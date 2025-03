La UCO halla 72 wasaps entre el hijo de Ábalos y Aldama tras los contratos de las mascarillas en 2020: "Ya me contó mi padre"

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha encontrado 72 whatsapps entre Víctor Ábalos, hijo del exministro de Transportes, y Víctor de Aldama tras la adjudicación de los contratos de mascarillas en 2020.

Los mensajes, a los que ha tenido acceso en exclusiva EL ESPAÑOL, revelan que el hijo de Ábalos realizó llamadas y se reunió presencialmente con el empresario después de que su padre adjudicara 20 millones de euros a la empresa Soluciones de Gestión SL.

Estos whatsapps han sido recuperados de uno de los móviles requisados a Aldama y corresponden a las conversaciones con el hijo de Ábalos entre los meses de mayo y agosto de 2020.

Aún faltan por desencriptar chats anteriores y posteriores en otros dispositivos.

Aldama y Víctor Ábalos mantuvieron, al menos durante ese tiempo, una estrecha relación y los contactos eran semanales.

En estos mensajes también se demuestra que el hijo del exministro tuvo conversaciones con su padre sobre los negocios de Aldama.

El primero de los whatsapps encontrados por la Guardia Civil es un mensaje de Víctor Ábalos al empresario el 12 de mayo de 2020. "¿Hablamos?", le dijo. Aldama le llamó minutos después.

Dos días después el empresario escribe al primogénito del entonces ministro de Transportes y mano derecha de Pedro Sánchez: "Buenas, señor. ¿Al final no viniste?".

Víctor Ábalos contestó: "Sí, pero estuve solo una hora con mi padre. Ya me contó. La próxima semana estoy de nuevo. No pude quedarme más tiempo, por eso no quise molestarte".

Este mensaje revela que Víctor Ábalos delimita su reunión pendiente con Aldama a asuntos de su padre. De igual forma, prueba que el ministro habló a su hijo de temas de negocios relacionados con el empresario investigado por pagarle mordidas.

Los 72 whatsapps descifrados muestran contactos semanales de Víctor Ábalos y Aldama, además de varias reuniones presenciales y una estrecha relación entre ambos.

El empresario utilizaba, además de estos dispositivos, teléfonos encriptados a los que llamaba "cafeteras" y de los cuales no existen hasta el momento rastro de llamadas ni mensajes.

Declaración de Víctor Ábalos

El descubrimiento de estos whatsapps por los investigadores choca frontalmente con lo que declaró Víctor Ábalos en el Tribunal Supremo este martes.

El hijo de Ábalos afirmó ante el juez Leopoldo Puente que sus contactos con Aldama llegaron después de Koldo García les presentara y que sólo hablaron de un proyecto para "una sociedad dedicada al ámbito deportivo".

El magistrado le preguntó si tuvo alguna reunión con Aldama fuera de ese contexto y Víctor Ábalos contestó que no.

Sin embargo, existen mensajes y reuniones un mes antes de que esa empresa se constituyera. También aseguró que Aldama le contestó: "Muy chulo lo que hacéis". Una respuesta que no consta entre los 72 whatsapps descifrados por la UCO.

Aldama también le pidió ayuda con un trámite burocrático, que al final no necesitó. Sin embargo, llama la atención que el empresario habla de "una empresa de ingeniería" de la que es dueño el hijo del exministro.

Víctor Ábalos sólo reconoció ante el magistrado Puente dos sociedades: una del ámbito deportivo y otra, una consultora "para empresas que querían establecerse en Colombia". En ningún momento habló del negocios en el sector de la ingeniería.

Uno de sus socios en la empresa Worlds Sports Technologies SL es Antonio Magraner Balaguer, un importante empresario alicantino con negocios en los sectores de la construcción y de las telecomunicaciones.

Magraner es el actual presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) en Madrid y también aparece en el sumario por ser una de las personas a las que recurrió Ábalos para subarrendar el chalet de La Línea de la Concepción (Cádiz).

Los mensajes desencriptados por la UCO terminan el 9 de agosto de 2020. En otros terminales de Aldama se encontrarían los whatsapps de 2019 sobre el piso de La Castellana que el empresario ofreció a Ábalos como garantía del cobro de comisiones.

La Guardia Civil continúa con la investigación sobre el patrimonio de Víctor Ábalos, tanto en España como en el extranjero.

Las conversaciones con Aldama son clave para demostrar que el hijo de Ábalos ejerció de enlace con el empresario para asuntos de su padre, entre los cuales se incluyen las propiedades de las que se benefició el exministro como mordidas por las adjudicaciones de contratos públicos.