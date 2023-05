No a la OTAN, sí al 15-M, contra toda autoridad: las ansias políticas de libertad de Antonio Gala

La muerte de Antonio Gala este domingo, a los 92 años, ha resucitado títulos de sus obras y detalles de su biografía, pero también ha convertido parte de sus opiniones en un fenómeno viral. En una entrevista con Jesús Quintero que se está compartiendo por redes sociales, el poeta hablaba de oponerse a la autoridad, de dejar de favorecer un sistema que "necesita esclavos".

Como en aquella afirmación frente al periodista andaluz, Gala no se cortó a la hora de hacer públicas sus filias políticas. Desde joven dejó sus perlas literarias en forma de versos y sus reflexiones en forma de frases. Cercano a posturas de la izquierda, siempre defendió no pertenecer a ningún partido. Más de una vez dejó claro lo que pensaba y eso significaba creer en que, independientemente de las siglas, estábamos a menudo mul mal gobernados por "un gabinete de gilipollas".

"A la política se dedican quienes no sirven para otra cosa", repetía. "Al poder le ocurre como al nogal, no deja crecer nada bajo su sombra", escribió en su línea metafórica. Fue menos lírico en otras ocasiones: se opuso frontalmente al ingreso de España a la OTAN. En un mitin de 1986, afirmó que España había demostrado a Europa que Napoleón era invencible y que en ese momento tenían que demostrar que "el Napoleón que se pronuncia con acento americano es también vencible".

Antonio Gala OTAN NO pic.twitter.com/X4ZHSt6YBE — Jose Maria jmm00044 (@JJmm00044) May 28, 2023

Gala sentenció la intervención con estas palabras: "De todo corazón, de un intelectual que no pensaba que nunca podría verse en una situación similar, os pido que llevemos el 'no' con todo el cuerpo, el amor y la alegría hasta el 12 de marzo", fecha en que se realizaba la votación. A su lado, otras voces de la literatura española como Rafael Alberti o Joaquín Sabina.

Hijo predilecto de Andalucía y que en 2015 había anunciado que estaba libre de un cáncer de colon diagnosticado cuatro años antes, el poeta no dejaba de lado su rol agitador social, aunque fuera vestido como un dandi. Pañuelo al cuello y bastón en mano, Antonio Gala no solo perteneció a esa Plataforma Cïvica de 'no' en el referéndum de la OTAN, sino que se manifestó contra la ley de seguridad ciudadana del ministro socialista José Luis Corcuera y respaldó al movimiento 15-M.

En una entrevista de aquellos instantes, mostró su apoyo a los denominados "indignados" que empezaron una acampada en la Puerta del Sol. "Yo había deseado hacer solo lo que ellos hacen ahora, y me salió fatal, porque eso solo no se puede hacer", confesó, elogiando el ambiente "solidario" y "bonito" de la plaza de la capital española durante la acampada.

Siempre, expresó Gala, "hay que cambiar el modelo de sociedad". "Me siento profundamente indignado", añadió, "emocionado" al ver a los jóvenes "con una ilusión tan grande y con una certeza no del todo verosimil", aunque "solo el hecho de existir esa indignación es signo de que algo funciona mal". El experto en la cultura árabe en España y nacido en el municipio de Brazatortas (Ciudad Real), nunca dejó de animar a la rebeldía.

Y aun viéndose con la urgencia del tiempo, decidió dejar claro que su desenlace estaba cargado de ilusión. Su obituario, zanjó, sería corto y directo: "Murió vivo". Porque, como solía incidir: "No hay que darle años a la vida, sino vida a los años". En su caso, le insufló aliento poético, literario, histórico y político. Todos, quizás, mezclado en el mismo pomo.

Recuerdo unánime de los dirigentes

El mundo de la política, más allá de colores y sesgos, le ha recordado en plena jornada electoral. Muchos miembros del Gobierno o de partidos como el PP han compartido palabras de agradecimiento y han mandado sus condolencias al entorno del escritor. El presidente, Pedro Sánchez, ha descrito en su perfil de Twitter a Gala como "uno de los más grandes escritores españoles".

"Supo capturar la sensibilidad humana a través de su narrativa, su poesía y su teatro. Que su literatura nos siga inspirando y perdure. Mis condolencias a su familia y amigos", ha lamentado.

Mis condolencias a su familia y amigos. pic.twitter.com/8zvEeRiKur — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) May 28, 2023

Miquel Iceta, ministro de Cultura y Deporte, ha subrayado que la obra del dramaturgo, novelista, poeta y ensayista "perdurará para siempre". Por su parte, la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, también ha lamentado el fallecimiento de Gala, y ha trasmitido su pésame a los amigos y familiares, así como al conjunto de la literatura universal.

"Ha sido uno de los grandes referentes del siglo XX y XXI. Todos estamos de luto, pero especialmente la comunidad andaluza, por persona que ejerció como andaluz universal, y que siempre llevó Andalucía dentro de su escritura y siempre defendió la riqueza de su Córdoba natal", ha enfatizado Montero en un encuentro con los medios tras la votación.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha recordado al escritor como "una voz literaria única" y "una personalidad desbordante". "Le echaremos de menos, pero sus palabras las mantiene el papel para siempre", ha escrito Feijóo en una publicación en su perfil de Twitter en la que ha lamentado la muerte del dramaturgo, novelista, poeta y ensayista. Junto a este mensaje, que ha concluido con un "descanse en paz", Feijóo ha compartido el poema 'Es hora ya de levantar el vuelo...', de Gala.

También el máximo dirigente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha hecho uso de las redes sociales para decir adiós a "uno de los más importantes escritores de España" y ha destacado que ha sido un hombre que "ha cabalgado entre dos siglos" y que ha dejado un legado "inigualable".

Descanse en paz. pic.twitter.com/U3LnSsvCLA — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) May 28, 2023

Las palabras en memoria de Gala han llegado a la Junta de Andalucía. Su presidente, Juanma Moreno, le ha calificado de "genio" al que se recordará "siempre con afecto". "Se nos marcha un hijo predilecto de Andalucía y uno de los grandes poetas y dramaturgos de nuestro tiempo. Tenía el corazón andaluz y un talento admirable. Un fuerte abrazo para su familia. Descanse en paz", ha indicado.

La delegada de Cultura en el Ayuntamiento de Madrid, Andrea Levy, también se ha sumado a las condolencias y ha despedido a "una voz literaria única". "Contagió la pasión por los libros a miles de lectores. Sus novelas permanecerán en nuestras bibliotecas. Hasta siempre", ha escrito en su cuenta de Twitter.

