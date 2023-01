Yolanda Díaz presenta Sumar junto a Colau en Cataluña: "Sin nosotras gobernará la barbarie"

Yolanda Díaz sigue en marcha. Este sábado ha presentado en Cataluña la iniciativa Sumar, con la que pretende acudir a las urnas en las próximas elecciones. Junto a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y con un público que ha abarrotado el Auditorio de la capital e incluso asistentes que se han quedado fuera por falta de aforo, la ministra de Trabajo ha defendido su gestión en estos tres años de legislatura y ha insistido en la necesidad de mantener las políticas "progresistas".

El acto, secundado por figuras de la cultura como Bob Pop, ha empezado con la participación de Colau. La edil, que se enfrenta a su tercera reelección el próximo mayo, ha afirmado que Barcelona está liderando el cambio del Estado y que ha apostado por una economía de la "cultura, la ciencia y la innovación" contra la del "pelotazo y la especulación" anterior.

Además, la alcaldesa ha remarcado que "en un contexto de tantas incertidumbres, de crecimiento de la extrema derecha, de racismo o de machismo" Yolanda Díaz ha ayudado a avanzar en "derechos laborales y fundamentales". "Con Sumar, nos invita a conseguir el derecho a soñar", ha concluido.

Con esa introducción y un extenso aplauso, la titular de Trabajo ha expresado que "los y las catalanas" iban a tener "el respeto y el reconocimiento" que se merecen porque Sumar busca un país "diverso y plural". "Tenéis en mí una amiga de Cataluña", ha incidido.

Díaz ha continuado su discurso apelando a la parte emocional del proyecto: "Somos más de utopías posibles, de soñar y de tener esperanza para cambiar la vida de la gente. Las cosas se pueden mejorar. Llegamos a los gobiernos para mejorar la vida de la gente. El principal objeto es poder hacer feliz a la gente".

La ministra del Gobierno de coalición ha recordado que desde la oposición se le han dedicado "palabras gruesas" por sus actuaciones al frente de esta cartera, que incluye la "economía social" y se suma a su cargo como vicepresidencia segunda. Sin embargo, ha enfatizado los logros: durante estos meses, el organismo ha firmado acuerdos para implantar los ERTEs (Expedientes de Regulación Temporal de Empleo) en medio de una crisis sanitaria, ha aumentado el salario mínimo y ha capeado el paro.

Han mejorado las cifras del paro, la creación de empresas y las relaciones entre empresas y ciudadanos, ha apuntado. "Estamos haciendo muchas cosas que nos decían que eran imposibles. Queremos salarios mínimos decentes para que la gente pueda vivir con dignidad. Seguiremos subiendo el salario mínimo en nuestro país", ha concluido.

También ha aludido al gran problema de las familias con la cesta básica de la compra. Díaz ha acusado a la inflación de poner contra las cuerdas a una mayoría social que apenas alcanza los 1.000 euros de salario mensual. Y ha pedido que los esfuerzos del Ejecutivo y de las empresas se centren en paliar este problema.

Otro asunto que ha resaltado ha sido el del aborto y los derechos de las mujeres. Lo ha sacado a la palestra después de las medidas implantadas en Castilla y León con respecto a la interrupción del embarazo. En esta Comunidad Autónoma, gobernada por el PP y Vox, se mostrarán imágenes en 4D o les dejarán escuchar los latidos del feto a quien elija detener el embarazo.

"La maternidad es una carta social en España", ha señalado Díaz, "y desde aquí les decimos que las mujeres estamos hartas de que otras personas decidan por nuestros derechos sexuales y reproductivos. Y les decimos que somos alegres, diversas". La ministra ha añadido que sus políticas pasan por incluir a todo el espectro social: "Queremos un plan estatal para las personas trans y el colectivo LGTBI. Porque este es un país que necesita a todas sus gentes".

Con respecto a la vivienda, otro tema que está actualmente en la agenda gubernamental, Díaz ha defendido la necesidad de ampliar las cláusulas que se contemplan en una eventual Ley. No solo aboga por limitar los precios del alquiler, sino aumentar el parqué público inmobiliario o prohibir los desahucios.

"La vivienda es un derecho fundamental, no un objeto de especulación. Y como tal tiene que ser tratado", ha esgrimido. "Es un problema social de primera magnitud. Y soy clara: desde Sumar defendemos la limitación de los precios de alquiler, pero defendemos algo más. No se trata de dar tranquilidad a los fondos de inversión, sino a las familias españolas para que puedan vivir con dignidad", ha agregado, distinguiendo entre dos tipos de hacer política: "O gobiernas para los fondos de inversión, o para la gente".

Según ha zanjado, la democracia "va de eso", "de que ayuden los que más tienen que aportar". "Seguramente, si se le explica a estos fondos de inversión lo van a entender. Porque no hay nada más dañino en una democracia que el malestar social", ha subrayado. Yolanda Díaz ha sentenciado que lo que quiere con Sumar es "una sociedad" en la que "vivamos bien".

Esto, ha dicho, "es lo que quiere la gente en momentos de enorme incertidumbre". "La política no es hacer ruido sino dar tranquilidad y serenidad cuando se está pasando mal. Y a veces parece que nos están llevando a un conflicto", ha sostenido, "queremos sumar, defendiendo lo que cada quien piensa". "Sé que vamos a estar a la altura de las circunstancias, que no vamos a pensar en nosotras mismas", ha declarado, dirigiéndose a Ada Colau.

"Vamos a buscar una democracia afectiva en la que nos sentemos todas juntas. Y os pido que sumemos, porque sumar es la clave para que tengamos una década progresista. Si no sumamos va a gobernar la barbarie. Y la gente sabe que si gobiernan ellos no tendríamos lo que hemos conseguido: no quieren subir el salario mínimo, las pensiones o limitar el precio del alquiler", ha argumentado. "Queremos seguir con utopías, juntando con nuestras diferencias. Y no podemos perder la esperanza. Sin ella no se puede trabajar", ha indicado.

