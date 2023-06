Yolanda Díaz dice que Sumar es "el acuerdo que la gente pedía" y evita referirse a Podemos

"Vamos a ganar el país y las elecciones". Así ha terminado la presentación de Sumar su líder, Yolanda Díaz. La ministra de Trabajo ha valorado positivamente este sábado el acuerdo alcanzado entre 16 agrupaciones con las que la plataforma concurrirá a las elecciones del 23-J. Ha sido, según ha apuntado, "el acuerdo más amplio de la izquierda desde que hay democracia".

Sumar ya es una realidad. La iniciativa, propulsada por Díaz hace alrededor de un año, tiene todo para acudir a los comicios a la izquierda del PSOE. "Nos pedíais un acuerdo y lo hemos conseguido", ha repetido la vicepresidenta del Gobierno, después de agradecer a todos los grupos políticos que lo han hecho posible y a la ciudadanía.

"Lo hemos hecho por nuestro país", ha recalcado Díaz, "como llevamos cuatro años haciéndolo con otras negociaciones". La ministra ha enumerado acuerdos de la legislatura como la reforma laboral, los ERTE o la subida del salario mínimo. "Se consiguieron dándonos la mano, discutiendo mucho y cediendo todos", ha descrito.

❗️ Tenemos una gran noticia que anunciaros:



Sumar va a las elecciones generales con una gran alianza de fuerzas por la democracia, la igualdad y la justicia social de nuestro país.



España puede ser mejor. Vamos a ello. pic.twitter.com/utF92EQM8t — Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) June 9, 2023

Díaz ha recalcado que no pedirá el voto "con miedo" sino con "esperanza". "Estas elecciones no van de los últimos cuatro años, sino de los próximos ocho. Miremos al futuro y construyamos un país mejor", ha insistido.

La ministra también se ha dirigido a los indecisos y ha criticado la táctica del PP. "No pueden decir nada de la realidad social o laboral del país porque no la conocen. Mienten y hacen ruido porque no tienen nada que ofrecer", ha expresado, antes de hablar de "ilusión" hacia quienes dudan. "Nos ilusionamos cuando tantos compañeros se dan la mano, se respetan. Queremos sumar más y mejor", ha defendido, queriendo dirigirse a quienes tienen "dudas, miedo y no se fían".

[Podemos se rinde ante Yolanda Díaz: sacrifica a Irene Montero y podría quedarse sin diputados]

Hay "mucha gente que lo está pasando mal", ha sentenciado, remarcando que van a centrarse en lo importante. "Vamos a ganar las elecciones. Vamos a construir un nuevo modelo de país, porque esto tiene arreglo". "Lo vamos a hacer con ganas y con cuidado. Con ilusión y esperanza ganaremos el país y las elecciones", ha zanjado.

Firma 'in extremis'

La firma conjunta se produjo anoche, a pocas horas de que se cerrara el plazo y con unas negociaciones 'in extremis' con Unidas Podemos, que pedía unirse sin vetos, es decir, sin que sus caras más visibles -Irene Montero y Pablo Echenique- se quedaran fuera. Al final no lo lograron y se han juntado sin estas figuras fuertes de la formación morada.

Podemos había hecho el día anterior un llamamiento a sus bases para que votaran a favor de la integración. Ione Belarra, la secretaria general del partido, compareció por la mañana para confirmar la noticia que una gran parte de la izquierda llevaba esperando. La unión, decía, estaba "ampliamente garantizada".

Traslado las conclusiones del Consejo de Coordinación de Podemos sobre el acuerdo de unidad electoral con Sumar. https://t.co/SesEaug0W5 — Ione Belarra (@ionebelarra) June 9, 2023

Belarra comparecía contenta, pero con cierto regusto amargo por no saber si se quedaban fuera Irene Montero o Pablo Echenique. Ella irá en el quinto puesto y acompañará al resto de formaciones. nivel nacional son Podemos, Izquierda Unida, Más País, Verdes Equo y Alianza Verde. Y en ámbito regional o autonómico están Izquierda Asturiana, Catalunya en Comú, Más Madrid, Compromís, Chunta Aragonesista, AraMÉS, el Proyecto Drago, Iniciativa del Pueblo Andaluz y Batzarre.

Todo ha cuajado en un giro brusco de los acontecimientos tras el 28-M. Entonces, Pedro Sánchez convocó elecciones anticipadas para el próximo 23 de julio. Y dejó poco margen de maniobra después de meses de acercamientos infructuosos. La decisión de Sánchez, tal y como se ha interpretado después, trataba de evitar el desgaste interno en el PSOE hasta diciembre y acorralar a sus socios a la izquierda. Este viernes, esa presión se materializó en un nuevo partido llamado Movimiento SUmar, que tendrá unas papeletas con el rostro de su dirigente, Yolanda Dïaz.

