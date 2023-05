El 'sheriff' Ortega-Smith llega a Madrid: trifulcas con okupas y el top manta para robarle votos a Almeida

Martes, 11 de abril. 20.44 horas. Javier Ortega-Smith, candidato de Vox a la Alcaldía de Madrid, publica un vídeo de 46 segundos en su cuenta de Twitter. En las imágenes, el político se enfrenta en la calle a gritos con un okupa que le responde desde la terraza de una vivienda de Carabanchel. "El 28 de mayo vengo con la Policía Municipal a limpiar este edificio", le espeta Ortega-Smith. El vídeo, que acumula 1,9 millones de reproducciones, no fue el único con este formato.

Días más tarde, el candidato difundió otro vídeo. Esta vez, desde el parque del Retiro y contra el top manta ilegal. "¿Pagas tasa municipal?", le pregunto a uno de los vendedores ambulantes. Varios de ellos acabaron huyendo del político de Vox. Los dos vídeos comparten formas: edición, rótulos y música tensa de fondo. Y un protagonista: un Javier Ortega-Smith con actitud de 'guardián del pueblo'.

Ambas publicaciones concluyen con dos lemas: "Sólo queda Vox" en el del edificio okupado y "Cuida tu pueblo, cuida lo tuyo" el del top manta. Dos mensajes que apelan, sobre todo, al votante conservador, aquel que quiere pelearle Ortega-Smith al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

La relación entre el alcalde y el vicepresidente nacional de Vox no pasa por el mejor momento. El propio Almeida reconoció hace dos semanas que el trato entre ambos no es fluido. Lejos queda ya junio de 2019, cuando los votos de Vox (junto con los de Ciudadanos) auparon al político popular a la Alcaldía. Ahora, con Ciudadanos bajo mínimos, todo apunta a que los diputados de Vox serán clave para que Almeida revalide el cargo.

Al primer edil podría no quedarle más remedio que apoyarse en el candidato a la capital del partido de Santiago Abascal. "No quiero gobernar con Javier Ortega Smith por una sencilla razón: no quiero gobernar con quien ha bloqueado la ciudad de Madrid a lo largo de los últimos cuatro años", declaró en marzo el popular.

Según Almeida, Ortega Smith, "con apenas el 7% del voto y cuatro concejales", ha bloqueado medidas como la reforma de las normas urbanísticas, que afecta a los pisos turísticos, a los nuevos desarrollos, a las inmobiliarias o a las cocinas fantasma. Consciente de su posible valor tras el 28-M, el abogado de Vox ha asegurado que su partido no será, ni en Madrid ni en el resto de España, "un coche escoba" que se dedique a "recoger los votos que falten" a otras formaciones como el PP.

Las 'batallas' de Vox en Madrid

No es la primera vez que un político se enfrenta a pie de calle con unos okupas. El líder del PP de Badalona, Xavier García Albiol, frustró, junto con unos vecinos, la okupación de un piso en la ciudad catalana. En el caso del edificio de Carabanchel, Ortega Smith sólo se enfrentó verbalmente a uno de los supuestos inquilinos. "Tú te vas a buscar una vivienda y a pagarla", le advirtió Ortega Smith. "Pero, ¿esto qué es hombre?, ¿esto qué es? Ponte a trabajar como todo el mundo y a pagarla", le insistió.

El tono remangado y bronco se repitió en el vídeo de los vendedores ambulantes, aunque la actitud del candidato fue más relajada. Tras su difusión, el alcalde acusó al candidato de Vox de llevar a cabo un "ejercicio matonil". Esta segunda entrega, en cualquier caso, caló menos que la primera: 441,5 reproducciones, más de medio millón menos que el vídeo del okupa de Carabanchel.

Unos días más tarde, el portavoz de Vox centró una tercera publicación en los cantones de limpieza, eso sí, con mucho menos fuelle: no acumuló ni 10.000 reproducciones. Más allá de estas tres 'batallas' expuestas en Twitter, Ortega Smith ha deslizado los cuatro ejes que vertebran la propuesta electoral de Vox: "devolveremos la seguridad a los madrileños", "libertad de circulación a los madrileños", "un Madrid limpio" y una "ciudad donde el trabajo y la vida sean compatibles".

Nuevos escuderos

Varias encuestas sitúan al partido de Ortega Smith como la cuarta formación más votada en la cita electoral del 28-M. Superaría en apoyos a Ciudadanos y Podemos y quedaría por detrás del PP, Más Madrid y el PSOE de Reyes Marto. De cara a la contienda electoral, el político de Vox ha apostado por una gran renovación de 'escuderos'. De hecho, sólo tres de los diez primeros puestos de su lista al Ayuntamiento repiten respecto a 2019.

[Carla Toscano, el látigo de Vox contra Irene Montero, será la número dos de Ortega Smith en Madrid]

Junto a él, repiten en los principales puestos de salida los concejales Arantzazu Purificación Cabello López y Fernando Martínez Vidal, mientras que sale de la lista el otro miembro del Grupo Municipal en Cibeles, Pedro Fernández Hernández. En el número dos de la candidatura figura la diputada en el Congreso Carla Toscano y en el seis, el piragüista Cristian Toro.

