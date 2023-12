El cabo Jiménez Andújar se ahogó al intentar auxiliar a otros soldados en el lago de Cerro Muriano

El cabo Miguel Ángel Jiménez Andújar tenía 34 años, estaba casado e iba a ser padre dentro de dos meses. Aun así, no se lo pensó ni un instante. La situación era límite. Cuando vio que algunos de sus compañeros de la Brigada Guzmán El Bueno X del Ejército de Tierra pedían auxilio desde el pantano en el que llevaban a cabo una maniobra de instrucción, se tiró al agua para intentar salvarles.

El cabo Jiménez Andújar no logró regresar con vida del gélido lago artificial al que un capitán les llevó en la mañana del jueves. Allí, una arriesgada y discutible maniobra en la base de Cerro Muriano (Córdoba) terminó convertida en tragedia.

Junto a él, falleció uno de los soldados a los que estaba intentando auxiliar. Se llamaba Carlos León Rico y tenía 24 años. Era soltero y natural de El Viso del Alcor (Sevilla). Ingresó el 8 de mayo en las Fuerzas Armadas, hace apenas seis meses. Este viernes, dos días antes de Nochebuena, habría finalizado oficialmente su período de instrucción.

El cabo, natural de Adamuz (Córdoba), murió intentando rescatar a sus compañeros. Así lo relatan a EL ESPAÑOL fuentes militares conocedoras de cómo se desarrollaron los hechos. Según la autopsia, que ya se ha hecho pública este viernes, la causa de su muerte y de la del joven militar fue el ahogamiento.

El Ministerio de Defensa ha tomado cartas en el asunto tras el fatal episodio. En primer lugar, ha ordenado retirar el mando al capitán que ordenó el ejercicio. Además, aparte de la investigación que ya está abierta en el Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba, ha abierto su propia investigación desde la jurisdicción militar.

Tal y como señalaron a EL ESPAÑOL testigos y diversas fuentes conocedoras de la actividad, el paso de cursos de agua en el que murieron los dos militares se hizo sin "línea de vida" y sin una ambulancia. Por protocolos internos de las Fuerzas Armadas, son dos de los elementos necesarios para garantizar la seguridad en ejercicios de riesgo.

Ahora, la instrucción del caso tiene que acreditar si fue una imprudencia realizar ese ejercicio a temperaturas de cero grados, con poca visibilidad, sin protección, sin un vehículo sanitario próximo y sin equipo de rescate. También se está interrogando a todos los militares que participaron de la instrucción y a quienes tenían conocimiento de ella para saber quién dio la orden.

Los hechos

La expedición arrancó a primera hora de la mañana, cuando todavía no había salido el sol. La temperatura rondaba los cero grados y no había luz. Los soldados estaban en el último día del Período Básico de Instrucción (PBI), un entrenamiento específico que realizan los militares tras acceder al Ejército y en el que eligen una unidad y una especialidad concreta.

EL ESPAÑOL ha publicado los testimonios de algunos testigos que narran cómo se produjo el accidente. "Los querían meter en el lago por la noche. Un lago en el que no se hace pie, de varios metros de profundidad y de fango. En ese lago yo he entrado, pero por el ladito. Cuando se ha metido la primera sección han empezado a decir: que me ahogo, que me ahogo, y se han tenido que tirar las demás secciones a rescatarles".

Otro de los soldados que estaba en el lugar de los hechos dice: "Había dentro (en el agua) veintipico personas. Algunos habían cruzado, incluso. Pero cuando iban por la mitad, algunos han empezado a pedir ayuda, a decir socorro, que me ahogo, que me ahogo...".

Según su relato, los soldados que se encontraban en tierra firme echaron a correr hacia la orilla. "Hemos empezado a ayudar como hemos podido. Yo me he metido con el agua hasta las rodillas y me puse en la orilla a sacar gente. El sargento y el teniente estaban temblando de frío", recuerda. Fue ahí cuando el cabo Jiménez Andújar se arrojó al agua a rescatar a sus compañeros.

"Les hemos tenido que desvestir", prosigue el soldado. "Estaban inmóviles. Les hemos dado nuestra ropa, porque nosotros estábamos secos, que todavía no nos habíamos metido. Hemos ido entonces a llamar a la ambulancia, al ver que el cabo se estaba ahogando y que había más gente que habían rescatado. Y la ambulancia resulta que no estaba ahí. Ha tenido que venir desde la base".

El dispositivo de búsqueda de los dos militares desaparecidos tras la fatal maniobra. Ejército de Tierra

Cuando hicieron el recuento, Jiménez Andújar ya no estaba. Tampoco el joven Carlos León Rico. Nadie les localizó hasta horas después, cuando encontraron sus cadáveres.

Reacciones

La Unión Militar de Tropa (UMT) ha decidido, según ha podido saber este diario, personarse como acusación popular en el procedimiento judicial derivado del trágico accidente. "Dicha decisión se ha tomado con el fin de salvaguardar, en lo posible, los derechos de los familiares de nuestros compañeros fallecidos, y depurar, en su caso, cualquier posible responsabilidad de los mandos responsables del adecuado desarrollo de la maniobra", señalan en un comunicado.

Este colectivo ofrece a las familias de los fallecidos el asesoramiento jurídico gratuito si así fuera necesario. Lo harán a través del despacho de abogados Cumplido & Moreno Asociados, con sede en Sevilla, especialistas en Derecho Militar.

La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha solicitado en un escrito información al Ministerio de Defensa sobre el número de horas, recogidas en el Plan de Instrucción, que realizó el personal en el ejercicio. Quieren saber exactamente qué procedimientos "se deberían haber puesto en práctica para saber reaccionar en las situaciones ambientales en que se realizó el ejercicio dentro del embalse".

Asimismo, ATME insta al Ministerio de Defensa a que de órdenes para que "se extreme en las unidades la formación del personal militar, tanto tropa como cuadros de mando, cuando se tenga previsto realizar ejercicios que puedan poner en riesgo la seguridad personal y salgan de la instrucción habitual".

También la Asociación Unificada de Militares de España (AUME) ha pedido explicaciones a Defensa: "Las causas y circunstancias del suceso calificado de 'accidente' tras la investigación oficial tiene que trasladarse a familiares, militares y en general a la opinión pública, de manera que se conozca lo ocurrido, las circunstancias y las responsabilidades, en caso de haberlas".

