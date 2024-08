El PP pide a Montero comparecer de urgencia en el Congreso para que explique el cupo catalán

El Partido Popular ha registrado este miércoles en el Congreso de los Diputados una petición de comparecencia urgente de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para que explique cómo se llevará a cabo el pacto entre ERC y PSC que implica una suerte de concierto económico en Cataluña.

Así lo ha expresado esta mañana el vicesecretario de Relaciones Institucionales del PP, Esteban González Pons, en una comparecencia ante los medios. "Pediremos a María Jesús Montero que nos explique qué va a pasar cuando se rompa la caja de la Agencia Tributaria y la caja única que justifica la unidad económica de España", manifestó.

El eurodiputado del PP insistió en que pedirán explicaciones sobre "cómo se van a pagar los servicios públicos después del concierto que pretende firmar" el PSOE "para comprar la presidencia de la Generalitat catalana, igual que han comprado la presidencia del Gobierno español".

Además, el PP también va a solicitar la comparecencia del ministro de Transportes, Óscar Puente, para que ofrezca una respuesta al "caos ferroviario" y ya ha tramitado otra petición que llevará al titular de Exteriores, José María Albares, el 13 de agosto al Senado, donde deberá dar explicaciones sobre Venezuela.

"El Partido Popular exige una prueba de vida laboral del Gobierno de España. Nos gustaría saber que laboralmente el gobierno sigue vivo, que sigue habiendo alguien que está en los despachos o que hay alguien detrás del Boletín Oficial del Estado, porque nos da la sensación de que ha de llegar agosto y salir todos corriendo", expresó González Pons.

El Congreso no celebrará la Diputación Permanente, el órgano que sustituye al pleno cuando las Cortes no están en periodo ordinario de sesiones, hasta el 27 de agosto. Es decir, que hasta ese momento el Gobierno no dará explicaciones ante el Parlamento.

Esperpento en Cataluña

Sobre la situación que se vivirá este jueves en Barcelona con la previsible llegada y arresto del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, González Pons dijo que se vivirá "un esperpento", que será "la culminación de lo que él mismo representa".

"Es el caos que Sánchez recoge después de los vientos que siembra. Si se consolida el pacto fiscal entre Sánchez y los independentistas, la caja única de la economía española quedará irremediablemente rota", añadió González Pons.

El líder Popular evitó especular sobre cómo se producirá el regreso de Puigdemont y cómo se desarrollará su futuro procesal. Sí que advirtió que España entrará en una situación insostenible, ante el previsible distanciamiento entre Junts y el PSOE que puede alejar al Gobierno de aprobar los próximos presupuestos.

Venezuela

El eurodiputado del PP también se refirió a la situación en Venezuela, donde, según sus palabras, el pasado 28 de julio "la oposición ganó por una abrumadora mayoría". "Esa noche se produjo un golpe de Estado [del presidente Nicolás Maduro] y después terrorismo de Estado", dijo, en referencia a la persecución de diferentes figuras de la oposición.

En ese contexto, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, tradicional mediador entre el régimen de Maduro y la oposición, ha desaparecido de escena y no ha solicitado que el Gobierno venezolano publique las actas de las elecciones, como sí han hecho otros líderes de la izquierda latinomaericana.

"Espero que lo antes posible salga a dar explicaciones, porque yo hoy me avergüenzo de que José Luis Rodríguez Zapatero sea expresidente de España", aseveró González Pons. Según él, su postura sólo puede tener una explicación: que haya "un interés económico detrás de la posición de Zapatero".

"España debe ser de los primeros países en reconocer al presidente Edmundo González y en presionar para que esa transición democrática finalmente tenga lugar en Venezuela", añadió el líder popular.

Renovación del CGPJ

También se refirió González Pons al bloqueo en la elección de un nuevo presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), después de que él mismo se implicara en un pacto con el PSOE para acordar su renovación.

"Lo que yo estoy viendo ahora es a los vocales del Consejo del Poder Judicial negociar y confío en que sean capaces de llegar a acuerdos", afirmó. Después de que los políticos tardaran años en alcanzar un consenso, valoró que sean los miembros del CGPJ quienes elijan libremente a su presidente "como un órgano autónomo".