El audio de Cerdán, Ábalos y Koldo repartiéndose 570.000 euros: "Esas son mis cuentas, no sé si son las tuyas"

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil recoge en su informe del 5 de junio una grabación entre Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García repartiéndose una mordida de 570.000 euros.

Koldo García realizó esta grabación y fue hallada por la UCO en un disco duro durante el registro en la casa del exasesor de Ábalos el día de su detención, el 20 de febrero de 2024.

En la grabación, transcrita por los agentes en el oficio, los tres miembros del PSOE hacen cuentas sobre los contratos amañados y el dinero que van a recibir.

Cerdán es parte activa de ese trato en el que las mordidas superaron el medio millón de euros. El secretario de Organización del PSOE pidió a Koldo en que no hablara de esas cosas, aunque el exasesor de Ábalos insistió, porque estaba grabando la conversación.

La transcripción completa de la conversación es esta:

Koldo: […] Me llamó el jefe, me dijo que tenías muchísimo miedo y preocupación porque decían que había empresas pequeñas, que yo estaba pidiendo dinero para que pudieran conseguir contratos públicos. Vale muy bien.



Santos Cerdán: (Ininteligible)



Koldo: Eso me da exactamente igual. Me comentó, dice, pero vamos a ver, yo he recibido cuatrocientos cincuenta mil (450.000) de la primera tanda, que son tres contratos y cincuenta mil (50.000) de los dos últimos contratos, ¿vale?, y luego me dieron setenta mil (70.000) que era de la indemnización por la parte de la bajera, que son quinientos setenta mil (570.000). Vale, de acuerdo. Esas son mis cuentas, que no sé si son las tuyas. […]



Koldo: […] Yo es verdad que he recibido veinticinco, que es lo que me han dado a mí, y de eso hay otros veinticinco, pero en realidad que no (ininteligible) que no lo tienen. […]

Koldo: Sí, quiero que sepas, escucha, pero escúchame un momento, por favor, por favor, por favor, ¿vale? Bien. Que sepáis que yo lo que tengo hecho y yo lo tengo, y estoy seguro que no me equivoco. Me puedo equivocar en algo y entonces pediré perdón… 450 se le dieron en tres sobres.



Santos Cerdán: Que no voy a decir, que yo traigo el papel, lo apuntamos y lo vemos, punto.

Koldo: Vale, 50 de las otras dos, que son la vieja y (ininteligible, hablan los dos a la vez).

Santos Cerdán: ¡Koldo! Que no quiero que hables de esto, que no se habla.

Ábalos: Ya está.

Koldo: 70 de (ininteligible).

Santos Cerdán: Koldo…

Ábalos: Por favor …

Santos Cerdán: …Que sí. Ya está, que no hay que decir tantas cosas…pun, se pone, se ve y, y se rompe… que es lo que… y se tienen aquí ¡joder! que no hay ningún... y, y no hablar… punto.

Ábalos: La verdad es que sí.

Santos Cerdán: Que no hay ningún problema aún… que no hay que saber nada, ya está.

Koldo: Vale, pues ya está (ininteligible).

Santos Cerdán: ¡Joder! a eso voy, (ininteligible) la verdad.

Koldo: Y… y sería.

Santos Cerdán: Pero si hay, hay, si hay algo se arreglará, y se arregla con quien hay que arreglarlo, punto. […]

"El hijo de puta de Santos"

En otra grabación recogida por la UCO en su oficio, Koldo García y Ábalos hablan de que Cerdán "se ha quedado con el dinero".

El secretario de Organización del PSOE debería 235.000 euros al exasesor de Ábalos en el Ministerio de Transportes.

Koldo: Sí, cuatrocientos cincuenta mil euros que te debe. Y a mí me debe ciento treinta más otros cien, cinco mil quinientos, o sea que imagínate. Y el hijo de puta de Santos se ha quedado con dinero que lo ha hecho delante de mí, ¿vale? Y a mí se me están hinchando los cojones.

Koldo: Yo contigo lo que quieras, al fin del mundo, de verdad. Para mí vas a ser siempre el hombre de mi vida porque me has conseguido muchísimas cosas que no me ha conseguido nadie. Pero el hijo de puta de Santos me ha utilizado durante quince años y no me ha dado nada. Y te puedo contar mil cosas, ganar billetes de quinientos que le daba el de Guipúzcoa y mil cosas más.

Ábalos: (ininteligible)

Koldo: Lo único que te pido es que llames a Santos, y le digas, “como no me llames a Koldo nos vas a meter en un lío a ti y a mí”, por supuesto, o sea… para ver si se le ponen las orejas ya un poco puntiagudas. Hombre, no puede ser que durante dos años y medio ni se le haya buscado un puesto de trabajo a mi mujer, ni a mí, ni a mi hermano. Que lo he arreglado yo jefe, que lo he arreglado yo, pero bueno, ya vale.

Más adelante, Koldo relata cómo Santos Cerdán cobra a través de Antxon Alonso Egurrola, dueño de la constructora Servinabar 2000 y a la que han sido adjudicados más de 100 millones de euros en Navarra.



Koldo: Sí pero que fue él, con Antxon, ¿vale? Antxo Egurrola, el Guipuchi, que como le estábamos jodiendo por el tema de que… dice bueno, pues mirar a ver a esto, a esto y tal y tú estabas repartiéndote todos y no le hacías caso absolutamente a todo, que Santos me pidió, que lo tengo por whatsapp con él, (reproduce palabras de Santos) "dile a Jose que consiga que no sé qué, dile a Jose que necesito, dile a Jose", que lo tengo por whatsapp.

Ábalos: ¿Lo tienes guardado todo?

Koldo: Sí, sí, sí… menos lo tuyo, que está borrado. Tú por lo menos… […]

Koldo: Porque el teléfono es como un disco duro, por eso yo entiendo, yo tengo dos móviles de Santos, de todas las barbaridades y lo tengo ahí. Ahora pues, otro ministro me ha seguido viendo, me ha cuidado, tengo una hija gracias a ti, te lo puedo explicar de muchas cosas, pero tampoco soy, estoy para mariconadas y hacerte la pelota, porque no te voy a comer la polla, ni antes ni ahora. Para mí eres sagrado.

Koldo: Santos es un hijo de puta que no me coge el teléfono después de todo lo que he hecho por él, y te garantizo, y te garantizo que no te puedes ni imaginar. Porque lo tuyo es un juego de niños comparado con él. Porque hay cosas mucho más graves en lo que ha hecho él. Estoy hasta los cojones. Porque se piensan, claro, como soy tonto, soy de pueblo, soy de montaña, soy muy bruto, soy capaz de romper las piernas a un tío porque me lo pida él, eso sí, éste, como es tonto y se ha quedado tonto, que pasa como con el tiempo aprendes. Jose, dile, que me tiene que ver, y te doy los cuatrocientos cincuenta, te quito ciento treinta que me debes y el resto es tuyo. Y siempre haré lo que me pidas.

Ábalos: Vale. […]