Nos trasladamos a la majestuosa Casa de América para charlar con Enrico Letta (Pisa, 1966), ex primer ministro italiano, quien reflexiona con preocupación sobre el futuro de Europa en un momento clave. "Trump no es solo un desafío económico, sino también democrático" asegura, señalando que la verdadera amenaza de Europa es interna: "Una mezcla de miedo y nostalgia empuja al voto de los nacional-populistas." A pesar de ello, se muestra positivo ante que ya no se defienda abiertamente la salida de la UE, lo que considera "una gran victoria para Europa."

Destaca la necesidad de simplificar las reglas. "Tenemos que reducir la burocracia en Europa. Cuando las reglas son complejas, la gente no las respeta" y crear un "mercado común de defensa" para evitar dependencias externas. "Si no queremos gastar tanto en defensa, debemos hacerlo juntos", subraya.

Concluye que "Europa es insoslayable, pero mortal", y advierte sobre los riesgos de desconexión y el posible abandono de la OTAN por parte de Estados Unidos. Cree que aún estamos a tiempo de construir algo fuerte, siempre que los europeos estemos dispuestos a aprovechar esta última oportunidad.