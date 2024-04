El fraude de la venta de citas previas colapsa varios consulados de España en Marruecos

Ciudadanos que necesitan hacer gestiones en consulados de España en Marruecos y abogados españoles que les ayudan en esos trámites denuncian que hay una red dedicada a bloquear el sistema de citas que les impide acceder a las oficinas para obtener documentación que precisan, causándoles graves perjuicios.

Muchas de esas citas son vendidas de manera fraudulenta a partir de 300 euros, según los testimonios recogidos por EL ESPAÑOL.

El caso más escandaloso es el del consulado general de España en Casablanca, con dilaciones de más de un año para poder ser atendidos, pero los ciberdelincuentes compran las citas que luego venden "en las misiones diplomáticas a lo largo de todo el país".

En el consulado de Casablanca no se puede pasar de la puerta si no se tiene cita, y los teléfonos no funcionan. Hay quien ha llegado a pagar 1.200 euros por una cita. En la puerta de la cancillería hay quien solicita 300 euros a cambio de tramitar un visado.

Samira (43 años) nació en Marruecos, pero ha vivido los últimos 25 años entre Sevilla y Madrid. Sin embargo, actualmente se encuentra atrapada en Casablanca, su ciudad natal, esperando una cita en el consulado para obtener el visado.

Viajó a visitar a su padre enfermo, que finalmente falleció, y ya no pudo regresar a Madrid por el cierre de las fronteras terrestres y del espacio aéreo debido a la pandemia del Covid-19. De tal manera que su documentación caducó.

Una abogada le ha realizado el trámite y ya le han aceptado la renovación de su carné de identidad en España. "Lo malo es que para para coger cita en Marruecos es imposible, hay mucha gente fuera en el consulado de Casablanca y se quedan con el dinero. Ya ha pagado 700 euros y no sabe nada de las personas a quienes les dio el dinero", explica a EL ESPAÑOL Pilar, amiga y vecina de Samira en España.

Desde febrero de 2023, que consiguió renovar su documentación, no ha podido conseguir una cita para ser atendida en el consulado general de España en Casablanca. Sin embargo, continúa pagando el alquiler en Madrid, donde tiene todos sus enseres. Además, a pesar de tener problemas de salud, le han retirado la medicación de la tarjeta sanitaria porque durante demasiado tiempo no ha podido ir al médico a su centro de salud.

"Ya le he dicho que no dé dinero a nadie más porque se aprovechan constantemente de la desesperación que sufren los solicitantes de visados. Aparte ya de pagar la cita, hay que poner dinero, si no ni caso", insiste Pilar acerca de Samira.

La crisis irá a peor

La familia de Lina (nombre ficticio para preservar su identidad), española de origen marroquí, no puede viajar a España por el mismo motivo . "Una de las grandes razones por las que mi familia no puede venir de visita es porque no puede acceder al consulado", denuncia Lina en conversación con EL ESPAÑOL.

La tía de Lina lleva un año intentando presentar la documentación en el consulado de Casablanca para ver a su familia en Madrid, sin éxito. "Cuando va al consulado y pregunta le dicen que tiene que pagar a alguien como intermediario", explica a EL ESPAÑOL su hija, que le ha ayudado con los trámites.

Esta crisis empeorará a medida que se acerca el verano, dada la creciente demanda de visados Schengen.

"Hay unas cuantas empresas que colapsan la web, cogen todas las citas y las venden. Las más baratas se comercializan a 300 euros. Se trata de una cadena, entre ellos hay personas cercanas al consulado, incluso operan en un café de la zona", resume un abogado español residente en Marruecos, que lleva años denunciando estas irregularidades antes las autoridades españolas.

"Cogen toda las citas y las venden"

Un joven programador acudió al despacho del abogado a ofrecerle este servicio. "Hay gente directamente metida y otra con los ordenadores. Cuando abren las citas, lo colapsan y cogen todas las citas y luego las venden", explica.

Este abogado español con diez años de experiencia en trámites de visados en varios países árabes envió una carta al Defensor del Pueblo en noviembre de 2022 quejándose sobre el funcionamiento del sistema de citas en el consulado de España en Casablanca.

"A los jefes de visados les envían en una misión de cuatro años para que no creen ninguna red que pueda afectar al desarrollo de su función pública. Sin embargo, el personal laboral, que suele ser incluso marroquí, se mantiene en el cargo de por vida. Por lo que, al final, los consulados en Marruecos son auténticos cortijos. Es endogámico porque los puestos se lo pasan de padres a hijos", mantiene el abogado español, que prefiere permanecer en el anonimato.

De hecho, es frecuente que jefes de visado españoles se quejen de que el personal laboral tome las decisiones en ciertos consulados en Marruecos. En todo caso, no todas las delegaciones funcionan igual. Por ejemplo, "Rabat ha actuado muy bien". Además, advierten que la cita "es gratuita, no está bien que las personas pidan una suma de dinero para un servicio gratuito", explica el abogado.

En el mes de abril de 2023, el ministro de Asuntos Exteriores marroquí, Nasser Bourita, advirtió a los brokers de visados de las consecuencias de chantajear a los empleados marroquíes.

En el consulado de España en Casablanca, donde los intermediarios están muy extendidos, los visados aumentaron significativamente a pesar del endurecimiento de los procedimientos.