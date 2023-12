Felipe VI subrayará en su discurso de Navidad la unidad de la Nación y el respeto a la Constitución

Listo y preparado. Así ha quedado el discurso de Navidad de su Majestad el Rey este viernes en Zarzuela. El equipo de RTVE que se encarga de grabarlo con Felipe VI se marchó antes de las ocho de la tarde con el trabajo hecho.

El mensaje navideño del Jefe del Estado se emitirá a las nueve de la noche de este domingo por las principales cadenas nacionales de televisión: RTVE, a través de todos sus canales (TVE, La 2, Canal 24 horas y TVE Internacional), pero también las privadas, Antena 3, La Sexta, Cuatro y Telecinco, además de algunas autonómicas.

El discurso de este 2023 ha sido grabado en el Salón de Audiencias del Palacio de la Zarzuela. El escenario elegido tiene elementos similares a los de otros años: un árbol de Navidad, un nacimiento de la colección privada y dos cuadros habituales de la Colección de Patrimonio Nacional de temática mitológica. A su espalda, las banderas de España y de la Unión Europea.

[El Rey alerta contra la "erosión de la convivencia y las instituciones": "Un país dividido no avanza"]

El discurso ha sido redactado en El Pardo y supervisado por Felipe VI, que ha pedido varios cambios a sus colaboradores. Tras recibir el visto bueno del monarca, el jefe de la Casa, Jaime Alfonsín y el de Comunicación, Jordi Gutiérrez, el discurso se ha remitido a Presidencia del Gobierno. Moncloa lo devolvió antes de la hora de comer con su visto bueno y muy pocos cambios.

Como ocurrió con su discurso con la apertura de las nuevas Cortes, hace unas semanas, Felipe VI ha intentado combinar su papel de árbitro moderador de las instituciones del Estado sin caer en la injerencia, pero subrayando su condición de Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia.

Una vez más, Felipe VI apela a la unidad de Nación, que la Constitución define como "indisoluble".

"No ha sido un año fácil. Le hemos pedido a los españoles que voten en dos ocasiones, que admitan nuevas leyes y pactos… El equipo del Rey ha podido percibir la preocupación de los ciudadanos. Es una sensación de incertidumbre, de no saber qué va a pasar, primero con los intentos fallidos de formar un Gobierno… Pero también con el trabajo y el futuro de los hijos que ahora están estudiando, los precios, los salarios... No estamos en un momento para relajarse. El Rey cree en este país y en su capacidad de llevar todo, por eso tratará con sus palabras de infundir ánimo y optimismo", asegura una persona cercana a Felipe VI.

El discurso está pensado para unir a los españoles y volver a recuperar la importancia que las palabras del Jefe del Estado tenían en la época de Juan Carlos I. El dato de audiencia del año pasado hizo ver al equipo de Felipe VI que la gente está perdiendo interés en el mensaje navideño: cayó en casi un millón y medio de telespectadores.

En presencia de Letizia

El resultado es un texto que dura entre nueve y doce minutos y en el que se remarcan dos cosas: la unidad del pueblo español y la Constitución como guía.

"Las palabras que más ha usado han sido 'nuestro', 'España', 'españoles', 'esfuerzo' y 'todos', con esto te puedes hacer una idea de los argumentos que va a usar el Rey para convencer a los ciudadanos de que sigan creyendo en este país", revela la misma fuente.

La grabación del discurso se hizo sin sobresaltos. Se usaron varias salas contiguas al salón donde se encontraba Felipe VI para albergar los equipos y las cámaras. Todo, dirigido y orquestado por Alfonsín y Gutiérrez.

Desde la sala de realización, atenta y animando, estuvo la reina Letizia, que en varias ocasiones se acercó para hablar con el Rey sobre cierta palabra o cierto gesto que ella creía que podía salir mejor.

Mucha gente no sabe que el mensaje de Navidad es una tradición que los monarcas europeos importaron, como casi todo, de la Casa Real británica. El rey Jorge V dio su primer discurso por la BBC en 1932. Este primer mensaje fue elaborado por el poeta Rudyard Kipling. El padre de la fallecida Isabel II, Jorge VI, lo institucionalizó, convirtiéndolo en tradición.

Felipe VI no recurre a grandes escritores: no pretende hacer nada épico. Sí es consciente de que es uno de los momentos más importantes del año. "Tanto es así que comienza a pensarlo en el mes de octubre, ideas que va anotando y con las que va haciendo pequeños guiones. Es el momento del año al que más importancia se le da. Todo el mundo está pendiente de sus palabras y hay que dar en la diana", señala la misma fuente.

Sigue los temas que te interesan