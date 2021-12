El Gobierno mantendrá el IVA superreducido de las mascarillas hasta el 30 de junio de 2022

El Gobierno ha anunciado este martes que mantendrá el IVA superreducido de las mascarillas hasta mediados del año que viene. Así lo ha explicado la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. "Quiero hacer un anuncio importante, que tiene que ver con la economia de las familias, el compromiso de mantener el IVA superreducido de las mascarillas hasta el próximo junio de 2022", ha declarado la ministra de Política Territorial.

Las mascarillas tienen un IVA del 4% desde el 17 de noviembre de 2020, fecha en la que el Consejo de Ministros aprobó la bajada del IVA de las mascarillas del tipo normal (21%) al superreducido (4%). La fecha de caducidad de la medida era este 31 de diciembre, pero la expansión de la pandemia ha hecho que el Ejecutivo decida prolongar la medida.

La extensión de la medida tendrá un impacto de 88 millones de euros. Sin embargo, la reducción del IVA se aplica sólo a las mascarillas quirúrgicas, las mascarillas FFP2 seguirán teniendo el IVA al 21%.

La portavoz del Ejecutivo ha explicado que también se extiende la exención del IVA para la compra de material sanitario de protección contra la covid-19 por parte de hospitales y entidades públicas, un esfuerzo que el Gobierno estima que tendrá un impacto de 225 millones de euros.

Las dos medidas ya habían sido anunciadas por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el 9 de diciembre, en el Pleno del Senado. "Aprobaremos antes de finalizar este año un real decreto ley que dé continuidad a esta medida para los próximos seis meses, cuando la mascarilla seguirá siendo obligatoria", dijo entonces, durante su intervención en el debate de totalidad del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022.

El uso de mascarillas sigue siendo obligatorio en todos los espacios interiores y al aire libre, siempre que no se pueda mantener una distancia de seguridad de 1,5 metros con personas que no sean convivientes. Por lo pronto, no hay una fecha para que esta medida deje de ser obligatoria. De hecho, ante el avance de la pandemia a causa de la variante ómicron, algunas comunidades están pidiendo que la mascarilla vuelva a ser obligatoria en los exteriores, tema que deberá ser debatido este miércoles en la Conferencia de Presidentes.

