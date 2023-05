Belarra ve el 28-M como un referéndum sobre la vivienda y avisa de que si gana el PP derogará la Ley

Ione Belarra, secretaria general de Unidas Podemos, ha asistido este domingo a Mallorca junto a los candidatos municipales y autonómicos de las islas para comentar lo que supondrá la próxima cita electoral del 28.M. "Es un plebiscito sobre la Ley de Vivienda", ha remarcado, convencida de que si gana el PP la echará para atrás y de que el PSOE no la defenderá.

Sobre esta postura de cada partido político se ha detenido Belarra y ha calificado a los populares de "asalvajados". "Son golpistas, no son demócratas. Es una derecha asalvajada", ha incidido, señalándolo como grupo "anticonstitucionalista" por el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial.

"El PP en su línea anticonstitucional ha dicho que si gobierna va a cambiar la ley, pero el PSOE lleva años poniendo palos en la rueda", ha matizado Belarra. "Llevan tres años intentando incumplir el acuerdo de Gobierno", ha indicado sobre su socio de Gobierno.

El verdadero adversario político del PP es Unidas Podemos, porque las políticas del PSOE ponen parches pero no van a la raíz de los problemas.



📹@IoneBelarra #ValentíaParaTransformar pic.twitter.com/LCGZcZpjAe — Podemos (@PODEMOS) May 14, 2023

Belarra ha continuado su discurso hablando sobre los logros en Baleares en el ámbito de la vivienda. La única que se ha atrevido a "meter mano" a los bancos es Antònia Jover, candidata a las listas del Parlament.

"Creo que también es importante que le expliquemos a todo el mundo por qué es quien regula los precios del alquiler: es porque este espacio político no le debe ni un solo euro a los bancos ni a los fondos de inversión. A Antònia Jover no la puede llamar CaixaBank o El Banco Santander porque no les vamos a coger el teléfono. Somos libres", ha expresado.

No se olvida, dice Belarra, de aquello que afirmó Ábalos de que la vivienda es un "bien de consumo" o de que Pedro Sánchez se haya reunido con "fondos buitres". Por último, la secretaria general de Podemos ha subrayado que el PP "odia el feminismo" y eso es porque el movimiento "está haciendo las preguntas necesarias". Y, en este sentido, "al PP no les molesta el PSOE", ha zanjado durante el acto.

