Fumaces y A Trepa (50 ha) y Larouco-Seadur (1.500 ha).

En La Coruña hay uno activo en Muxía (20 hectáreas) y otro en Toques, que afecta a 200 hectáreas y está en situación 2, al igual que el de Agolada-O Sexo, en Pontevedra, con 300 hectáreas quemadas.

Están estabilizados los de Orense-Seixalbo (100 ha) y Montederramo-Paredes (120 ha) en Orense y el de Dozón-O Castro (400 ha) en Pontevedra.

Permanecen controlados los de A Fonsagrada-Monteseiro (150 ha), en Lugo; Verín-Mourazos (9 ha), en Ourense, y A Estrada-Souto (20 ha), en Pontevedra.

Los pueblos orensanos de Carballal (Petín) y Roblido (A Rúa) permanecen confinados de manera preventiva por los incendios, al igual que A Madanela (Monterrei), al que se le impuso esa medida el jueves, ha informado el 112 Galicia.

Se mantiene toda la provincia orensana en situación 2 de emergencia por los fuegos forestales y este viernes se ha utilizado el mensaje Es-Alert para recomendar el confinamiento a más de treinta municipios de Orense.

Además, sigue interrumpida la circulación ferroviaria entre Galicia y Madrid y, según el administrador de infraestructuras, Adif, los incendios que afectan a Galicia obligaron a cortar, a petición de las fuerzas de seguridad, la circulación entre Vilamartín de Valdeorras (Orense) y Montefurado (Lugo).

Castilla y León

Castilla y León es la otra comunidad más afectada por los incendios que asolan España. La jornada de este viernes concluyó con una situación "extrema" al registrarse 26 incendios activos en la comunidad, de los cuales trece se encuentran en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 en las provincias de Zamora, León, Salamanca y Ávila, mientras cinco alcanzan el nivel 1 en León, Palencia, Salamanca y Zamora.

Este balance de incendios forestales en Castilla y León refleja que la situación ha ido a peor. "Vivimos una situación extrema, nunca sufrida hasta ahora", han expresado desde la Consejería de Medio Ambiente en su perfil de la red social X.

Los incendios más graves se concentran en las provincias de Zamora, León, Salamanca y Ávila. En concreto, se mantiene el fuego de gravedad 2 originado en Molezuelas de la Carballeda, que saltó desde la provincia zamorana a la leonesa y es, por el momento, el que más superficie ha arrasado en su totalidad en esta oleada de fuegos, con más de 31.000 hectáreas afectadas en ambas provincias. Este incendio, junto al de Puercas, en la comarca zamorana de Alcañices, también en gravedad 2, han evolucionado hoy de forma favorable.

No obstante, la provincia de Zamora enfrenta otro incendio de gravedad 2, el que entró el jueves desde Ourense y se ha denominado incendio de Castromil, localidad desalojada.

Otra de las provincias más afectadas por los incendios forestales en estos momentos es León, donde se concentran seis grandes fuegos, los originados en Yeres --que afectó a Las Médulas--, Llamas de Cabrera, Anllares del Sil, Fasgar, Paradiña y Barniedo de la Reina. Los tres últimos son los que más preocupan en esta jornada.

En el fuego de Yeres resultaron heridos este viernes cuatro miembros de la UME.

Paraje quemado en el espacio natural de Las Médulas en la provincia de León.

A estos incendios que se encuentran en gravedad 2, se han sumado este viernes dos en la provincia de Salamanca, uno en El Payo, otro en La Sagrada, y otro en San Cristóbal de los Mochuelos, en el municipio de Cipérez. Además, se ha declarado otro IGR 2, en la provincia de Ávila, con origen en El Herradón de Pinares, que ha obligado a desalojar la pedanía de Urraca-Miguel y la localidad de Ojos Albos.

Por otro lado, se encuentran en IGR 1 cinco incendios forestales, los originados en Orallo (León), Resoba (Palencia), La Uña (León), La Alberca (Salamanca) --que ha bajado del nivel 2 hoy-- y otro en El Porto (Zamora).

En Castilla y León también permanecen activos otros siete incendios forestales de menor gravedad al no haberse declarado el IGR 1 en las provincias de León, Salamanca y Palencia.

Extremadura, evolución positiva

En Extremadura, la evolución supera la mejor de las previsiones tras una noche "muy positiva" en la que los trabajos "han cumplido objetivos", sin reactivaciones en el incendio de Jarilla (Cáceres), mientras que en Llerena (Badajoz) decae el confinamiento de la población de Villagarcía de la Torre.

El incendio en el norte de Cáceres se mantiene en unas 4.800 hectáreas afectadas y 50 kilómetros de perímetro, según el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social de Extremadura, Abel Bautista.

Los residentes en Jarilla, Villar de Plasencia y Cabezabellosa pudieron regresar a sus hogares, tras el levantamiento de las medidas de evacuación adoptadas a causa del incendio forestal que afecta a esa zona de la provincia cacereña desde este pasado martes.

Con relación a las medidas de confinamiento, únicamente han sido levantadas para la población de Oliva de Plasencia, ya que quienes se encuentran en Casas del Monte no solo habrán de permanecer en sus hogares, sino que, además, deberán preparar todo lo que estimen esencial ante una posible evacuación, según ha informado Guardiola tras participar en una nueva reunión del Cecopi.

Asturias

En el Principado de Asturias hay cuatro incendios activos y las tareas se concentran en la zona de Genestoso (Cangas del Narcea). Además hay fuegos activos en Bezanes (Caso), Faedo (Quirós) y Camarmeña (Cabrales), informa el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA).

Durante la noche se ha hecho un intenso trabajo que ha permitido asegurar el flanco cercano a la población en el incendio de Genestoso

En la comunidad hay otros cuatro fuegos controlados y continúan en revisión por parte de personal de Bomberos del SEPA y personal de la guardería de Medio Natural.

Valencia, estabilizado

En la Comunidad Valenciana y tras arrasar unas 500 hectáreas, el incendio declarado el miércoles en Teresa de Cofrentes, ha sido dado por estabilizado, según el Centro de Emergencias de la Generalitat.