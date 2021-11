'Lo que tenga que llevarme por delante me lo llevaré': el audio de la subdirectora de la cárcel de Villena

"Estoy esperando que me cesen lo antes posible, es mi deseo ya". Horas antes de que Instituciones Penitenciarias intentara sofocar el incendio provocado por la detención de la subdirectora de la cárcel de Villena, Alicante, a la que respaldaron en su día sin esperar a los resultados de la investigación policial, ella ya intuía que sus superiores la iban a cesar.

Era cuestión de tiempo. Por eso se dirigió a los alumnos a los que instruye en una academia para convertirlos en funcionarios de prisiones con el fin de advertirles de la situación. La Guardia Civil había hallado indicios de que se inventó una denuncia de agresión, el pasado mes de septiembre, a las puertas de su casa.

Según la grabación de audio a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, Carolina F.N., en la práctica la número tres de la prisión alicantina, les contó cómo veía ella las cosas:

-"Yo me voy a centrar en preparar vuestros [exámenes] prácticos y luego en limpiar mi nombre, y en defenderme, y en preparar mi defensa de lo que se me está acusando".

Tras asegurar que va a defenderse de las acusaciones, y de los delitos que se le imputan, lanza una advertencia: "Todo lo que tenga que llevarme yo por delante me lo voy a llevar. Pero para eso tengo que estar desvinculada de Villena y desvinculada de Prisiones durante un tiempo. Estoy con vosotros al máximo, quiero que aprobéis. Quiero que esto me afecte lo menos posible (...). Luego ya me centraré en mi vida, en mis problemas y en limpiar mi nombre".

Audio de la subdirectora de la Cárcel de Villena tras ser cesada

La subdirectora había admitido ante la Guardia Civil que las amenazas en forma de mensajes que recibió días antes de la falsa agresión que denunció se los había enviado ella misma. Lo hizo después de que los agentes le mostrasen lo que habían obtenido en sus pesquisas.

Los investigadores del supuesto ataque sostienen en un oficio que la subdirectora de seguridad de la cárcel de Villena fabricó esa prueba, y que lo hizo a través de uno de sus teléfonos. Ella dejó entrever que la agresión había sido perpetrada por varios de sus subordinados.

Un mes después de que acudiera a denunciar la agresión perpetrada supuestamente por parte de cinco encapuchados, los investigadores del Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil en Villena, en el marco de la Operación Silencia, le han acabado dando al caso un giro de 180 grados. Ahora es a ella a quien investigan por un supuesto delito de denuncia falsa y otro de simulación de delito.

Ella, sin embargo, se defiende en el audio enviado a sus alumnos y asegura que lo que se está contando no se corresponde con la realidad: "Todo lo que se está diciendo es mentira. Yo no me inventé ninguna historia, dije la verdad, no acusé a nadie y fui a contar lo que me sucedió. Y ahora me veo en esta situación. Os lo tenía que decir para evitar especulaciones, luego ya cada uno es libre de pensar lo que quiera y de creer lo que quiera".

El germen del caso

En el telón de fondo del caso estarían las tensiones internas que venían registrándose en la prisión alicantina tras una investigación abierta a varios funcionarios, después de que estos tuvieran que recurrir a la fuerza para reducir a un preso violento.

El incidente con el recluso ocurrió el pasado 16 de agosto, y se abrió una investigación interna. En vísperas de la declaración judicial por la reducción del interno, la subdirectora aseguró haber sido atacada a primera hora de la mañana a la entrada de su casa en Benidorm.

En la denuncia, la directiva, ya cesada de su cargo por el Ministerio del Interior, señaló claramente a la asociación Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM), un colectivo de funcionarios de prisiones muy crítico con la actual filosofía penitenciaria impuesta por el ministro Fernando Grande-Marlaska.

Oficio con el que Interior, sin pruebas, suspendió de sus funciones a los trabajadores acusados de la falsa agresión. EL ESPAÑOL

Cuando la directiva de la cárcel presentó la denuncia, a la que ha podido acceder EL ESPAÑOL, dijo a los guardias civiles que no tenía consigo su teléfono. Alguien, dijo, se lo había sustraído en su despacho días antes del presunto ataque. Por eso, lo que presentó para acreditar su versión fue una réplica de los mensajes que recibió tras haberlos reenviado a altas instancias de la cárcel.

Así, la subdirectora evitaba que los investigadores pudieran rastrear y comprobar desde un primer momento el número desde el que se lanzaron las amenazas. Este periódico ha tratado de ponerse en contacto con la subdirectora a través de diversos canales para recabar su versión de los hechos sin obtener respuesta alguna.

Dimisiones

Los sindicatos de funcionarios de prisiones ACAIP-UGT y CSIF han exigido ya que se depuren responsabilidades. En la mañana de este viernes, en una rueda de prensa, han pedido el cese de Ángel Luis Ortiz, secretario general de Instituciones Penitenciarias. Le acusan de llevar "a la deriva" la situación de las cárceles españolas, entre ellas la de Villena.

También le acusan de "criminalizar" a tres funcionarios de la prisión de Villena investigados por los hechos. Esa afirmación la sostienen en que después de que la subdirectora de la prisión realizara la denuncia, el Ministerio del Interior emitió un comunicado hablando de "brutal agresión" y en el que incluso se llegaba a apuntar como el detonante de la situación a la investigación contra los trabajadores por el episodio con el recluso en ese centro.

En una comparecencia pública conjunta, el presidente de Acaip-UGT, José Ramón López, y el responsable nacional de CSIF Prisiones, Jorge Vilas, manifestaron su "sorpresa" e "indignación" con la Administración Penitenciaria. Recordaron también cómo Marlaska salió a respaldarla públicamente sin esperar a los resultados de la investigación de la Guardia Civil, transmitiéndole todo su apoyo en una entrevista, definiéndola como "una verdadera funcionaria".

Desde Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM), los principales damnificados debido a que se les apuntó desde un primer momento, también creen que se está "criminalizando a todo el colectivo". También ellos exigen el cese del secretario general de Prisiones. "No puede seguir al frente de esta institución, ha sumido a Instituciones Penitenciarias en la decadencia más absoluta".

"Salieron en tromba para crucificarnos. El Ministro del Interior, el secretario general ordenando a sus lacayos concentrarse y yendo él personalmente a la prisión de Villena. No le ha parecido oportuno hacer lo mismo con el casi degüello del jefe de servicios de la prisión de Cuenca. No debía ser un 'verdadero funcionario'", denuncian.

Por el momento, a los dos trabajadores a los que se señaló como autores del falso ataque, a quienes se les suspendió de empleo y sueldo sin pruebas y sin que finalizase la investigación policial, todavía no se les ha restituido en su puesto de trabajo. Siguen en la misma situación.

"Era muy necesario desactivar a una asociación profesional que desde su germen, hace tres años, no ha hecho más que sacar a la luz las carencias del sistema penitenciario. Estamos exigiendo, a través del gabinete jurídico que asiste a los compañeros, la inmediata revocación de la suspensión que están injustamente sufriendo, así como la restitución inmediata a sus puestos de trabajo con el abono de las retribuciones minoradas hasta la fecha", aseguran desde TAMPM.

