Barbón exige a Feijóo "que deje la mano de Vox" y lidere la oposición "con respeto democrático"

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha pedido a Alberto Núñez Feijóo que "deje la mano de Vox" y comience a liderar la oposición "con talante y respeto democrático".

Barbón hace esta exigencia al líder del PP, después de la reunión de este con Pedro Sánchez celebrada en el Congreso, en el que acordaron el inicio del proceso para la renovación y reforma del CGPJ.

"En España hay un gobierno legítimo, progresista, porque de acuerdo a la Constitución ha tenido la mayoría necesaria. Es así, aunque a algunos les duela", ha apuntillado, resaltando el buen hacer institucional de Pedro Sánchez al aceptar la exigencia "ilógica" de Feijóo de reunirse en el Congreso en lugar de hacerlo en Moncloa.

"El presidente del Gobierno yo creo que actuó bien en el sentido de decir, no hay problema, elige tú el sitio. Lo importante es que nos reunamos y lo importante es que cuanto antes el Partido Popular deje la mano de Vox", ha remarcado.

Durante su intervención ante el Comité Autonómico de la FSA-PSOE celebrado en el Pozo Sotón, el líder de los socialistas asturianos también ha aprovechado para exigir públicamente la "inmediata dimisión" al concejal madrileño Javier Ortega Smith, por encararse y tirar unos papeles y una botella de agua vacía al edil Eduardo Fernández Rubiño.

Además, ha lamentado que el PP asturiano se haya sumado a Vox contra el proyecto de presupuestos para 2024. "Lamento profundamente que, al final, es el cuarto liderazgo que me toca conocer en el PP desde que yo soy secretario general de la FSA, y cuando llega el momento, todos están en lo mismo: un no a Asturias y de ahí no salen, es algo que ya no sorprende"

Con todo, ha agradecido a su socio de gobierno, IU-Convocatoria por Asturias, y al resto de formaciones con representación parlamentaria que este viernes no prosperasen las enmiendas de totalidad y Asturias vaya a disponer de presupuestos en 2024, a falta del trámite parlamentario del 29 de diciembre.

Por otra parte, Adrián Barbón ha anunciado varias renovaciones en la organización y se refirió a la aprobación por parte de la Comisión Ejecutiva Autonómica de la constitución de una Comisión Gestora de Langreo, formada por cinco personas y encabezada por la vicesecretaria general y responsable de organización, Rita Camblor.

