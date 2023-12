La violencia de Ortega Smith tirando dos botellas une al PP con PSOE y Más Madrid para exigir su dimisión

Javier Ortega Smith intimidó este viernes al concejal de Más Madrid Eduardo Fernández Rubiño durante el último pleno del año en el palacio de Cibeles. Lo hizo con actitud violenta. Primero se encaró con él y, después, golpeó con su carpeta una botella de agua situada en la bancada del grupo que lidera Rita Maestre. El episodio se produce en un momento en el que el portavoz de Vox en la capital ya no cuenta con la capacidad de presión que ejercía la pasada legislatura en el Consistorio. Por si fuera poco, representa una figura en declive dentro de la cúpula nacional de su partido.

"Es intolerable. No se puede permitir este tipo de reacciones. La política puede ser bronca y dura, pero ya. No puede ser", señalan desde el entorno del primer edil sobre la escena del viernes. La conducta de Ortega fue reprochada de inmediato: el alcalde, la dirigente de Más Madrid y el PSOE exigieron al portavoz de Vox su dimisión como concejal. La ocurrencia recordó a la que protagonizó el socialista Daniel Viondi hace tres meses y que acabó con su carrera política.

El líder de Vox en la ciudad restó importancia a su respuesta agresiva y acusó a Rubiño de insultarle previamente. Pese a que se disculpó a regañadientes con el portavoz adjunto de Más Madrid, ironizó sobre el asunto: "A todos les deseo feliz Navidad y que se recupere de sus graves lesiones el agredido". Pese a que desde la dirección nacional del partido de Abascal defienden la versión de su representante municipal, otras fuentes de Vox contactadas por EL ESPAÑOL censuran el comportamiento de Ortega Smith.

¿Qué provocó a Ortega Smith?

El Ayuntamiento de Madrid celebraba el viernes su habitual pleno ordinario del mes. Los hechos se produjeron por la tarde, tras defender Ortega Smith su moción de urgencia que rechazaba el último pacto entre el PSOE y Bildu en Pamplona. El portavoz de Vox había sembrado dudas en las palabras de Adriana Moscoso. Esta concejal socialista había dicho momentos antes que su familia fue amenazada por ETA.

"Yo desconozco su historia familiar y la voy a dar por cierta porque no tengo argumentos para decir que es verdad o que es mentira. La voy a creer a usted. Lo que yo no sé es cómo ha aceptado usted subir aquí a defender esto", contestó Ortega. Sus palabras escocieron a Rubiño, que permanecía sentado en su bancada. Cuando el portavoz de Vox regresaba a su asiento, el de Más Madrid le dijo: "¡Qué asco!". Así lo reveló Rubiño más tarde.

El momento de tensión entre Ortega Smith y Eduardo Rubiño.

Según explicó el político del partido de izquierdas a este diario, Ortega Smith se dio la vuelta, volvió sobre sus pasos, se plantó delante de Rubiño y le increpó con un "¡¿qué dices, qué dices?!". Tras ello, golpeó bruscamente con su carpeta la botella de agua de la concejala sentada a la izquierda del edil de Más Madrid. El objeto salió volando. Después, el dirigente de Vox empujó levemente con su mano izquierda la botella de plástico del portavoz adjunto. Una cámara captó la secuencia de forma clara.

"Tiene que cundir el ejemplo"

El revuelo que se formó tras este polémico momento fue monumental. Ortega volvió a su sitio en el salón plenario y comenzó entonces un cruce de acusaciones e interrupciones que terminó con los ediles de PSOE y Más Madrid marchándose del pleno.

Maestre catalogó la reacción del dirigente de Vox como una "agresión" a su número dos en Cibeles. Apareció la sombra de Viondi. "Pido, en primer lugar, su dimisión inmediata, de la misma manera que otro concejal tuvo que abandonar su escaño y a las dos horas no lo era", argumentó. Almeida coincidió: "Lo sucedido es inaceptable y exige que ni el señor Viondi tenga acta ni el señor Ortega Smith retenga el acta en este momento". Reyes Maroto, portavoz socialista, no fue menos: "Tiene que cundir el ejemplo".

En su defensa, Ortega Smith explicó que el pleno había presenciado "una mofa y un desprecio a las víctimas del terrorismo" al decir que "el pacto con la banda terrorista ETA entra dentro de las reglas del juego de la democracia". También acusó a Rubiño de insultarle. "Evidentemente, podríamos decir que entra dentro de la lógica del debate político pero cuando se hace en el contexto de un insulto a las víctimas del terrorismo es absolutamente inaceptable".

Ortega acabó disculpándose con Rubiño y dejando un recado al regidor: "Probablemente, como ser humano que soy, no debería haberle tirado la botella, que, por cierto, estaba vacía. No ha habido agresión ninguna y lamento que algunos, como el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, quieran remar políticamente y sacar algún tipo de rédito diciendo que es inaceptable esta 'agresión'". Cabe recordar que Vox apoyó a Almeida cuando Viondi le palmeó la cara y tildó los cachetes de "intolerables".

De bloquear presupuestos a 'espectador'

La influencia de Ortega Smith sobre las políticas del alcalde se ha reducido drásticamente desde que echó a andar la legislatura. La nomenclatura del equipo de Gobierno cambió tras el 28-M y Almeida dejó de necesitar a Ciudadanos como socio para gobernar la ciudad. Cabe recordar que hace cuatro años y medio, Vox apoyó la coalición de PP y Ciudadanos en Cibeles, aunque se quedó fuera del Ejecutivo.

La relación entre el alcalde y el vicepresidente nacional de Vox fue complicada en los últimos compases del pasado mandato. El primer edil culpó al grupo de Ortega Smith de bloquear los presupuestos de 2023 y las reformas urbanísticas. Los 29 concejales que cosechó el 28-M le libraron de depender de nadie, de nada servía que Vox hubiera sumado un edil más que en 2019.

De cara a las elecciones, Ortega Smith apostó por unos pocos vídeos controvertidos donde mantenía una trifulca con unos okupas y otra con el top manta. Sus esfuerzos en campaña no fueron suficientes y su poder de presión sobre el alcalde ya no tiene nada que ver. Por mucho que Vox y el bloque de la izquierda voten contra el PP, la formación azul puede tirar de rodillo sin necesidad de ceder.

Su influencia en la cúpula nacional de Vox también ha caído. Amigo personal de Santiago Abascal, Ortega fue durante seis años secretario general del partido en toda España. Pero aquello se acabó en otoño de 2022, cuando pasó el testigo al diputado en el Parlament de Cataluña Ignacio Garriga. El portavoz del grupo madrileño pasó así a ser uno de los tres vicepresidentes del partido. También es conocida su enemistad con Kiko Méndez-Monasterio, una de las personas que más influencia ejerce sobre Santiago Abascal.

Polémica con el presidente del Pleno

La dimisión de Ortega Smith no es la única que se reclamó el viernes. Más Madrid exigió el cese del presidente del pleno de Cibeles, el popular Borja Fanjul, por como había gestionado las formas del de Vox. Maestre le reprochó que no hubiera tomado "ninguna de las sanciones recogidas en el reglamento". "No ha dicho absolutamente nada para tratar de cambiar su conducta y no le ha expulsado del pleno", denunció.

