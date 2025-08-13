Sánchez participa en la reunión de la Coalición de Voluntarios sobre Ucrania pero se queda fuera de la cumbre con Trump

Sánchez durante la reunión de la Coalición de Voluntarios para la seguridad de Ucrania. Moncloa

Desde la segunda fila. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha participado este miércoles en la reunión de la "Coalición de los Voluntarios", el grupo de países comprometidos con el respaldo a Ucrania, pero quedó excluido de la reunión más relevante de la jornada, la que sostuvieron varios líderes europeos y Volodimir Zelenski con Donald Trump.

Sin mencionar su exclusión, Sánchez ha defendido que Ucrania tiene que formar parte de cualquier decisión sobre su futuro y ha urgido a un alto el fuego inmediato. Ese mensaje lo han trasladado a Trump los mandatarios de Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Finlandia y Polonia en la reunión directa con el presidente estadounidense.

En respuesta, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha considerado que España ha quedado relegada a "segunda división" en esa cumbre.

En el encuentro al que ha acudido Sánchez, también han intervenido el canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente francés, Emmanuel Macron.

Ambos tenían previsto informar de los contactos mantenidos a lo largo de la jornada de hoy con varios aliados europeos, Zelenski y Trump.

Unas reuniones que se producen a dos días de la cumbre entre Trump y el presidente ruso, Vladímir Putin, en Alaska, prevista para este viernes, 15 de agosto, y en la que hablarán de la guerra en Ucrania.

Para el Gobierno, según un comunicado, esta nueva cita de la "coalición de voluntarios", ha servido para reiterar la postura de Europa ante la cumbre de Alaska, una posición que se plasmó ayer en un comunicado conjunto del Consejo Europeo.

Por eso, España, subraya el comunicado, "otorga máxima prioridad a la unidad europea en momentos tan críticos como el actual".

Por su parte, Feijóo ha responsabilizado de lo que considera un descenso de España a "segunda división" a la actitud "insolidaria" con los aliados de Sánchez, a quien le ha reprochado que esté "al margen de los grandes debates" europeos.

Considera que Sánchez ha sido "insolidario" con los aliados y le ha reprochado que esté "al margen de los grandes debates" europeos.

"Estar al margen de grandes debates, ser insolidario con nuestros aliados, el acercamiento unilateral a China o el apoyo a la dictadura venezolana tiene consecuencias: que nuestro país juegue en segunda división", ha escrito Feijóo.

El pasado sábado, España ya fue apartada de la reunión entre el vicepresidente de EEUU, JD Vance, y el responsable de Asuntos Exteriores del Reino Unido, David Lammy, en la que el país norteamericano explicó sus planes para la reunión del viernes a los mismos países europeos que hoy han participado en la reunión virtual con Trump.

Un día después, Reino Unido, Francia, Italia, Alemania, Polonia, Finlandia, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, emitieron un comunicado en defensa de Ucrania. Sánchez fue de nuevo excluido.