Los audios de la tragedia de Cerro Muriano: "Gritaban socorro, que me ahogo, que me ahogo"

"Llevaban toda la semana diciendo que nos iban a mojar. Por lo visto nos querían meter en el agua anoche. Al final ha sido esta mañana. Vaya tela, la necesidad que había de meternos en el pantano". Testimonios de la tragedia en la que fallecieron dos militares en la base de Cerro Muriano (Córdoba) apuntan a mandos del Ejército de Tierra en ese destacamento por lo ocurrido. Según esos testimonios, se tomó una decisión, la de que los soldados se introdujeran en un embalse a cero grados, en condiciones extremas, sin las garantías suficientes.

EL ESPAÑOL ha podido acceder a audios en los que los testigos describen la tragedia en la que perdieron la vida el cabo Miguel Ángel Jiménez Andújar, de 34 años, y el soldado Carlos León Rico, de 24.

"Estábamos todos esperando en el pantano para cruzarlo. Éramos unos 60", señala uno de los militares que estaban en la maniobra.

Los soldados, como en cualquier instrucción de este tipo, se agrupan en secciones, compuestas de unos 15 hombres cada una. "Había dentro (en el agua) veintipico personas. Algunos habían cruzado incluso. Pero cuando iban por la mitad algunos han empezado a pedir ayuda, a decir socorro, que me ahogo, que me ahogo...".

Los testigos de la tragedia de Cerro Muriano en la que murieron dos militares de la Brigada Guzmán El Bueno X

Según su relato, los soldados que se encontraban en tierra firme echaron a correr hacia la orilla. "Hemos empezado a ayudar como hemos podido. Yo me he metido con el agua hasta las rodillas y me puse en la orilla a sacar gente. El sargento y el teniente estaban temblando de frío", recuerda.

"Les hemos tenido que desvestir", prosigue. "Estaban inmóviles. Les hemos dado nuestra ropa, porque nosotros estábamos secos, que todavía no nos habíamos metido. Hemos ido entonces a llamar a la ambulancia, al ver que un cabo se estaba ahogando y más gente que han rescatado. Y la ambulancia resulta que no estaba ahí. Ha tenido que venir desde la base".

[Hallan el cuerpo sin vida de los dos soldados desaparecidos en un pantano de Córdoba]

Ya fuera del agua, cuando parecía que se había rescatado a todo el mundo, los responsables de las maniobras hicieron recuento. "Faltaba un compañero. Hemos ido a buscarlo, hemos batido toda la zona y no hemos visto nada", relata un soldado en su grabación. Pronto se percataron de que faltaba un segundo soldado.

Durante largas horas se dedicaron a batir la zona y a registrar parte del pantano, sin éxito.

No fue hasta horas después, cuando llegaron los Grupos de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil (GEAS), que pudieron localizase los cuerpos sin vida del cabo y del joven soldado que acababa de comenzar su andadura en las Fuerzas Armadas. Otros, en estos momentos, continúan ingresados por hipotermia.

"Un loco hijo de puta"

La expedición arrancó a primera hora de la mañana, cuando todavía no había salido el sol. Los soldados estaban en el último día del Período Básico de Instrucción (PBI), un entrenamiento específico que realizan los militares tras acceder al Ejército y en el que eligen una unidad y una especialidad concreta.

Otro de los testigos se extiende en explicar cómo era el embalse donde se produjo el mortal accidente. "Se ha liado que te cagas en una maniobras del PBI. Los querían meter en el lago por la noche. Un lago que no da pie, de varios metros de profundidad y de fango. En ese lago yo he entrado, pero por el ladito".

[La maniobra en la que murieron dos soldados en Córdoba se hizo sin "línea de vida" y sin ambulancia]

Según ese testimonio, los soldados entraron en el embalse. "Cuando se ha metido la primera sección han empezado a decir: que me ahogo, que me ahogo, y se han tenido que tirar las demás secciones a rescatarles".

Los hechos están siendo investigados por el Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba, que se encontraba de guardia este jueves. Es esta autoridad judicial la que ha empezado a tomar declaración a los testigos de la tragedia.

Previsiblemente, el instructor interrogará a los mandos que planificaron la maniobra. Entre ellos, tal y como señalan los audios, a un capitán del destacamento de Cerro Muriano:"El capitán es un loco perdido. Ha obligado a los del PBI a entrar en el lago. Sin cuerda, cargando con las mochilas, casi sin luz en un pantano que no tocas pie. Gente que no sabía nadar".

Según ya ha revelado EL ESPAÑOL, la maniobra se llevó a cabo sin una ambulancia de seguridad cerca de los soldados. También sin línea de vida, el cable que permitir dar auxilio en caso de emergencia. Por protocolos internos de las Fuerzas Armadas, son dos elementos necesarios para garantizar la seguridad en ejercicios de riesgo.

Sigue los temas que te interesan