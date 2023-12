Almeida, Maroto y Maestre piden la dimisión inmediata de Ortega Smith por su agresión a un concejal

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha exigido este viernes a Javier Ortega Smith que entregue su acta de concejal en el Palacio de Cibeles por su comportamiento en el Pleno con el portavoz adjunto de Más Madrid, Eduardo Fernández Rubiño. Reyes Maroto y Rita Maestre se han expresado en términos similares contra el de Vox, que ha lanzado una botella al concejal de Más Madrid.

El alcalde "condena sin paliativos" este "acto injustificable". "Es un día triste para este Ayuntamiento de Madrid. Creo que todos somos conscientes de que los debates son acalorados, pero también de la relación cordial que mantenemos", ha comentado Almeida ante los medios de comunicación a la finalización del Pleno.

El alcalde considera que Ortega Smith "no está en estos momentos capacitado para representar al conjunto de los madrileños" y ha tildado de "inaceptable" su comportamiento con el portavoz de Más Madrid.

Javier Ortega Smith no puede seguir ocupando ni un minuto más ningún cargo de representación.



Exijo que deje su acta de inmediato.



Toda mi solidaridad con @EduardoFRub y el grupo de @MasMadridCiudad. pic.twitter.com/I2rjYndUcU — Reyes Maroto (@MarotoReyes) December 22, 2023

"Tanto lo que sucedió con el señor Daniel Viondi como lo sucedido hoy con Ortega Smith es absolutamente inaceptable, y exige que ni el señor Viondi tenga el acta ni que el señor Ortega Smith retenga el acta en este momento", ha añadido, en referencia al exconcejal socialista que dejó su acta tras darle tres toques en la cara al alcalde de Madrid en el pleno del pasado 28 de septiembre.

"No cabe su actitud y su conducta. No sé lo que ha dicho, pero no lo justifica", ha expresado el alcalde sobre el portavoz de Vox. Concejales de PSOE y Más Madrid se han ido del Pleno de Cibeles por las palabras de Ortega Smith, "que ha tirado una botella al portavoz adjunto a la cara", según ha denunciado públicamente la portavoz del principal grupo de la oposición, Rita Maestre.

Ortega Smith amenaza a @EduardoFRub en el pleno de Madrid y le agrede físicamente.



Debe dimitir de inmediato. pic.twitter.com/MALa4e2CSi — Rita Maestre 🌾 (@Rita_Maestre) December 22, 2023

Ortega Smith ha provocado la decisión de la izquierda de levantarse después de poner en duda que la familia de la socialista Adriana Moscoso hubiese sido amenazada por la banda terrorista ETA.

Despuñes se ha bajado del estrado y se ha encarado con el concejal Eduardo Fernández Rubiño. "¿Tú qué dices?", le ha espetado violentamente al concejal, según ha tuiteado el propio Rubiño.

Aquí se ve la botella que ha tirado Ortega Smith volando, en uno de sus empujones a mis cosas, también ha tirado los papeles y se ha acercado muy violentamente hacia mí repitiendo ¿TÚ QUÉ DICES?, cuando se marchaba dice “ahora LLORA” pic.twitter.com/On3AHUS01k — Eduardo Rubiño 🏳️‍🌈 (@EduardoFRub) December 22, 2023

