Canarias descarta conectar por cable submarino las islas con el Sáhara como pretende Marruecos en contra de la UE

El Gobierno canario asegura que el cable submarino de telecomunicaciones que conectará las islas del archipiélago con la costa atlántica marroquí llegará solo a Tarfaya y no a Bojador, ciudad del Sáhara Occidental, en contra de lo que pretende Rabat.

"El cable va a Tarfaya, no tiene nada que ver con el Sáhara Occidental, los técnicos ya han estado allí. Hasta donde nosotros sabemos, no va a Bojador", aseguran a EL ESPAÑOL desde el Gobierno autonómico.

Como es sabido, la Justicia europea considera "ilegal" que Marruecos decida sobre cuestiones económicas que afecten al Sáhara Occidental, ya que sólo reconoce como autoridad de este territorio al Frente Polisario.

El nuevo cable de fibra óptica conectará primero las islas de Lanzarote y Fuerteventura a Gran Canaria, y luego enlazará con Tenerife y el resto de islas occidentales. Esta fase tiene una financiación europea de 49 millones de euros.

Tras los trabajos de sondeo y exploración, la idea es fabricar el cable durante 2025 y que el despliegue pueda comenzar a realizarse en 2026.

Pero la empresa pública Canalink consiguió una extensión del contrato para conectar con Tarfaya, en la costa atlántica marroquí. Este proyecto se enmarca dentro del programa Mecanismo Conectar Europa (CEF), cuenta con una financiación de 7,5 millones de euros y se estima que pueda completarse en 42 meses.

Como adelantó este periódico el domingo, un equipo de expertos de Canalink, del grupo ITER (Instituto Tecnológico y de Energías Renovables) del Cabildo de Tenerife, se trasladó en febrero hasta el puerto marroquí de Tarfaya para identificar el mejor punto de amarre para el futuro cable.

Durante la visita, se llevó a cabo un análisis del terreno para determinar factores como la topografía, la morfología y la sedimentología, así como para detectar posibles obstáculos debido a la cercanía a infraestructuras terrestres presentes y futuras.

Con toda esta información, la empresa contratista Elettra diseñó y redactó la propuesta de trazado del cableado submarino.

En estos momentos Canalink, que solo llevará el cable hasta Marruecos, busca un socio local en el país vecino al que le interese seguir expandiendo esa conexión en el territorio y, según Rabat, también en el Sáhara Occidental.

"Hay varias empresas locales con las que se está trabajando y se anunciarán los acuerdos cuando sea posible", confirman desde el Gobierno canario.

Las "provincias del sur"

De esta manera, "una vez en la costa marroquí, se seguirá ampliando la red del cable por todo el país", explican.

No obstante, en Canarias se desconoce lo que realizará Rabat una vez se instale el nodo en Tarfaya.

"Si Marruecos después lo lleva a Bojador, nosotros no lo podemos saber. Canarias lo que tiene acordado con Marruecos es llevarlo a Tarfaya, en ningún momento a ningún punto del Sáhara Occidental", insisten desde el Ejecutivo.

Respecto a una posible conexión con el territorio saharaui, Juan José Martínez, consejero insular de Innovación, Investigación y Desarrollo, se muestra tajante: "No estamos involucrados ni tenemos ningún proyecto que implique nuevos cables submarinos más allá que el que conecta con Tarfaya. Desconocemos si se trata de algún otro proyecto que el reino de Marruecos está impulsando, pero, desde luego, no es el que impulsa en estos momentos y está desarrollando Canalink".

Desde ese punto de Tarfaya, frontera entre Marruecos y el Sáhara Occidental, es donde el país vecino asegura que conectará el cable con "las provincias del sur" -expresión para referirse al Sáhara-, que considera territorio propio.



Hay que tener en cuenta que las Islas Canarias ya están conectadas con el norte de Marruecos desde 2011, Rabat busca ahora que la red se extienda al Sáhara Occidental.

En lo que están de acuerdo Canarias y Marruecos es que este cable aumentará la conectividad e impulsará la internacionalización de la red global de telecomunicaciones europea, al permitir crear un puente digital entre Europa y África.