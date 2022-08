Sánchez firme en Europa con Kosovo: "No podemos estar a favor de su independencia"

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se ha mantenido firme en la posición de España sobre Kosovo y, ante el primer ministro de Albania, Edi Rama, volvió a remarcar que España "no puede estar a favor del reconocimiento de Kosovo".

Rama recordó que "los buenos amigos también pueden tener diferencias" y que la posición de España, que no reconoce la independencia de Kosovo, es consecuencia de cuestiones internas españolas y no se debe a ningún tipo de discriminación o prejuicio frente a la comunidad kosovar.

En la pasada noche surgieron nuevas tensiones con Serbia en Kosovo, con bloqueos de los pasos fronterizos y carreteras, a pocas horas del comienzo de la aplicación por parte de Pristina de la prohibición de documentos y matriculas serbias en Kosovo, medida a la que se oponen los serbios. Horas después, el Gobierno de Kosovo decidió aplazar por un mes, hasta el 1 de septiembre, la aplicación de esa prohibición.

El primer ministro albanés se refirió a los incidentes para pedir el cese de la escalada de la violencia que dijo que "no es razonable", porque Kosovo "tiene derecho a aplicar los acuerdos a los que se han llegado ejerciendo su soberanía territorial "que emana -dijo- de su independencia". "Los acuerdos con la otra parte están para ser aplicados, no para discutirlos", destacó

Por su parte, Pedro Sánchez señaló que España no puede reconocer el territorio porque hubo una declaración unilateral de independencia que cree que viola el derecho internacional. "No podemos estar a favor de ese reconocimiento de Kosovo", insistió antes de precisar que eso no impide que España apoye el diálogo entre Belgrado y Prístina, "que deseamos que llegue a buen puerto".

Sánchez terminó en Tirana la gira de cuatro días que ha realizado por cinco países de los Balcanes y en la que ha trasladado el apoyo de España al proceso de integración de todos ellos en la Unión Europea, pidiendo que sigan adoptando las reformas necesarias, destacando el ejemplo de Albania.

"Si hay un alumno aventajado en el proceso de adhesión a la UE es Albania, por su compromiso y por las reformas que ha hecho", señaló el presidente del Gobierno, sin concretar un horizonte temporal para que la adhesión se haga efectiva.

Tras la comparecencia junto a Rama, Sánchez mantuvo un encuentro con el presidente de Albania, Bajram Begaj, con el que concluyó la agenda de su estancia en el país y de la gira balcánica que comenzó el pasado viernes.

Rama calificó a Sánchez de "un amigo de Albania" y agradeció el respaldo "sin reserva" de España a las aspiraciones de su país para formar parte de la Unión Europea, y expresó su esperanza en la presidencia española de la UE durante el segundo semestre de 2023 para avanzar de forma decidida en su perspectiva europea.

