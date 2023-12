Ortega Smith se encara con Rubiño de Más Madrid y tira su botella de agua en el Pleno del Ayuntamiento

Tensión en el pleno del Ayuntamiento. Concejales de PSOE y Más Madrid se han levantado y se han ido por las palabras de Ortega Smith, que ha tirado una botella al portavoz adjunto de Más Madrid, Eduardo Fernández Rubiño, a la cara.

Ortega Smith ha provocado este momento de tensión tras poner en duda que la familia de la socialista Adriana Moscoso hubiese sido amenazada por la banda terrorista ETA.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha tildado este viernes de "inaceptable" el comportamiento del portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Javier Ortega Smith, con el portavoz adjunto de Más Madrid, Eduardo Fernández Rubiño, durante el Pleno del Ayuntamiento. "No cabe su actitud y su conducta. No sé lo que ha dicho, pero no lo justifica", ha expresado.

"Es un día muy triste y es una agresión inaceptable", ha expresado el regidor ante los medios de comunicación a la finalización del Pleno. Considera así Almeida que Ortega Smith "no está en estos momentos capacitado para representar al conjunto de los madrileños".

🔴Ortega Smith agrede a nuestro concejal Edu Rubiño en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid.



Exigimos que deje su acta de forma inmediata. Esta es la violencia de la ultraderecha.



Es vergonzoso. pic.twitter.com/wUVp8QM0Dh — Más Madrid Ciudad (@MasMadridCiudad) December 22, 2023

