Cuca Gamarra: "Sánchez está de alquiler en la Moncloa hasta que Otegi y Puigdemont quieran"

Cuca Gamarra ha aprovechado su comparecencia en un acto del Partido Popular en La Rioja para criticar la inclusión de los delitos de terrorismo en la ley de amnistía, una decisión con la que, para la secretaria general del partido, Pedro Sánchez va "más allá", porque con ello "Sánchez ha entregado las llaves de la Moncloa a sus socios y ahora está de alquiler hasta que Otegi, Puigdemont y Esquerra quieran".

En ese sentido, Gamarra, que ha acudido a La Rioja para apoyar el manifiesto que varios alcaldes de la región han firmado contra la aprobación de la ley de amnistía y los pactos del Gobierno con los partidos independentistas, ha indicado que "quien hace de su voluntad ley, no es un demócrata, es otra cosa".

"El precio que Sánchez ha pagado por su Gobierno hace que el valor de su gobierno sea cero. Esta es la realidad, y cada trámite que se supera y cada enmienda que se incorpora, hace de la amnistía algo más injusto, más inmoral y más denunciable".

En su discurso, Gamarra ha apelado a todos los españoles que, a su juicio, representan la "rebelión cívica contra un Gobierno que no representa a todos los españoles". Porque, ha continuado, "los españoles tienen dignidad y saben que la ley es igual para todos, pese a que Sánchez haya decidido entregar todo a quienes quieren separarse de España y que se creen que están por encima de los demás".

Además, ha hecho un llamamiento para que la población acuda en masa a la manifestación convocada el domingo en la Plaza de España de Madrid, ya que es el momento de "de la resistencia, de relevarse y de dar la voz de quienes no la tienen".

Con relación a la investigación del CNI sobre Pere Aragonés por sospechas sobre la posibilidad de que fuese el encargado de dirigir a los CDR, ha indicado que "ahora que el independentismo ha descubierto que Sánchez también es capaz de mentirles a ellos, que no gozan de impunidad, no tengo dudas de que exigirán el referéndum, pero ese no es el problema, el problema es que Sánchez está dispuesto a pagarlo".

"El sanchismo ha convertido la igualdad en privilegio" y ha lamentado que el presidente del Gobierno "ha pasado a ser una amenaza cuando no está dispuesto a perseguir a aquello que amenaza al estado, sino que quiere justificarlo y amnistiarlo". España es mucho más que Pedro Sánchez. Su cinismo e hipocresía no tienen límites", ha finalizado.

