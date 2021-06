Sanidad notifica 4.214 nuevos casos de coronavirus, 18 muertes y la incidencia se sitúa en 95

El Ministerio de Sanidad ha registrado este viernes, con datos aportados por las comunidades autónomas, 4.214 nuevos casos de coronavirus, de los que 1.895 han sido diagnosticados en las últimas 24 horas, frente a los 1.801 registrados el pasado jueves, lo que eleva a 3.757.442 la cifra total de personas contagiadas de Covid-19 desde el inicio de la pandemia.

Respecto a la incidencia acumulada en los últimos 14 días, el informe muestra que sigue reduciéndose, situándose en los 95,91 casos por cada 100.000 habitantes, en comparación con los 96,64 notificado el jueves por el departamento dirigido por Carolina Darias.

En cuanto a los fallecidos por Covid-19, se han notificado 18 más, de los cuales 68 se han registrado en la última semana. Esto hace que la cifra global de muertos por coronavirus en España se eleve a las 80.652 personas.

Actualmente hay 2.856 pacientes ingresados por Covid-19 en toda España y 793 en una UCI, si bien en las últimas 24 horas se han producido 299 ingresos y 381 altas. La tasa de ocupación de camas ocupadas por coronavirus se sitúa en el 2,32% y en las UCI en el 8,46%.

Residencias

La incidencia del coronavirus en las residencias sigue bajando y en la última semana han sido seis los fallecidos, una cifra, no obstante, que duplica la de hasta siete días antes.



De todos modos, aún se registran contagios, y se alcanzaron 29 la semana del 6 al 13 junio (25 menos que la anterior), de los que 16 correspondieron al País Vasco.



Son datos del informe que comenzó a publicar el Imserso a principios de marzo y que se actualiza cada viernes con la información aportada por las comunidades autónomas.



De los seis fallecidos, dos se registraron en Castilla-La Mancha, uno en Andalucía, otro en Aragón, otro en Cataluña y el otro en el País Vasco.



Según el informe, en una semana los contagios han bajado hasta los 29 en las residencias de ancianos, mientras que no se ha contabilizado ninguno en los centros de personas con discapacidad y otros alojamientos de servicios sociales.



De todos modos, frente a los datos de enero, antes de que se empezara a administrar la segunda dosis y cuando se diagnosticaron 4.916 contagios, un mes después ya eran sólo 202 los contagios, descendiendo a 75 en la penúltima semana de abril y hasta los 29 actuales en todos los centros residenciales.



En lo que va de año se han contagiado 18.857 personas en los centros residenciales, de las que 17.142 corresponden a centros de mayores.



Ocho fueron las comunidades autónomas en las que no hubo un solo contagio la pasada semana en las residencias de mayores: Asturias, Baleares, Cantabria, Comunidad Valenciana, Extremadura, Murcia, Navarra y La Rioja, además de en Ceuta y Melilla.



Por el contrario, se registraron 16 en País Vasco, 4 en Cataluña, 2 en Castilla-La Mancha, otros 2 en Castilla y León y 1 en Andalucía, Aragón, Canarias, Galicia y Madrid.



El número de fallecidos desde el 1 de enero de este año hasta el 13 de junio es de 3.922 en todos los centros residenciales, de los que 3.824 fallecieron en los de mayores, con una tasa de letalidad dle 22,3%.