“Que griten 'España, España' o lleven algo rojo”: así reconocen los GEO a los afganos 'españoles'

Según el almirante general Teodoro López Calderón, jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad), hasta 20.000 personas se agolpan en los aledaños del aeropuerto de Kabul. Allí, entre el polvo, la tensión, los gritos y los cientos de talibanes que sueltan tiros al aire y golpean con palos a quienes intentan acceder por las cuatro puertas habilitadas es imposible distinguir quién es quién. Es imposible saber si son 'afganos españoles', si son colaboradores de algún país aliado, de la UE o, simplemente, son nacionales que tratan de huir desesperadamente de un país que se desmorona.

Tal y como informó el JEMAD, por el momento, no está permitido salir del aeropuerto para nada. Las tropas de Estados Unidos controlan la parte militar del aeródromo y son quienes garantizan la seguridad de los accesos. No hay forma de salir al exterior, así que hay que identifica como sea a los tuyos.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, que en la tarde de este domingo visitó las instalaciones de la base militar de Torrejón de Ardoz donde se está atendiendo a los afganos que llegan a España, reconoció que la situación en Kabul es "dramática, muy difícil y muy peligrosa". No sólo para los militares españoles en tareas de rescate y evacuación, sino especialmente para quienes intentar llegar hasta el aeropuerto y entrar.

Agentes del 🇪🇸GEO @policia ondean una bandera española en el checkpoint de entrada al Aeropuerto de #Kabul. De esta forma tratan de reunir sobre su posición a los ciudadanos afganos que han colaborado con nuestro país para su posterior evacuación a España. pic.twitter.com/syUQNkPNoB — TP 🤘🏻 (@tacticalporn) August 22, 2021

"Hay gente que quiere entrar, nuestro Ejército les llama, y no pueden acceder por la avalancha de gente que hay. Mi consejo es que no desistan, a los que no tienen salvoconducto les decimos que griten 'España, España', y vayan con una bandera española o algo rojo", ha explicado durante una comparecencia ante los medios.

Pero el problema no está solo en el aeropuerto, sino también en llegar hasta él por los controles de los talibanes. Primero se les informa vía telefónica o por mensaje de la situación para saber qué tienen que hacer en cada momento. Y luego, ha señalado el Jemad, "la recomendación es que se mantengan atentos a lo que dicen desde la embajada, las llamadas telefónicas y actúen en consecuencia", aunque "lamentablemente, el sistema es que por su cuenta y riesgo tienen que llegar a la puerta que se les diga. ¿Cómo? Como puedan".

Equipos de operaciones especiales

Ante la eventual posibilidad de que en algún momento se pueda realizar una operación de rescate en el exterior del aeródromo se espera que en los próximos vuelos pueda llegar hasta Kabul un equipo de operaciones especiales del MOE del Ejército de Tierra. Su labor consistirá en dar apoyo a las fuerzas ya desplazadas a la capital afgana y estar preparado para realizar incursiones en la ciudad en busca de colaboradores que aún no hayan podido llegar hasta el aeropuerto.

Esta posibilidad encaja con las informaciones que indican que las fuerzas estadounidenses estarían desviando a sus ciudadanos y colaboradores a puntos de extracción situados en las afueras de Kabul, donde la presencia de fuerzas talibanes no es tan masiva como en el aeropuerto. Hasta esas localizaciones seguras se desplazarían los helicópteros del ejército americano para trasladarlos posteriormente al aeropuerto en operaciones que, a priori, revestirían menos riesgo que la apertura de puertas en el centro de Kabul.

Por el momento, para España esta es una situación remota y aunque se han previsto tales acciones, las fuerzas españolas ya han sacado de Afganistán a más de 650 personas. Las últimas han llegado a la base española de Torrejón de Ardoz este mismo domingo en dos aviones de Air Europa. En total, 177 nuevos evacuados que ahora permanecerán en las instalaciones que ha organizado la UME antes de pasar un reconocimiento médico y ser derivadas a diferentes localizaciones.

