El consejero de Universidades de Chivite pagó 215.000 euros desde su panadería en Navarra a la empresa de Santos Cerdán

La empresa de Juan Luis García Martín, consejero de Universidades de María Chivite en el Gobierno de Navarra, pagó 215.826 euros a Servinabar —la sociedad propiedad de Santos Cerdán y su socio Antxon Alonso— entre los años 2017 y 2018, cuando ejercía como gerente en una panadería a las afueras de Pamplona, un año antes de dar el salto a la política.

Así figura en las cuentas de Servinabar, remitidas por la firma investigada en la trama navarra del caso Ábalos, y a las que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. En ellas, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha descubierto dos pagos desde la sociedad Panadería Miravalles S.L. a la empresa Servinabar, en los años 2017 y 2018.

El primero es de 108.018,42 euros, repartidos entre los 45.701,35 del primer trimestre de ese año y los 62.317,07 euros del segundo. El segundo pago, al año siguiente, de 107.807, 58, se produjo en el cuarto trimestre de 2018.

Según los datos del Registro Mercantil consultados por este periódico, Juan Luis García Martín, hoy consejero del Gobierno foral, tuvo el cargo en esa empresa de director general adjunto, director de Recursos Humanos, responsable comercial.

Según su perfil de Linkedin, García Martín ejerció como "gerente" de esta empresa familiar entre julio de 2014 y abril de 2021. Durante su trayectoria, señala, se ha dedicado "a la gestión de unidades de negocio en diferentes sectores, principalmente al sector servicios".

Al año siguiente de ese pago, García Martín comenzaría su carrera política como concejal en el Ayuntamiento de Pamplona por parte del Partido Socialista de Navarra (PSN).

Tras dimitir como edil del consistorio, inició una etapa como director gerente del Centro Navarro de Aprendizaje Integral (CNAI), empresa pública del Gobierno de Navarra. En ella, señala su currículum, "ha liderado proyectos europeos de innovación tecnológica como InmersIA e impulsado la adhesión de esta entidad en el Polo de Innovación Digital IRIS-Navarra".

En enero de este año ha sido nombrado consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital del Gobierno de Navarra.

Informe de la UCO

Según el informe que la UCO entregó al Tribunal Supremo el pasado 5 de junio y que propició el encarcelamiento de Santos Cerdán, Servinabar estaría vinculada con el presunto amaño de, al menos, dos obras en los primeros años en que funcionó la trama desde la Comunidad Foral, y de las que resultó beneficiaria Acciona Construcciones, y con varios proyectos y movimientos de dinero bajo sospecha.

La UCO identificaba precisamente en su informe, que estaba elaborado en base a las grabaciones y los mensajes de los dispositivos de Koldo García, un proyecto en el que la trama pudo estar interesada, y al que Santos Cerdán y Koldo aludían en sus mensajes de aquellos años con el nombre en clave de "panadero".

Según los mensajes incautados a Koldo García, en distintos momentos de 2017, se observa cómo el exasesor hace referencia a ese proyecto, "en el cual habrían participado Fernando Merino (el socio de Koldo en Acciona Navarra) y Antxon", dueño con Santos Cerdán de Servinabar.

En agosto de ese año, Koldo remitió a Fernando Merino una imagen, identificándola como "Plano definitivo panadero". "Atendiendo a la imagen", dice la UCO, "se observa que la parcela contenida en el plano se corresponde en la actualidad con el recinto destinado a un supermercado LIDL en la localidad de Huarte, Navarra, así como a un establecimiento hostelero denominado el Panadero de Eugui, nombre que estarían utilizando para identificar el proyecto".

El Panadero de Eugui y Panadería Miravalles S.L., en la que trabajaba el ahora consejero de María Chivite, son la misma empresa.

El nombre en clave les servía para referirse a la obra de un supermercado de la cadena LIDL, un enorme supermercado que se inauguró en 2020 y que está ubicado junto a la citada panadería. Esa tienda se inauguró el 16 de enero de 2020.

Antxon Alonso reconoció ante el juez del Supremo esta obra, y admitió que era un negocio que le había llevado Koldo.

Tal y como figura en el teléfono de Koldo, incautado y volcado por la Guardia Civil, el exasesor dejó anotado en mayo de 2017: "Tema panadero quien me paga lo mío (sic.)".

También apuntó sobre el mismo proyecto: "Que me dice Guipu (Antxón, el socio de Cerdán en Servinabar) que lo cobra él y ya hablamos y luego, me dice que él no sabe nada y que el cordobés (Fernando Merino) no le dice nada del tema".