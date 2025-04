Koldo pagaba a Miss Asturias el hotel y la peluquería cuando quedaba con Ábalos: los wasaps de su relación y ruptura

Claudia Montes, Miss Asturias, reconoció haber mantenido una relación sentimental con José Luis Ábalos en los whatsapps hallados por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en el móvil del que fuera asesor del ministro, Koldo García Izaguirre.

Según estos mensajes a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, Miss Asturias escribió el 23 de noviembre de 2020 un mensaje a la mano derecha de Ábalos asegurándole que había entendido que el ministro seguiría con esposa. "No tengo nada que hacer, pero seguimos teniendo una buena amistad", afirmó Claudia Montes.

Los whatsapps del mes de febrero de 2020 entre Koldo y la que fuera pareja de Ábalos detallan cómo el asesor de Ábalos se encargó de alojarla en un piso turístico en Madrid y de pagarle todos los gastos tras una cita con el entonces ministro de Transportes.

Claudia Montes se desplazó a Madrid a petición de Koldo para que tuviera la cita con el ministro. El 4 de febrero de 2020 cenaron en La Chalana, el restaurante que la trama convirtió en su centro de operaciones tal y como recogen los informes de la Guardia Civil sobre este caso.

"Te doy todos (los tickets). Quiero decir, ¿el de la peluquería? Me da vergüenza", escribió Claudia Montes para pasarle los gastos a la mano derecha de Ábalos. "Jejeje, sí. Tú tranquila", le contestó Koldo.

Posteriormente, Miss Asturias fue detallándole las comidas que había realizado durante su visita a Madrid y que había algunas de las que no tiene ticket. El asesor de Ábalos le dijo que no se preocupara. El dinero no era un problema para la trama.

Los mensajes encontrados a Koldo demuestran también que a Jésica se le pagaba la peluquería cuando tenía sus citas con Ábalos.

Tal y como publicó EL ESPAÑOL en exclusiva el pasado 3 de marzo, Ábalos pagó lo mismo durante tres meses a Jésica y a Miss Asturias hasta que rompió con la una y colocó a la otra en Logirail.

En septiembre, octubre y noviembre de 2019 Koldo envió tres bizum a Claudia Montes por valor de 1.300 euros bajo el concepto "un amigo".

Por tanto, al menos durante esos meses Ábalos compatibilizó sus relaciones sentimentales con ambas a la vez que continuaba casado con Carolina Perles.

Esos pagos de Koldo también demuestran que la relación entre Ábalos y Claudia Montes se prolongaría durante más de un año, ya que fue en noviembre de 2020 cuando el ministro rompió, utilizando a su asesor para comunicárselo a esta mujer asturiana.

Koldo y el fin de la relación

"Hola, Koldo. ¿Qué tal? Estoy preocupada porque desde que hablamos tú y yo el otro día José está raro conmigo, está más distante. Ya sabes que nunca haría nada que le pueda molestar intencionadamente. Soy leal a su persona aunque como bien me aconsejaste, en lo personal entendí lo que me dijiste que está bien con su mujer y que no tengo nada que hacer. Pero seguimos teniendo una buena amistad", escribió la exmodelo a la mano derecha de Ábalos el 23 de noviembre de 2020.

La respuesta de Koldo fue corta y directa: "¿Qué te pasa? Estate tranquila. Está muy presionado".

José Luis Ábalos y Claudia Montes desmintieron que hubieran tenido una relación y que hubiera sido colocada por el ministro en Logirail cuando EL ESPAÑOL reveló los pagos a Miss Asturias justo antes de que entrara a trabajar en la empresa pública dependiente de Transportes.

El exsecretario de Organización del PSOE y Claudia Montes incluso amenazaron a este periódico con tomar acciones legales por hacer pública esa información.

"Lo único que me une a la Sra. Montes es una fotografía obtenida el 22 de mayo de 2019 como compañera del PSOE, durante una visita realizada a Asturias como ministro de Fomento y publicada en su cuenta de Instagram junto con otras dos fotografías hechas también con el servicio de escoltas que me acompañaba", afirmó Ábalos en un comunicado.

Sin embargo, el informe de la UCO presentado en el Tribunal Supremo el pasado 8 de abril y los anexos de los whatsapps de Koldo con Claudia Montes demuestran que Ábalos mintió y que mantuvo una relación con esta mujer de 45 años.

Claudia Montes fue contratada como auxiliar administrativa de Logirail, el mismo puesto que tuvo Jésica en Ineco y Tragsatec, en diciembre de 2019 y se mantuvo en el puesto hasta febrero de 2022.

El juez Leopoldo Puente ya investiga esta contratación junto a la de Jésica, la que fuera pareja de Ábalos hasta noviembre de 2020. En ambos casos, la Guardia Civil acusa al exministro de haber utilizado su poder e influencia para haber colocado en empresas públicas a las mujeres con las que mantenía relaciones extramatrimoniales.