Pablo Casado resiste y desafía a los críticos convocando el máximo órgano del PP

El presidente del PP, Pablo Casado, convocará el próximo lunes una reunión de la Junta Directiva Nacional, máximo órgano del partido entre congresos, según ha decidido el comité dirección del PP después de más de siete horas de debate interno.

Despues de que los principales barones regionales del PP hayan exigido a Pablo Casado que se retire y convoque un congreso extraordinario para elegir a un nuevo presidente, la dirección nacional aplaza hasta el próximo lunes el debate sobre el futuro del partido.

El Comité de Dirección del PP ha acordado por unanimidad, tras nueve horas de reunión, convocar para el próximo lunes la Junta Directiva Nacional. La reunión del Comité de Dirección ha comentado a las 11 de la mañana y se ha prolongado hasta casi las 8 de la tarde.

A lo largo de la tarde han llegado a la sede de la calle Génova varios diputados y presidentes provinciales del PP para mostrar su apoyo a Casado. El equipo de Casado ya intentado transmitir así una imagen de fortaleza, frente al pulso de los barones encabezados por Alberto Núñez Feijóo.

Sólo ha querido hacer declaraciones el portavoz, del PP de Almería, Ramón Herrera, quien ha asegurado que ha podido hablar con Casado y le ha encontrado con mucho ánimo para continuar al frente del partido.

Según Ramón Herrera, los barones regionales han intentado forzar la marcha de Casado, pero "no tienen suficiente fuerza y los números no salen". Siempre según este diputado, Casado no tiene ninguna intención de convocatoria un Congreso extraordinario para que el PP elija a un nuevo líder.

Pero probablemente será la Junta Directiva Nacional del PP la que estudie esta decisión el próximo lunes.

