El Partido Comunista llega a su centenario con dudas sobre su futuro: "No durará otros cien años"

El Partido Comunista de España celebra este año su centenario. Lo hace diluido en Izquierda Unida, que a su vez se enmarca en la coalición Unidas Podemos.

Sin embargo, no había habido dos ministros comunistas en España desde el Gobierno de Francisco Largo Caballero, en 1936, en plena Guerra Civil. Entonces lo fueron Jesús Hernández Tomás (Educación) y Vicente Uribe (Agricultura).

En realidad, la presencia de Yolanda Díaz y de Alberto Garzón en el Consejo de Ministros hacen del Gobierno español un caso singular en el contexto europeo. Además, el secretario general del PCE, Enrique Santiago, ocupa desde hace unos meses la Secretaría de Estado de Agenda 2030, que depende del ministerio que dirige Ione Belarra.

Al comunismo se le atribuyen 100 millones de muertos en todo el mundo, 60 de ellos sólo en China. Por eso, hace dos años, el Parlamento Europeo aprobó la "Resolución sobre la importancia de la memoria histórica europea para el futuro de Europa", en la que se equipara al comunismo con el nazismo.

Pero ya en 2006, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa condenó "los crímenes de los regímenes comunistas totalitarios", subrayando su similitud con el fascismo y el nacionalsocialismo. En su resolución, se recuerda que los regímenes comunistas que hubo en Europa "estuvieron marcados, sin excepción, por violaciones masivas de los derechos humanos", y que "incluyeron asesinatos y ejecuciones".

Por todo ello, desde 2009, cada 23 de agosto se conmemora el "Día Europeo de las Víctimas de Estalinismo y el Nazismo", una jornada reconocida formalmente por la Unión Europea.

En la foto de este artículo puede verse una manifestación celebrada este mismo año y que recorrió las calles del centro de Madrid con pancartas de Marx, Lenin y Stalin para celebrar el aniversario de la II República. A la manifestación acudieron diversos partidos de izquierda radical como el PCE o Frente Obrero.

Son muchas las dudas que plantea el comunismo en Europa, su vigencia, su sentido en el mundo actual y su futuro en Occidente, donde se ha asentado plenamente la democracia liberal.

El PCE, "sin futuro"

Pablo Pérez es catedrático de Historia Contemporánea, y en su opinión, "el comunismo, como ideología y marca, tiene futuro, pero como sistema ya ha demostrado ser inviable".

Según explica, en España el comunismo acabará "cuando se nos pasen las nostalgias guerracivilistas", fruto de la idealización que la izquierda ha hecho de la II República. "El PCE ha explotado mucho la República, la lucha antifranquista y su papel en la Transición, y por eso continúa existiendo. En el resto de Europa los partidos comunistas han desaparecido. Sin el franquismo, el PCE no seguiría existiendo porque vive de las rentas nostálgicas de su historia", afirma Pablo Pérez.

Por estos motivos no augura otros cien años al comunismo español: "Todo parece indicar que no llegará a cumplir otros cien años. De los partidos que existían hace un siglo sólo queda el PSOE. Ya en los años 80 el PCE tuvo una crisis que lo dejó herido de muerte".

Así lo defiende también la periodista e historiadora estadounidense Anne Applebaum, que en 2004 ganó el Premio Pulitzer por su investigación sobre los gulags soviéticos. En conversación con EL ESPAÑOL, explicaba: "Cada vez más y más gente parece no saber lo que sucedió en el pasado y no recuerda la gran catástrofe que fue el comunismo. Existe el riesgo de que las malas ideas que fracasaron en el pasado vuelvan a ser puestas en práctica. Pero ahora mismo no temo que España vaya a convertirse en una versión moderna de la URSS de Stalin".

Pérez defiende que el término "comunismo" se ha atomizado y transformado en algo equívoco con muchos significados, y que, desde luego, "el comunismo de la URSS no volverá nunca, pero vemos cómo nuevas formas de comunismo siguen apareciendo y perdurando en distintos gobiernos, como el chino".

¿Nuevo comunismo?

En un punto de vista muy diferente se encuentra Reconstrucción Comunista. Desde este partido lo tienen claro: el comunismo tiene futuro, en España y en el resto del mundo.

Así lo defiende su secretario general, Roberto Vaquero: "Europa está en descomposición. Vivimos en el más profundo nihilismo, y ahí el comunismo tendrá su hueco frente a una izquierda vendida y falsificada, como representan Podemos y el Partido Comunista de España".

Especialmente crítico se muestra Vaquero con el PCE: "Sólo están preocupados de sacar adelante leyes inútiles y mainstream como el lenguaje inclusivo y políticas de género que en nada ayudan a la clase obrera y sólo despistan sobre la verdadera opresión".

"Venden a los obreros y van a desaparecer muy pronto. José Luis Centella y Enrique Santiago [presidente y secretario general del PCE, respectivamente] son los mayores impulsores del globalismo y la agenda liberal de la ONU. Los dirigentes históricos del comunismo español se estarán revolviendo en su tumba viéndoles", concluye.

China, el país más grande del mundo donde gobierna un partido comunista. Jaime Santirso es periodista y ha sido corresponsal en el país durante los últimos siete años, cubriendo numerosos actos oficiales. "China es un país donde el comunismo sólo se vive nominalmente. Es un país plenamente capitalista, que ha desarrollado una economía de mercado muy robusta pero con un control estatal muy fuerte".

Santirso afirma que es difícil saber qué pasará con los diferentes partidos comunistas del resto del mundo (Cuba, Corea del Norte...), aunque, asegura, "estará muy vinculado con lo que suceda en China en los próximos años".

