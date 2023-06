Feijóo, ante las críticas por la eliminación de Igualdad: "No daremos un paso atrás en defender a las mujeres"

El líder del Partido Popular y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha aprovechado su intervención en la reunión de la Junta Directiva Regional del PP andaluz para defenderse de los ataques recibidos por parte del PSOE y de Podemos. Todo ello, tras anunciar esta mañana que, si llega a la Moncloa, eliminará el Ministerio de Igualdad y derogará la Ley de Memoria Democrática.

"No vamos a dar un paso atrás para defender la igualdad entre mujeres y hombres y a los menores", ha dicho Feijóo durante su intervención en el acto celebrado en Sevilla. Aunque no se ha retractado, sí ha asegurado que no van a aceptar "lecciones de nadie".

Una de las primeras en responderle fue la actual ministra de Igualdad, Irene Montero, quien ha asegurado esta misma mañana que la lucha de derechos y avances sociales "no ha hecho más que empezar". Después, ha sido la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez. A su juicio, "quien no defiende la causa de la igualdad responderá ante la ciudadanía".

El candidato del PP ha recordado en su discurso las críticas de la relatora especial de la ONU sobre violencia contra las mujeres, Reem Al Salem, quien ha cargado contra Irene Montero este mismo martes. Ésta ha mostrado su preocupación por las rebajas de pena a agresores sexuales tras la entrada en vigor de su Ley del sólo sí es sí.

En concreto, Al Salem ha pedido a España más protección para las víctimas de agresiones sexuales y ha alertado sobre los peligros de las consecuencias de la citada norma.

Feijóo ha insistido en que no pueden darle lecciones quienes han aprobado esta norma. Ha recordado que la norma ha tenido "nefastas consecuencias", que el PP ya "advirtió", y que por ello "la mandó parar".

Sin embargo, el líder del Partido Popular ha asegurado que "la soberbia del Gobierno llevó a más de mil rebajas de penas de violadores y pederastas y a más de cien excarcelaciones" de agresores sexuales.

A su juicio, Montero debería haber dimitido. Sin embargo, en vez de hacerlo y pedir disculpas, pretende "dar lecciones" en políticas de igualdad. "Y no lo vamos a permitir", ha avisado Feijóo.

En este sentido, ha dicho que España "no necesita" que la ministra de Igualdad y su secretaria de Estado, Ángela Rodríguez, se dediquen a "hacer selfies de turismo en Nueva York" e "implantar su soberbia sectaria", aprobando leyes "en contra de la igualdad real y efectiva de las mujeres".

A su entender, España lo que necesita son "políticas auténticas de igualdad, con recursos suficientes, con medidas inclusivas que integren a todos en esta lucha y no crear bandos de buenos y de malos". Se trata, ha proseguido, de luchar de "manera decidida contra la lacra de la violencia machista".

"Y el Partido Popular ha sido partícipe de todos los grandes avances legislativos e internacionales en materia de igualdad en España. Llevamos luchando 40 años por estos planteamientos y no vamos a aceptar lecciones de nadie en materia de igualdad", ha abundado.

Dicho esto, el jefe de la oposición ha criticado que la estrategia de Pedro Sánchez pase por "insultar" al PP "todos los días" y "contar mentiras" como, a su juicio, "llevan haciendo cinco años". A su entender, se debe a que en el Gobierno están "desesperados".

