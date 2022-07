Gamarra le desea a Lastra "que todo vaya bien" pero critica su dimisión: "No es el camino de la igualdad"

La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha criticado que Adriana Lastra haya dimitido por estar embarazada. En un tuit publicado horas después del anuncio de Lastra, Gamarra le desea que "todo vaya muy bien" pero señala que "este no es el camino de la igualdad".

La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha anunciado este lunes que dimite de su cargo por "cambios importantes" en su vida personal, tras su embarazo, que le exigen "tranquilidad y reposo" y que le suponen una dificultad para compaginar "con la intensidad que exige la dirección del partido".

"Le deseo a Adriana Lastra que todo vaya muy bien. Pero siempre debe existir la posibilidad de no renunciar, de no dimitir, sea la que sea la responsabilidad del puesto que se ocupe. Este no es el camino de la igualdad, es la baja con reincorporación en sus funciones", ha escrito la responsable popular en su cuenta de Twitter.

Tanto PP como Vox han cuestionado que la dimisión sea por un embarazo y han apuntado a la posibilidad de que se trate de un "cese encubierto".



"Nunca un embarazo de riesgo ha supuesto una dimisión de responsabilidades de dirección", especialmente "con la que está cayendo en este país, ha dicho la vicesecretaria de Políticas Sociales del PP, Carmen Navarro.



En la misma línea, la portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Macarena Olona, ha denunciado que "en España ninguna mujer debería verse obligada a dimitir por estar embarazada" y ha criticado la "excusa bochornosa a la que ha tenido que acudir el PSOE".



Fuentes del PSOE han lamentado las críticas por dejar el cargo debido a un embarazo, ya que aseguran que es una decisión que le costó tomar a la todavía diputada y que lo hace al priorizar su salud y la del bebé, y desvinculan la dimisión de la situación interna en el PSOE.

Dimisión de Lastra

La dimisión de Lastra, anunciada en un comunicado, se produce en un momento complicado para el partido tras los malos resultados de las elecciones andaluzas y con peticiones por parte de algunos socialistas de un relevo en las portavocías.

Lastra (Ribadesella, Asturias, 1979) explica en el comunicado que en los últimos meses, debido a su embarazo, ha habido "cambios importantes" en su vida personal que le exigen "tranquilidad y reposo" y que, en las dos últimas semanas, le han obligado a tomar una baja laboral "que se va a prolongar aún un tiempo".

"Por todo ello, y ante la dificultad de compaginar las exigencias de reposo y cuidados, imprescindibles en mi situación actual, con la intensidad que exige la dirección del Partido, he presentado mi dimisión como Vicesecretaría General del Partido Socialista Obrero Español", ha añadido.

Asegura que hace días le trasladó esta decisión al secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien agradece "su confianza todos estos años recorridos en un camino que muchos creyeron imposible" y que asegura que han hecho realidad "paso a paso".

La respuesta oficial del PP también ha llegado a través de sus redes sociales. Carmen Navarro, vicesecretaria de Políticas Sociales. Al igual que Gamarra, la diputada popular reivindica el derecho de Lastra a "una baja y a una reincorporación a sus funciones". Sobre todo, porque en España “no todas las mujeres pueden dimitir de sus responsabilidades ", alega, poniendo como ejemplo "a las autónomas y a las trabajadoras del país". De igual forma, Navarro expresa en nombre del partido su deseo de que "el ejemplo de Adriana Lastra y el PSOE no lo sigan todas las mujeres". En opinión de los populares, el "camino de igualdad" más adecuado "es precisamente el que se ha conseguido en años a favor de las mujeres y de las políticas de la maternidad”.

"Si la causa de dimisión es un embarazo de riesgo, el PSOE está demostrando una insensibilidad absoluta con las mujeres, especialmente las embarazadas, y si ha sido un cese encubierto está engañando a todos los españoles".



En todo caso, los populares no descartan la posibilidad de que el embarazo sea una falsa justificación a la salida de Adriana Lastra, consecuencia según apuntan a los malos resultados en las urnas: "Este año han dimitido del PSOE el secretario de Organización y la vicesecretaria general. ¿Están saltando todos los cargos del PSOE del barco antes de que se hunda?”. Ante esta hipótesis, el PP se muestra igualmente crítico, alegando que, en este caso, “están engañando a todos los españoles”.

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado a Adriana Lastra como una "socialista ejemplar" cuyo "compromiso y entrega" hizo posible el cambio en el PSOE y en España y ha asegurado que seguirán trabajando juntos.

"Querida Adriana Lastra eres una socialista ejemplar. Gracias a tu compromiso y entrega durante todos estos años el cambio en el PSOE y en España fue posible", ha escrito el jefe del Ejecutivo en Twitter.

